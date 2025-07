ETV Bharat / bharat

ઉત્તરભારતમાં શ્રાવણનો પહેલો સોમવાર, વહેલી સવારથી શિવ મંદિરોમાં લાગી ભક્તોની ભીડ - SHRAVAN 2025

શિવ મંદિરોમાં લાગી ભક્તોની ભીડ ( ANI )

Published : July 14, 2025 at 7:24 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 9:01 AM IST

LIVE FEED પટનાના શિવ મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી, મંદિર પરિસર શિવ ભક્તોથી ઉભરાયું બિહાર: પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવારના અવસરે, પટનાના શિવ મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. હરિયાણાના નૂહના નલહરેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ હરિયાણા: પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવાર નિમિત્તે નુહના નલહરેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં ભક્તોએ પ્રાર્થના કરી. તામિલનાડુના સુબ્રમણ્યમ સ્વામી મંદિરને રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારાયું, મંદિર દ્વારા 'કુંભાભિષેકમ'નું આયોજન મદુરાઈ, તમિલનાડુ: થિરુપરંકુન્દ્રમ ખાતે સુબ્રમણ્યમ સ્વામી મંદિરને રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું છે. મંદિર દ્વારા આજે 'કુંભાભિષેકમ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુંબઈના બાબુલનાથ મંદિરમાં શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ મહાદેવની પૂજા-અર્ચના કરી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર: પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવાર નિમિત્તે બાબુલનાથ મંદિરમાં ભક્તોએ પૂજા-અર્ચના કરી. અયોધ્યાના હનુમાન ગઢી મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ દર્શન કર્યા, મંદિર બહાર લાગી ભક્તોની ભારે ભીડ અયોધ્યા, ઉત્તર પ્રદેશ: પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવારે હનુનાન ગઢી મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ પૂ્જા-અર્ચના કરી. મંદિર બહાર વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી. ઉજ્જૈનના શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં વહેલી સવારે કરાઈ ભસ્મ આરતી, શિવભક્તોની ઉમટી ભીડ ઉજ્જૈન, મધ્યપ્રદેશ: પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવાર નિમિત્તે, ઉજ્જૈનના શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં ભસ્મ આરતી કરવામાં આવી હતી. વારાણસીના વિશ્વનાથ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે મંદિર બહાર લાગી ભક્તોની લાંબી લાંબી કતારો વારાણસી, ઉત્તર પ્રદેશ: પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવારના અવસર પર, કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં મહાદેવના દર્શન કરવા માટે ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી.

