સંસદનું ચોમાસું સત્ર: બિહાર SIR મુદ્દે વિપક્ષ અને સરકાર વચ્ચે ગતિરોધ યથાવત - MONSOON SESSION 2025

સંસદનું ચોમાસું સત્ર
સંસદનું ચોમાસું સત્ર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 11:02 AM IST

નવી દિલ્હી : સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે 14 મો દિવસ છે, બંને ગૃહોની કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થશે. લોકસભામાં રાષ્ટ્રીય રમતગમત વહીવટ બિલ પર વિચાર કરવામાં આવશે. આ સાથે રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ વિરોધી (સુધારા) બિલ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. ભારતીય બંદરો બિલ, 2025 પણ ચર્ચા માટે સૂચિબદ્ધ છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ મણિપુર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટમાં સુધારા રજૂ કરશે અને સંબંધિત વટહુકમની તાકીદને સ્પષ્ટ કરતું નિવેદન રજૂ કરશે. સંસદ પરિસરમાં મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સુધારા સામે વિરોધ પક્ષો તેમનો વિરોધ ચાલુ રાખે તેવા અણસાર છે.

11:00 AM, 7 Aug 2025 (IST)

US ટેરિફ મુદ્દે અખિલેશ યાદવે મોદી સરકાર પર ઉઠાવ્યા સવાલ

US ટેરિફ મુદ્દે સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અખિલેશ યાદવે કહ્યું, 'તમારે અમેરિકા સાથે સંબંધો જાળવી રાખવા પડશે. અમેરિકા સાથે આપણા ઐતિહાસિક સંબંધો રહ્યા છે અને આપણે આ સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરવાની જરૂર છે. આ સરકારના 11 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી સરકાર આ બધું કેમ કહી રહી છે?

10:57 AM, 7 Aug 2025 (IST)

અમેરિકન ટેરિફ પર રામગોપાલ યાદવે કહ્યું...

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા રશિયાથી તેલ ખરીદી બદલ ભારત પર વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાદવા અંગે સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામગોપાલ યાદવે કહ્યું, 'તેઓ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર સાથે રમત રમી રહ્યા છે. આ ટેરિફથી પ્રભાવિત દેશોએ રણનીતિ બનાવવી પડશે. અમેરિકા દ્વારા ભારતમાં થતી આયાત અમેરિકામાં થતી નિકાસ કરતા વધુ છે, પરંતુ ઘણી બાબતો છે જેના માટે આપણે અન્ય બજારો શોધવા પડશે. આપણે આપણી ગુણવત્તા જાળવી રાખવી પડશે અને ખાતરી કરવી પડશે કે આપણી રાજદ્વારી ચેનલો ખુલ્લી રહે.'

10:55 AM, 7 Aug 2025 (IST)

"PM મોદીએ ચૂંટણીમાં ટ્રમ્પને ટેકો આપ્યો, હવે દેશ નુકસાન ભોગવશે" : પ્રમોદ તિવારી

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારતમાંથી આવતા માલ પર વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાદવા પર કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, 'આ આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે અને એકંદરે આ ટેરિફ 50 ટકા સુધી પહોંચશે. વડાપ્રધાન મોદીએ આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણને સમજવાની જરૂર છે. તેમણે ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને સમજવું જોઈએ કે તેમણે અમેરિકાની ચૂંટણી દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને જાહેરમાં ટેકો આપ્યો હતો. તેઓ ભારતના વડાપ્રધાન છે, ફક્ત ભાજપના નેતા નથી. હવે દેશને તેમના કાર્યોનું પરિણામ ભોગવવું પડશે.'

10:51 AM, 7 Aug 2025 (IST)

50 ટકા ટેરિફ મુદ્દે ભાજપના સાંસદ શશાંક મણિએ આપી પ્રતિક્રિયા

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદવાના મુદ્દા પર ભાજપના સાંસદ શશાંક મણિએ કહ્યું, 'આપણે વિશ્વનું સૌથી મોટું લોકશાહી, ચોથું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર છીએ અને ટૂંક સમયમાં ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાના છીએ. તેથી કોઈ દબાણનો પ્રશ્ન જ નથી. અમે કહ્યું છે કે રશિયા સાથેના અમારા સંબંધો ઘણા જૂના છે અને કોઈ પણ દેશ આ માટે અમારા પર ટેરિફ લાદી શકે નહીં.'

10:50 AM, 7 Aug 2025 (IST)

મણિકમ ટાગોરે લોકસભામાં સ્થગિત પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો

કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે 'દક્ષિણ દિલ્હી જિલ્લામાં લોધી કોલોની પોલીસ સ્ટેશનમાં તાજેતરની ધરપકડો' પર ચર્ચા કરવા માટે લોકસભામાં સ્થગિત પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. ફક્ત બંગાળી ભાષા બોલવા બદલ ઘણા લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

