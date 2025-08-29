ETV Bharat / bharat

ઉત્તરાખંડમાં કુદરતી રૂઠી, રૂદ્રપ્રયાગના બસુકેદારમાં વાદળ ફાટ્યું, ભારે તારાજી - CLOUDBURST

રૂદ્રપ્રયાગના બસુકેદારમાં વાદળ ફાટ્યું
રૂદ્રપ્રયાગના બસુકેદારમાં વાદળ ફાટ્યું (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 10:10 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 10:20 AM IST

1 Min Read
રુદ્રપ્રયાગ: રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લાના બસુકેદાર તાલુકા હેઠળના બડેથ ડુંગર તોક વિસ્તારમાં વાદળ ફાટવાની ઘટના બની છે. આ દુર્ઘટનાને કારણે વહીં આવેલા કાટમાળમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે નુકસાન થયું છે. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા રાહત અને બચાવ કાર્ય યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આપત્તિગ્રસ્ત બાસુકેદારમાં રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, NDRF, SDRF, પોલીસ અને મહેસૂલ વિભાગની ટીમો રોકાયેલી છે. રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પાસેથી મળેલી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, સ્યુર વિસ્તારમાં એક ઘરને નુકસાન થયું છે, અને એક બોલેરો વાહન તણાઈ ગયું છે. બડેથ, બગદ્ધર અને તાલજામની ગામોની બંને બાજુ નાળામાં પાણી અને કાટમાળ ભરાઈ ગયાના અહેવાલ છે. કિમાણા ગામમાં ખેતીની જમીન અને રસ્તા પર મોટા પથ્થરો અને કાટમાળ પડ્યાના અહેવાલ છે. અરખુંડમાં માછલીના તળાવો અને મરઘાં ફાર્મ ધોવાઈ ગયા છે.

આ સાથે, છેનાગાડ બજાર વિસ્તારમાં કાટમાળ ભરાઈ જવાથી અને વાહનો તણાઈ જવાના સમાચાર પણ છે. છેનાગાડ ગામમાં કેટલાક લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. અહીં, જૌલા બડેથમાં કેટલાક લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે.

સરકારી એજન્સીઓ રાહત અને બચાવ કાર્યમાં રોકાયેલી છે: રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અસરગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડવા અને તેમને સલામત સ્થળોએ લઈ જવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યું છે. NDRF, SDRF, પોલીસ અને મહેસૂલ વિભાગની ટીમો સતત રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે.

રુદ્રપ્રયાગના ડીએમ પોતે દેખરેખ રાખી રહ્યા છે: જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ રુદ્રપ્રયાગ પ્રતીક જૈન સતત ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમના અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં છે. આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જિલ્લા સ્તરના અધિકારીઓને તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે રાહત અને બચાવ કામગીરી અસરકારક રીતે હાથ ધરવા માટે માર્ગદર્શિકા આપી છે.

તો બીજી તરફ ચમોલીના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સંદીપ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ચમોલી જિલ્લાના દેવલમાં સ્થિત મોપાટા ભૂસ્ખલન વિસ્તારમાં સ્થાનિક લોકો દ્વારા રાહત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે બીજી તરફ, DDRF ટીમ અને દેવલ તરફ કાટમાળના કારણે બંધ થયેલા રસ્તાઓને સાફ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે."

