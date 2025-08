ETV Bharat / bharat

સંસદનું ચોમાસું સત્ર 2025: લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત, ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા પર NDA સાંસદોએ PM મોદીનું કર્યુ સન્માન - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

સંસદનું ચોમાસું સત્ર 2025 ( ANI )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : August 5, 2025 at 10:56 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:30 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા પર NDA સાંસદોએ PM મોદીનું કર્યુ સન્માન ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા પર NDA સાંસદોએ PM મોદીનું સન્માન કર્યુ હતું.

Last Updated : August 5, 2025 at 11:30 AM IST