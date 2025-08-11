દિલ્હી: સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે INDI બ્લોકના સાંસદો દ્વારા સંસદથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી કૂચ કરવા પર કહ્યું કે, "દિલ્હીના રસ્તાઓ પર ચાલવા માટે સાંસદોને કોઈની પરવાનગીની જરૂર નથી. જો સાંસદોના ફરવાથી ખતરો હોય, તો પછી આખી વ્યવસ્થા ખરાબ છે. ચૂંટણી પંચે સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું છે કે જો કોઈનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે છે, તો તેનું કારણ જણાવવાની જરૂર નથી..."
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 2025: લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી શરૂ, બીજી તરફ ઈન્ડિયા બ્લોકના નેતાઓની સંસદથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી માર્ચ - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025
Published : August 11, 2025 at 9:28 AM IST|
Updated : August 11, 2025 at 11:10 AM IST
જો દિલ્હીના રસ્તાઓ પર સાંસદોના ફરવાથી ખતરો હોય, તો પછી આખી વ્યવસ્થા ખરાબ છે: SP સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવ
આ બહેરી અને મૂંગી સરકાર અને તેના સંગઠનોને જગાડવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરવાનો સમય આવી ગયો છે: SP સાંસદ રાજીવ રાય
દિલ્હી: ચૂંટણી પંચ કાર્યાલય તરફ INDI બ્લોકના સાંસદો કૂચ કરી રહ્યા છે, તેના પર સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રાજીવ રાયે કહ્યું, "...આ બહેરી અને મૂંગી સરકાર અને તેના સંગઠનોને જગાડવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરવાનો સમય આવી ગયો છે. આ તો માત્ર શરૂઆત છે. જો ન્યાય નહીં મળે, તો અમે એક મોટી ક્રાંતિની યોજના બનાવીશું..."
રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળ સંસદ ભવન સંકુલથી ચૂંટણી પંચ (ECI) કાર્યાલય સુધી રેલી
આ કૂચનો ઉદ્દેશ્ય બિહારમાં થનારા મતદાનમાં રાજ્યમાં મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન 'મતદાર છેતરપિંડી'ના આરોપો સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવવાનો છે. આ માહિતી કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા દિગ્વિજય સિંહે આપી હતી. રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળની આ કૂચ સંસદ ભવન સંકુલથી દિલ્હીમાં ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) કાર્યાલય સુધી જશે. વિપક્ષી સાંસદો એક કિલોમીટર ચાલીને ECI કાર્યાલય પહોંચશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિપક્ષી નેતાઓએ ચૂંટણી કમિશનરોને મળવા માટે પણ સમય માંગ્યો છે. જ્યારે પોલીસનું કહેવું છે કે આ કૂચ માટે પરવાનગી લેવામાં આવી નથી.
