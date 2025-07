ETV Bharat / bharat

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર: આજે ત્રીજા દિવસે પણ સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે તકરારના અણસાર - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે ત્રીજો દિવસ ( ANI )

Published : July 23, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 10:21 AM IST

LIVE FEED સરકાર જવાબ આપે કે ધનખડે રાજીનામું કેમ અને શા માટે આપ્યું ? મલ્લિકાર્જૂન ખડગે નવી દિલ્હી: રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડના રાજીનામા પર કહ્યું, "સરકારે જવાબ આપવો જોઈએ કે તેમણે રાજીનામું કેમ આપ્યું, તેની પાછળનું કારણ શું છે, અમને લાગે છે કે દાળમાં કંઈક કાળું છે. કારણ કે તેમની તબિયત સારી હતી પણ શું થયું? આ તેમણે કહેવું જોઈએ." દિલ્હીમાં રહેણાંકો ખાલી કરાવવાના મુદ્દા પર સંજય સિંહે રાજ્યસભામાં સ્થગિત પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહે નિયમ 267 હેઠળ રાજ્યસભામાં કામકાજ સ્થગિત કરવાની નોટિસ આપી છે. આમાં તેમણે દિલ્હીમાં કથિત બળજબરીથી ખાલી કરાવવાના કારણે ઉદ્ભવતા ગંભીર માનવતાવાદી સંકટ પર ચર્ચાની માંગ કરી છે.

