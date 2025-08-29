આ સાથે, છેનાગાડ બજાર વિસ્તારમાં કાટમાળ ભરાઈ જવાથી અને વાહનો તણાઈ જવાના સમાચાર પણ છે. છેનાગાડ ગામમાં કેટલાક લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. અહીં, જૌલા બડેથમાં કેટલાક લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે.
સરકારી એજન્સીઓ રાહત અને બચાવ કાર્યમાં રોકાયેલી છે: રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અસરગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડવા અને તેમને સલામત સ્થળોએ લઈ જવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યું છે. NDRF, SDRF, પોલીસ અને મહેસૂલ વિભાગની ટીમો સતત રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે.
રુદ્રપ્રયાગના ડીએમ પોતે દેખરેખ રાખી રહ્યા છે: જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ રુદ્રપ્રયાગ પ્રતીક જૈન સતત ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમના અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં છે. આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જિલ્લા સ્તરના અધિકારીઓને તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે રાહત અને બચાવ કામગીરી અસરકારક રીતે હાથ ધરવા માટે માર્ગદર્શિકા આપી છે.
તો બીજી તરફ ચમોલીના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સંદીપ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ચમોલી જિલ્લાના દેવલમાં સ્થિત મોપાટા ભૂસ્ખલન વિસ્તારમાં સ્થાનિક લોકો દ્વારા રાહત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે બીજી તરફ, DDRF ટીમ અને દેવલ તરફ કાટમાળના કારણે બંધ થયેલા રસ્તાઓને સાફ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે."