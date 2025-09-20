મીર તકીની પુણ્યતિથિ: જ્યારે લખનૌના નવાબે કહ્યું, આવા શેર તો આપણા શૌચાલયોમાં જોવા મળે છે
મીરનો જન્મ 1722-23 એડીમાં આગ્રામાં થયો હતો અને 20 સપ્ટેમ્બર 1810 એડીના રોજ લખનૌમાં તેમનું અવસાન થયું.
Published : September 20, 2025 at 3:44 PM IST
લખનૌ : આજે મહાન કવિ મીર તકી મીરની પુણ્યતિથિ છે. આ પ્રસંગે, આપણે ઉર્દૂ કવિતા અને સાહિત્યમાં તેમના યોગદાનને યાદ કરી રહ્યા છીએ. મીર તકી મીરનું સાચું નામ મોહમ્મદ તકી હતું. મીરનો જન્મ 1722-23માં આગ્રામાં થયો હતો, અને 20 સપ્ટેમ્બર 1810ના રોજ લખનૌમાં તેમનું અવસાન થયું હતું.
મીર એક મહાન અને પ્રભાવશાળી ઉર્દૂ કવિ તરીકે જાણીતા છે. ઘણા પ્રખ્યાત કવિઓએ તેમની મહાનતાનો સ્વીકાર કર્યો છે. ગાલિબે પણ તેમની મહાનતાનો સ્વીકાર કર્યો છે. ETV ભારતનો ખાસ અહેવાલ વાંચો...
લખનૌ યુનિવર્સિટીના ઉર્દૂ વિભાગના પ્રોફેસર અબ્બાસ રઝા નૈય્યર સમજાવે છે કે મીર તકી મીરને "ખુદાયે સુખાન"નું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું. તેમની મહાનતાનું રહસ્ય તેમના આંતરિક વિચારોને સરળ, બોલચાલની ભાષામાં વ્યક્ત કરવાની ક્ષમતામાં રહેલું છે. મીરે તેમની લાગણીઓને એવી રીતે વ્યક્ત કરી જે સ્પષ્ટ હતી. એવું કહેવાય છે કે મીરે વ્યક્તિગત અનુભવોને સાર્વત્રિક અનુભવોમાં પરિવર્તિત કર્યા.
મીરની કવિતામાં પીડા અને દુ:ખ
પ્રોફેસર અબ્બાસ રઝા સમજાવે છે કે મીરની કવિતા પીડા, દુ:ખ, નિરાશા, ઉદાસી અને નિષ્ફળતાથી ભરેલી છે. આ પીડા અને દુ:ખ તેમની જાતિ અને સમય બંનેમાંથી ઉદ્ભવે છે. મીરે આ લાગણીઓને તેમની પંક્તિઓમાં સમાવી લીધી છે. ખાસ કરીને તેમની ગઝલો તેમના વ્યક્તિગત દુ:ખનું નિરૂપણ કરે છે. આનું કારણ એ છે કે દુ:ખ મીરને બરબાદ કરતું હતું. તેમણે બાળપણથી જ મુશ્કેલીઓ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો હતો.
તેમનું જીવન મુશ્કેલીઓથી ભરેલું હતું. તેમના પિતા જ્યારે બાળક હતા ત્યારે જ મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેમના દત્તક કાકાનું પણ અવસાન થયું હતું. તેમને તેમના સાવકા ભાઈ પાસેથી થોડી આશા હતી, પરંતુ તેમનું વલણ બેજવાબદાર હતું.
