મહારાષ્ટ્રમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન મોટી કરૂણાતિકા, 9 લોકોનું ડૂબવાથી મોત, 12 ગુમ

મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન 9 લોકોનું ડૂબી જવાથી મૃત્યું નીપજ્યું છે. જ્યારે ઘણા લોકો ગુમ અને ઘાયલ થયા.

મહારાષ્ટ્રમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન મોટી કરૂણાતિકા
મહારાષ્ટ્રમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન મોટી કરૂણાતિકા (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 6:58 AM IST

મુંબઈ: ગણેશ વિસર્જનની સમાપ્તિ સાથે, રવિવારે લાખો ભક્તોએ વિઘ્નહર્તા ભગવાન ગણેશને વિદાય આપી. મહારાષ્ટ્રના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વિસર્જન દરમિયાન ઓછામાં ઓછા નવ લોકો ડૂબી ગયા જ્યારે 12 ગુમ થયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

થાણે, પુણે, નાંદેડ, નાસિક, જલગાંવ, વાશિમ, પાલઘર અને અમરાવતી જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન ડૂબવાની ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. પુણે જિલ્લામાં ત્રણ અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં પ્રચંડ પાણીના પ્રવાહમાં પાંચ લોકો તણાઈ ગયા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભામા નદીમાં વાકી ખુર્દ નજીક બે લોકો તણાઈ ગયા, જ્યારે શૈલ પિંપળગાંવમાં એક વ્યક્તિ તણાઈ ગયો. બિરવાડીમાં એક વ્યક્તિ કૂવામાં પડી ગયો અને ખેડમાં 45 વર્ષીય વ્યક્તિ તણાઈ ગયો. ત્રણ મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે,"

થાણે જિલ્લાના શાહપુર તાલુકાના મુંડેવાડીના ત્રણ લોકો ગણેશ મૂર્તિ વિસર્જન પછી પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે ભાર્ગવી નદીમાં તણાઈ ગયા હતા. શાહપુરના તાલુકા અધિકારી પરમેશ્વર કાસુલેએ જણાવ્યું હતું કે આમાંથી દત્ત લોટે અને પ્રતિપ મુંડેના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે કુલદીપ જાકરેની શોધ ચાલુ છે.

પાલઘર જિલ્લામાં પણ, ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન ત્રણ લોકો નદીમાં તણાઈ ગયા હતા, પરંતુ ક્વિક રિસ્પોન્સ અને રો-રો બોટની મદદથી તેમને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના શનિવારે બપોરે 3 વાગ્યાની આસપાસ વિરાર (પશ્ચિમ) ના નારંગી જેટી ખાતે બની હતી.

વાશિમ જિલ્લામાં બે લોકો ડૂબી ગયા હોવાના અહેવાલ છે, જેમાંથી એકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. અમરાવતીમાં પણ એક વ્યક્તિ ડૂબી જવાથી મૃત્યુ પામ્યો હતો, જેનો મૃતદેહ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમ દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો.

મુંબઈ શહેરમાં, જ્યાં વિસર્જન યાત્રા ઘણા કલાકો સુધી ચાલે છે, ત્યાં એક વ્યક્તિનું વીજ કરંટ લાગવાથી મૃત્યુ થયું હતું અને પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટના રવિવારે સવારે સાકી નાકાના ખૈરાની રોડ પર બની હતી જ્યારે ગણેશ મૂર્તિ લટકતા વીજળીના વાયર સાથે અથડાઈ હતી.

મહારાષ્ટ્રમાં અવિરત વરસાદ વચ્ચે રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (SDRF) અને રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF) ની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, મધ્યપ્રદેશના રાયસેન જિલ્લામાંથી પણ એક દુ:ખદ ઘટના નોંધાઈ છે, જ્યાં બે કિશોરોના ડૂબી જવાથી મૃત્યુ થયા હતા. આ બંને કિશોર ગણેશ મૂર્તિ વિસર્જન દરમિયાન નાળામાં પડી ગયા હતા.

TAGGED:

GANESH VISARJANGANESH VISARJAN IN MAHARASHTRAMAHARASHTRA NEWSDROWNING ACCIDENTSGANESH VISARJAN 2025

સંપાદકની પસંદ

