જમ્મુ-જેસલમેરમાં પાકિસ્તાનના ડ્રોન દેખાયા બાદ બ્લેક આઉટ, ધમાકાના અવાજ સંભળાયા - INDIA PAKISTAN TENSION

જમ્મુના આકાશમાં દેખાયેલા ડ્રોન ( Screengrab from video captured by Jammu residents )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 8, 2025 at 9:10 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 9:27 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED જેસલમેરમાં પાકિસ્તાની ડ્રોન પાકિસ્તાની ડ્રોન જેસલમેરમાં જોવા મળ્યા. ભારતીય એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે તેમને તોડી પાડ્યા હતા. જમ્મુમાં બ્લેકઆઉટ, ડ્રોન હોવાની શંકા જમ્મુમાં બ્લેક આઉટ. પાવર બંધ. શંકાસ્પદ ડ્રોન જોવા મળ્યા. સેના પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. કેટલાક વિસ્ફોટોના અવાજો પણ સંભળાયા.

Last Updated : May 8, 2025 at 9:27 PM IST