Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 2025: લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી શરૂ, બીજી તરફ ઈન્ડિયા બ્લોકના નેતાઓની સંસદથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી માર્ચ - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

ઈન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓ
ઈન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓ (File Photo/ ANI))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 9:28 AM IST

Updated : August 11, 2025 at 11:10 AM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: ઈન્ડિયા ગઠબંધન આજે સોમવારે સંસદભવનથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી કૂચ કરવા જઈ રહ્યું છે. આ માર્ચનું નેતૃત્વ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી કરશે, જેમણે ચૂંટણી પંચ પર મત ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો છે. બીજી તરફ વિપક્ષ બિહારમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પર ચર્ચાની પણ સતત માંગ કરી રહ્યું છે.ઈન્ડિયા બ્લોક સાથે, સોમવારે 300 વિપક્ષી સાંસદો સંસદથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી એક રેલી યોજશે.

LIVE FEED

10:05 AM, 11 Aug 2025 (IST)

જો દિલ્હીના રસ્તાઓ પર સાંસદોના ફરવાથી ખતરો હોય, તો પછી આખી વ્યવસ્થા ખરાબ છે: SP સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવ

દિલ્હી: સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે INDI બ્લોકના સાંસદો દ્વારા સંસદથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી કૂચ કરવા પર કહ્યું કે, "દિલ્હીના રસ્તાઓ પર ચાલવા માટે સાંસદોને કોઈની પરવાનગીની જરૂર નથી. જો સાંસદોના ફરવાથી ખતરો હોય, તો પછી આખી વ્યવસ્થા ખરાબ છે. ચૂંટણી પંચે સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું છે કે જો કોઈનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે છે, તો તેનું કારણ જણાવવાની જરૂર નથી..."

9:59 AM, 11 Aug 2025 (IST)

આ બહેરી અને મૂંગી સરકાર અને તેના સંગઠનોને જગાડવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરવાનો સમય આવી ગયો છે: SP સાંસદ રાજીવ રાય

દિલ્હી: ચૂંટણી પંચ કાર્યાલય તરફ INDI બ્લોકના સાંસદો કૂચ કરી રહ્યા છે, તેના પર સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રાજીવ રાયે કહ્યું, "...આ બહેરી અને મૂંગી સરકાર અને તેના સંગઠનોને જગાડવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરવાનો સમય આવી ગયો છે. આ તો માત્ર શરૂઆત છે. જો ન્યાય નહીં મળે, તો અમે એક મોટી ક્રાંતિની યોજના બનાવીશું..."

9:29 AM, 11 Aug 2025 (IST)

રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળ સંસદ ભવન સંકુલથી ચૂંટણી પંચ (ECI) કાર્યાલય સુધી રેલી

આ કૂચનો ઉદ્દેશ્ય બિહારમાં થનારા મતદાનમાં રાજ્યમાં મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન 'મતદાર છેતરપિંડી'ના આરોપો સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવવાનો છે. આ માહિતી કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા દિગ્વિજય સિંહે આપી હતી. રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળની આ કૂચ સંસદ ભવન સંકુલથી દિલ્હીમાં ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) કાર્યાલય સુધી જશે. વિપક્ષી સાંસદો એક કિલોમીટર ચાલીને ECI કાર્યાલય પહોંચશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિપક્ષી નેતાઓએ ચૂંટણી કમિશનરોને મળવા માટે પણ સમય માંગ્યો છે. જ્યારે પોલીસનું કહેવું છે કે આ કૂચ માટે પરવાનગી લેવામાં આવી નથી.

નવી દિલ્હી: ઈન્ડિયા ગઠબંધન આજે સોમવારે સંસદભવનથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી કૂચ કરવા જઈ રહ્યું છે. આ માર્ચનું નેતૃત્વ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી કરશે, જેમણે ચૂંટણી પંચ પર મત ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો છે. બીજી તરફ વિપક્ષ બિહારમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પર ચર્ચાની પણ સતત માંગ કરી રહ્યું છે.ઈન્ડિયા બ્લોક સાથે, સોમવારે 300 વિપક્ષી સાંસદો સંસદથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી એક રેલી યોજશે.

LIVE FEED

10:05 AM, 11 Aug 2025 (IST)

જો દિલ્હીના રસ્તાઓ પર સાંસદોના ફરવાથી ખતરો હોય, તો પછી આખી વ્યવસ્થા ખરાબ છે: SP સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવ

દિલ્હી: સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે INDI બ્લોકના સાંસદો દ્વારા સંસદથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી કૂચ કરવા પર કહ્યું કે, "દિલ્હીના રસ્તાઓ પર ચાલવા માટે સાંસદોને કોઈની પરવાનગીની જરૂર નથી. જો સાંસદોના ફરવાથી ખતરો હોય, તો પછી આખી વ્યવસ્થા ખરાબ છે. ચૂંટણી પંચે સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું છે કે જો કોઈનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે છે, તો તેનું કારણ જણાવવાની જરૂર નથી..."

9:59 AM, 11 Aug 2025 (IST)

આ બહેરી અને મૂંગી સરકાર અને તેના સંગઠનોને જગાડવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરવાનો સમય આવી ગયો છે: SP સાંસદ રાજીવ રાય

દિલ્હી: ચૂંટણી પંચ કાર્યાલય તરફ INDI બ્લોકના સાંસદો કૂચ કરી રહ્યા છે, તેના પર સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રાજીવ રાયે કહ્યું, "...આ બહેરી અને મૂંગી સરકાર અને તેના સંગઠનોને જગાડવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરવાનો સમય આવી ગયો છે. આ તો માત્ર શરૂઆત છે. જો ન્યાય નહીં મળે, તો અમે એક મોટી ક્રાંતિની યોજના બનાવીશું..."

9:29 AM, 11 Aug 2025 (IST)

રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળ સંસદ ભવન સંકુલથી ચૂંટણી પંચ (ECI) કાર્યાલય સુધી રેલી

આ કૂચનો ઉદ્દેશ્ય બિહારમાં થનારા મતદાનમાં રાજ્યમાં મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન 'મતદાર છેતરપિંડી'ના આરોપો સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવવાનો છે. આ માહિતી કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા દિગ્વિજય સિંહે આપી હતી. રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળની આ કૂચ સંસદ ભવન સંકુલથી દિલ્હીમાં ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) કાર્યાલય સુધી જશે. વિપક્ષી સાંસદો એક કિલોમીટર ચાલીને ECI કાર્યાલય પહોંચશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિપક્ષી નેતાઓએ ચૂંટણી કમિશનરોને મળવા માટે પણ સમય માંગ્યો છે. જ્યારે પોલીસનું કહેવું છે કે આ કૂચ માટે પરવાનગી લેવામાં આવી નથી.

Last Updated : August 11, 2025 at 11:10 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON SESSION LIVELOK SABHA LIVE PROCEEDINGSRAJYA SABHA LIVE PROCEEDINGSINDIA BLOC ELECTION COMMISSIONPARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.