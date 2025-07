ETV Bharat / bharat

LIVE FEED કમલ હાસને રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે શપથ લીધા મક્કલ નીધી મૈયમના વડા અને અભિનેતા કમલ હાસને રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે તમિલ ભાષામાં શપથ લીધા. લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત વિરોધ પક્ષના વિરોધ અને હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. રાહુલ ગાંધીએ પ્રતીકાત્મક SIR ફાડીને કચરાપેટીમાં ફેંક્યું કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને પાર્ટીના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ, અન્ય ઇન્ડિયા બ્લોક સાંસદો સાથે, SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રીવીઝન ઇન બિહાર) ને પ્રતીકાત્મક રીતે ફાડીને કચરાપેટીમાં ફેંકી દીધો. ઇન્ડિયા એલાયન્સના સાંસદોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા ઇન્ડિયા એલાયન્સના સાંસદોએ બિહારમાં યોજાઈ રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન એક્સરસાઇઝ (SIR) સામે વિરોધ કર્યો અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. પ્રિયંકાએ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કહ્યું કે,, તેમણે આરોપોનો જવાબ આપવો જોઈએ. તેમણે અમને મતદાર યાદી પૂરી પાડવી જોઈએ, જેની અમે માંગ કરી રહ્યા છીએ. તેમાં પારદર્શિતા હોવી જોઈએ. આ લોકશાહી છે. બધા રાજકીય પક્ષોને તે માહિતીની પહોંચ હોવી જોઈએ. આ માહિતી કેમ આપવામાં આવી રહી નથી? સંસદ પરિસરમાં વિરોધ પક્ષનો વિરોધ શરૂ કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાની હાજરીમાં ભારત બ્લોક સાંસદોએ સંસદ પરિસરમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. બિહારમાં ચાલી રહેલા ખાસ સઘન સુધારા કવાયત (SIR) સામે વિરોધ કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે અમે ફક્ત આની (ખાસ સઘન સુધારા કવાયત) સામે લડી રહ્યા છીએ. લોકસભા ગોવા વિધાનસભા સંદર્ભે ચર્ચા લોકસભા આજે ગોવા વિધાનસભા માટે અનુસૂચિત જનજાતિ અનામત બિલ, મર્ચન્ટ શિપિંગ બિલ પર ચર્ચા કરશે. રાજ્યસભાના સાંસદોએ સ્થગન નોટિસ આપી રાજ્યસભાના સાંસદ અખિલેશ પ્રસાદ સિંહ, રણજીત રંજન અને કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે નિયમ 267 હેઠળ કાર્ય સ્થગન નોટિસ આપી છે. સાથે જ બિહારમાં મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સુધારા (SIR) પર ચર્ચાની માંગ કરી છે.

