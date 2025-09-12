આપને જણાવી દઈએ કે, NDA ઉમેદવાર રાધાકૃષ્ણન મંગળવારે ભારતના 15મા ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેમને 452 મત મળ્યા હતા, જ્યારે વિપક્ષના ઉમેદવાર અને સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ બી. સુદર્શન રેડ્ડીને 300 મત મળ્યા હતા. રાજ્યસભાના મહાસચિવ અને ચૂંટણી અધિકારી પીસી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, 781 સાંસદોમાંથી 767 લોકોએ મતદાન કર્યું હતું, જેના કારણે 98.2 ટકા મતદાન થયું હતું. આમાંથી 752 મત માન્ય અને 15 અમાન્ય રહ્યા હતા, જેના કારણે પ્રથમ પસંદગીના મત માટે જરૂરી બહુમતી 377 થઈ ગઈ. NDAને 427 સાંસદોનો ટેકો હતો, પરંતુ YSRCPના 11 સાંસદોએ પણ રાધાકૃષ્ણનને ટેકો આપ્યો હતો. રસપ્રદ વાત એ છે કે NDA ઉમેદવારને અપેક્ષા કરતાં 14 વધુ મત મળ્યા હતા, જેના કારણે વિપક્ષી છાવણીમાં ક્રોસ-વોટિંગની અટકળો શરૂ થઈ હતી. આ ઉપરાંત, 13 સાંસદોએ ચૂંટણીમાં મતદાનથી દૂર રહ્યા હતા. આમાં બીજુ જનતા દળ (BJD) ના સાત સાંસદો, ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (BRS)ના ચાર સાંસદો, શિરોમણી અકાલી દળ (SAD)ના એક સાંસદ અને એક અપક્ષ સાંસદનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામો જાહેર થયા પછી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સી.પી. રાધાકૃષ્ણનને અભિનંદન આપ્યા અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે નવા ચૂંટાયેલા ઉપરાષ્ટ્રપતિ ભારતના બંધારણીય મૂલ્યોને મજબૂત બનાવશે અને સંસદીય ચર્ચામાં સકારાત્મક યોગદાન આપશે.
સીપી રાધાકૃષ્ણન આજે 15મા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદે લેશે શપથ, રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં શપથગ્રહણ સમારોહ
સીપી રાધાકૃષ્ણન આજે 15મા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદે લેશે શપથ (X @AIRNewsHindi)
Published : September 12, 2025 at 7:21 AM IST
નવી દિલ્હી: નવા ચૂંટાયેલા ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રપુરમ પોન્નુસામી રાધાકૃષ્ણનનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ આજે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં યોજાશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ રાધાકૃષ્ણનને પદના શપથ લેવડાવશે. મળતી માહિતી મુજબ, શપથ ગ્રહણ સમારોહ આજે 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે યોજાશે. સમારોહ પહેલા ઘણા રાજકીય નેતાઓ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝી, કર્ણાટકના રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોત, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ, પંજાબના રાજ્યપાલ અને ચંદીગઢના પ્રશાસક ગુલાબ ચંદ કટારિયા, ઝારખંડના રાજ્યપાલ સંતોષ ગંગવાર અને મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવનો સમાવેશ થાય છે.
