દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી દેશને સંબોધન કરી રહ્યા છે. સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમનું 12મું ભાષણ છે.
આજે ભારતનો 79મો સ્વાંતત્ર્ય પર્વ, PM મોદીનું લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન - INDEPENDENCE DAY 2025
Published : August 15, 2025 at 7:11 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 7:39 AM IST
PM મોદીનું લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન
PM મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ફરકાવ્યો ત્રિરંગો
PM નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ત્રિરંગો ફરકાવીને રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી
લાલ કિલ્લા પર PM મોદીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાયું
દેશની રાજધાની નવી દિલ્હીમાં ગૌરવભેર સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી, લાલ કિલ્લા પર PM મોદીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાયું.
PM મોદીનું લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન
PM મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ફરકાવ્યો ત્રિરંગો
લાલ કિલ્લા પર PM મોદીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાયું
