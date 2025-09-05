ETV Bharat / bharat

મહારાષ્ટ્ર: નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર અને મહિલા IPS અધિકારી વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા - - AJIT PAWAR CLASH WITH IPS OFFICER

મહિલા IPS મુરુમ ખનન કાર્યવાહી કરવા માટે પહોંચ્યા હતા ત્યારે જ આ વિવાદ થયો હતો.

નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર
નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં અજિત પવાર અને સોલાપુરના કરમાલાના ડીએસપી અંજના કૃષ્ણા વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ થઈ રહી છે. મળતી માહિતી મુજબ, ડીએસપી મુરુમ ખનન પર કાર્યવાહી કરવા માટે ત્યાં પહોંચ્યા હતા.

જ્યારે, સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને મુંબઈ પોલીસ વચ્ચેના વિવાદ દરમિયાન, એક NCP કાર્યકર્તાએ અજિત પવારને ફોન આપ્યો અને તેમને આખી વાત કહી. ત્યારબાદ, બંને વચ્ચે આ વિવાદ થયો. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ, ગ્રામજનો વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. એવું પણ સામે આવ્યું છે કે મહિલા IPS અધિકારીએ ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારને ઓળખવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ ચર્ચા વધુ વધી ગઈ.

માધા તાલુકાના કુર્ડૂ ગામમાં ગેરકાયદેસર ખોદકામની ફરિયાદ મળ્યા બાદ, ડીએસપી અંજના કૃષ્ણા તેમની ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. કાર્યવાહી દરમિયાન, ગ્રામજનો અને પોલીસ ટીમ વચ્ચે દલીલ શરૂ થઈ. એનસીપી કાર્યકર બાબા જગતાપે સીધો નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને ફોન કર્યો. જ્યારે કોલ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે ફોન સીધો ડીએસપી અંજના કૃષ્ણાને આપવામાં આવ્યો. આ સમયે, નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર અને આઈપીએસ અધિકારી કૃષ્ણા વચ્ચે કથિત દલીલ થઈ.

ત્યારબાદ, ગ્રામ મહેસૂલ અધિકારી પ્રીતિ શિંદેએ સરકારી કામમાં અવરોધ ઊભો કરવાના આધારે ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ ફરિયાદ બાદ, 15 થી 20 ગ્રામજનો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આમાં NCP કાર્યકરો બાબા જગતાપ, નીતિન માલી, સંતોષ કાપ્રે અને અન્ના ધને સહિત અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે. મહેસૂલ અધિકારીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ સ્થળાંતર અટકાવવા માટે ત્યાં પહોંચ્યા હતા. જોકે, NCPના કેટલાક કાર્યકરોએ પોલીસ અને મહેસૂલ અધિકારીઓને રોક્યા હતા. તેઓએ તેમની સાથે દલીલ શરૂ કરી હતી.

આ દરમિયાન NCP કાર્યકર્તા બાબા જગતાપે નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને વોઇસ કોલ કર્યો અને ફોન સીધો મહિલા IPS અધિકારી અંજના કૃષ્ણાને આપવામાં આવ્યો. ત્યાર બાદ વહીવટનો પક્ષ લેવાને બદલે, નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારે કથિત વાયરલ વીડિયોમાં મહિલા IPS અધિકારી માટે કઠોર શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો. આ બાબતે ખેડૂત નેતા અતુલ ખુસેએ ઘટનાની માહિતી આપી અને ખુલાસો કર્યો કે આ મુરુમ ઉપાસ ગેરકાયદેસર છે. દરમિયાન, નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારે મહિલા IPS અધિકારીને તાત્કાલિક માફી માંગવાની માંગ કરી છે. અન્યથા, તેમણે ચેતવણી પણ આપી છે કે તેઓ સોલાપુર જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી સામે વિશાળ જાહેર વિરોધ કરશે.

આ વિવાદ પર, NCP પક્ષના પ્રવક્તા આનંદ પરાંજપે કહે છે કે તે વીડિયો કોલનું ખોટું અર્થઘટન કરવામાં આવી રહ્યું છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ફક્ત વ્યાવસાયિક રીતે વાત કરી હતી.

  1. 'જ્યાં સુધી બધા નક્સલીઓનો સફાયો ન થાય ત્યાં સુધી જંપીશું નહીં': અમિત શાહ

For All Latest Updates

TAGGED:

CLASH WITH IPS OFFICERAJIT PAWAR CLASH WITH IPS OFFICERCHIEF MINISTER AJIT PAWARIPS OFFICER ANJANA KRISHNAAJIT PAWAR CLASH WITH IPS OFFICER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.