મીર રોજગાર માટે આગ્રાથી દિલ્હી ગયો હતો, પરંતુ તેના સાવકા ભાઈના વર્તનથી તે ખૂબ જ પરેશાન હતો. આ પછી, તે દિલ્હીની શેરીઓમાં ભટકતો રહ્યો, જ્યાં દુઃખ તેને પાગલ કરી દેતું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન નાદિર શાહ અને અહમદ શાહ અબ્દાલીએ દિલ્હીનો નાશ કર્યો, જેનાથી મીર વધુ પરેશાન થયા. દિલ્હીના વિનાશ પછી, મીર લખનૌ ગયો. કદાચ આ જ કારણો હતા જેના કારણે મીરની કવિતા પીડા અને દુ:ખથી ભરેલી હતી. જે કોઈ મીરનું દુ:ખ અને દુ:ખ વાંચે છે તેને પોતાનું દુ:ખ અને દુ:ખ અનુભવવા લાગે છે.
મીર નવાબની સભા છોડીને ગયો
નવાબના વંશજ નવાબ મસૂદ અબ્દુલ્લા કહે છે કે જ્યારે મીર લખનૌ આવ્યા ત્યારે તેઓ રાજપૂત દૌલાના દરબારમાં હાજર રહ્યા. મીર દરબારની સભાઓમાં તેમના દોહાઓ સંભળાવતા હતા અને નવાબના શિક્ષક પણ હતા. એવું કહેવાય છે કે એક વખત નવાબ આસિફ-ઉદ-દૌલા શીશ મહેલના તળાવમાં માછીમારી કરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન મીરે અનેક દોહાઓ સંભળાવ્યા. નવાબે ટોણો માર્યો, "આવા સિંહો આપણા શૌચાલયોમાં જોવા મળે છે." મીર ખૂબ નિરાશ થયો અને જવાબ આપ્યો, "તો પછી ગંધ ત્યાંથી પણ આવતી હશે." આ સાથે, તે દોહા છોડીને ચાલ્યો ગયો. આ ઘટનાનો આઘાત એટલો ઊંડો હતો કે મીર બીમાર પડી ગયો. બાદમાં, નવાબે મીરના ઘરે મુલાકાત લીધી અને તેમને ભેટ તરીકે કિંમતી પથ્થરની સાપની વીંટી આપી.
વીંટી જોઈને મીરે એક વાક્ય કહ્યું હતું -
"આખરે મારા ગાંડપણનું ફળ મળ્યું,
જે કોઈ તેને જોવા આવ્યું, હું તેને મારા હાથમાં લઈને આવ્યો છું."
સ્વસ્થ થયા પછી, મીર ચોક વિસ્તારમાં એક દુકાન પર બેઠો હતો ત્યારે બાદશાહનો શાહી કાફલો ત્યાંથી પસાર થયો. બાદશાહ પોતે ઘોડા પરથી ઉતરીને મીરને મળવા આવ્યો, પરંતુ મીરે સ્પષ્ટપણે જવાબ આપ્યો, "ઉમરાવ બજારમાં વાત કરતા નથી." અને ક્યારેય દરબારમાં પાછો ફર્યો નહીં.
ઇતિહાસકાર રોશન તાકી સમજાવે છે કે," મીર તાકી મીરનું મૃત્યુ લખનૌમાં થયું હતું, અને તેમને સિટી સ્ટેશનની નજીક દફનાવવામાં આવ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે તેમની વાસ્તવિક કબર આજે જ્યાં રેલ્વે ટ્રેક છે ત્યાં આવેલી હતી. સિટી સ્ટેશનની બહાર એક નાના પાર્કમાં તેમની યાદમાં એક મોટો પથ્થર બનાવવામાં આવ્યો હતો.
જેના પર "નિશાન-એ-મીર" શબ્દો કોતરવામાં આવ્યા હતા, અને એક કલમ અને શાહીનો કૂવો પણ કોતરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, સમય જતાં, આ સ્મારકનું પણ અપવિત્ર કરવામાં આવ્યું છે. હવે ત્યાં વૃક્ષો અને ઝાડીઓ ઉગી ગઈ છે. કચરાથી ભરેલી છે, અને ઐતિહાસિક સ્થળ ખંડેર જેવું લાગે છે.
