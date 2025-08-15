ETV Bharat / bharat

આજે ભારતનો 79મો સ્વાંતત્ર્ય પર્વ, PM મોદીનું લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન - INDEPENDENCE DAY 2025

આજે 79મો સ્વાંતંત્ર્ય પર્વ
આજે 79મો સ્વાંતંત્ર્ય પર્વ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 7:11 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 7:39 AM IST

નવી દિલ્હી: દેશની રાજધાની નવી દિલ્હી સહિત સમગ્ર દેશમાં આજે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનો ગૌરવભર્યો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે.સ્વતંત્રતા દિવસ એ માત્ર એક રાષ્ટ્રીય તહેવાર નથી, પરંતુ સ્વતંત્રતાના બલિદાનને યાદ કરવાનો અવસર છે, જેના કારણે આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ. ભારત આજે 15 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ પોતાનો 79મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યું છે. દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી દેશને સંબોધન કરશે. સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમનું 12મું ભાષણ આપશે.

7:38 AM, 15 Aug 2025 (IST)

PM મોદીનું લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન

દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી દેશને સંબોધન કરી રહ્યા છે. સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમનું 12મું ભાષણ છે.

7:33 AM, 15 Aug 2025 (IST)

PM મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ફરકાવ્યો ત્રિરંગો

PM નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ત્રિરંગો ફરકાવીને રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી

7:27 AM, 15 Aug 2025 (IST)

લાલ કિલ્લા પર PM મોદીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાયું

દેશની રાજધાની નવી દિલ્હીમાં ગૌરવભેર સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી, લાલ કિલ્લા પર PM મોદીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાયું.

