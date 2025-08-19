ETV Bharat / bharat

સંસદનું ચોમાસું સત્ર 2025: NDA સંસદીય દળની બેઠક, પીએમ મોદી સહિત તમામ મોટા નેતાઓની ઉપસ્થિતિ - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે 19મો દિવસ
સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે 19મો દિવસ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 10:33 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 10:40 AM IST

નવી દિલ્હી: સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે 19મો દિવસ છે. આ સત્ર બે દિવસ પછી એટલે કે 21 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થશે. અત્યાર સુધીના સત્ર દરમિયાન, બિહારના SIR સહિતના મુદ્દાઓ પર વિપક્ષ અને સરકાર વચ્ચે ગતિરોધ છે. આજે પણ વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા હોબાળો થવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીને લઈને ભારે હંગામો થઈ રહ્યો છે. આજે સંસદ ભવનમાં NDA સંસદીય દળની બેઠક પણ છે. આ બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે PM મોદી સહિત ઘણા મોટા નેતાઓ પહોંચ્યા છે. આ ઉપરાંત રાજનાથ સિંહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા એનડીએ સંસદીય દળની બેઠકમાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા.

10:37 AM, 19 Aug 2025 (IST)

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે NDAના ઉમેદવાર સી.પી. રાધાકૃષ્ણનનું પીએમ મોદીએ કર્યુ સન્માન

મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે NDAમાંથી ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણન એનડીએ સંસદીય દળની બેઠક માટે સંસદ પુસ્તકાલય ભવનમાં પહોંચ્યા હતાં ત્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ સીપી રાધાકૃષ્ણનને સન્માનિત કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ તેમને શાલ ઓઢાડી અને પુષ્પગુચ્છ આપીને તેમનું બહુમાન કર્યુ હતું. રાધાકૃષ્ણન 20 ઓગસ્ટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કરી શકે છે.

