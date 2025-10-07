ETV Bharat / bharat

ચીફ જસ્ટિસ પર હુમલાની વ્યાપક નિંદા, વકીલ સંગઠનો કરી રહ્યા છે વિરોધ પ્રદર્શન

ઓલ ઈન્ડિયા લોયર્સ યુનિયનના ઓલ ઈન્ડિયા જનરલ સેક્રેટરી પીવી સુરેન્દ્ર નાથે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના દેશમાં "નાથુરામ માનસિકતા" નું પરિણામ છે.

ચીફ જસ્ટિસની ફાઈલ તસવીર
ચીફ જસ્ટિસની ફાઈલ તસવીર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 11:50 AM IST

4 Min Read
નવી દિલ્હી: કોર્ટરૂમમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈ પર કોઈ વસ્તુ ફેંકવાના પ્રયાસ સામે આજે (7 ઓક્ટોબર) સુપ્રીમ કોર્ટ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. વરિષ્ઠ વકીલો અને રાજકીય નેતાઓ દ્વારા આ ઘટનાની વ્યાપક નિંદા કરવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ એડવોકેટ્સ ઓન રેકોર્ડ એસોસિએશન અને ઓલ ઈન્ડિયા લોયર્સ યુનિયને આ ઘટનાને સુપ્રીમ કોર્ટ અને ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા પર હુમલો ગણાવ્યો છે. યુનિયનનું દિલ્હી એકમ આજે સુપ્રીમ કોર્ટ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.

સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ અને ઓલ ઈન્ડિયા લોયર્સ યુનિયનના ઓલ ઈન્ડિયા જનરલ સેક્રેટરી પી.વી સુરેન્દ્ર નાથે એક નિવેદન બહાર પાડીને આ ઘટનાને સુપ્રીમ કોર્ટ અને ન્યાયતંત્ર પર હુમલો ગણાવ્યો. નાથે કહ્યું કે, આ ઘટના દેશમાં "નાથુરામ માનસિકતા" માંથી ઉદ્ભવી છે અને તેને સહન કરી શકાતી નથી. નિવેદનમાં સંપૂર્ણ તપાસ અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે.

સોમવારે, 71 વર્ષીય વકીલ, જેનું નામ પાછળથી રાકેશ કિશોર તરીકે ઓળખાયું, તેણે કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો આરોપ છે, પરંતુ સતર્ક સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, વકીલ પાસેથી એક નોંધ મળી આવી હતી, જેમાં લખ્યું હતું કે, "હિન્દુસ્તાન સનાતન ધર્મનું અપમાન સહન કરશે નહીં." બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાએ તાત્કાલિક અસરથી તેમનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરી દીધું છે. કિશોરે કહ્યું કે, મધ્યપ્રદેશના ખજુરાહો સંકુલમાં ક્ષતિગ્રસ્ત વિષ્ણુ મૂર્તિના પુનઃસ્થાપન સંબંધિત અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન ગવઈની તાજેતરની "ભગવાન પાસે જાઓ અને પૂછો" ટિપ્પણીથી તેમને ખૂબ દુઃખ થયું છે.

આ હેરાન કરનારું કૃત્ય હોવા છતાં, મુખ્ય ન્યાયાધીશ અવિચલિત રહ્યા અને સુનાવણી ચાલુ રાખી. તેમણે કહ્યું, "આ બધાથી વિચલિત થશો નહીં. હું વિચલિત નથી થયો. આ બાબતો મને અસર કરતી નથી."

આ ઘટના બાદ, સુપ્રીમ કોર્ટના એડવોકેટ્સ ઓન રેકોર્ડના સચિવ નિખિલ જૈન દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ મામલાની સ્વતઃ નોંધ લેવી જોઈએ અને સંબંધિત વકીલ સામે કોર્ટના તિરસ્કારની કાર્યવાહી શરૂ કરવી જોઈએ. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ ઘટના સુપ્રીમ કોર્ટની ગરિમાને કલંકિત કરવાનો પ્રયાસ હતો.

સોમવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા, વરિષ્ઠ વકીલ ઇન્દિરા જયસિંહે કહ્યું કે, તેઓ આ ઘટનાને "સંસ્થા પર વ્યાપક હુમલો" માને છે અને સંપૂર્ણ તપાસની માંગ કરે છે.

વિરોધી પક્ષોના નેતાઓએ પણ મુખ્ય ન્યાયાધીશ પરના હુમલાની નિંદા કરતા કહ્યું કે, તે બંધારણ પર હુમલો છે અને તે દર્શાવે છે કે "નફરત અને કટ્ટરતાએ સમાજને કેવી રીતે ઘેરી લીધો છે."

કોંગ્રેસ, ભાકપા, માકપા, રાકાંપા-સપા, શિવસેના (યુબીટી), ડીએમકે અને અન્ય પક્ષોએ સર્વાનુમતે મુખ્ય ન્યાયાધીશ પરના હુમલાની નિંદા કરી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જસ્ટિસ ગવઈ સાથે વાત કરી અને કહ્યું કે, તેમના પરના હુમલાથી દરેક ભારતીય રોષે ભરાયો છે. મોદીએ મુખ્ય ન્યાયાધીશની ધીરજની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, "આપણા સમાજમાં આવા નિંદનીય કૃત્યો માટે કોઈ સ્થાન નથી. આ સંપૂર્ણપણે નિંદનીય છે."

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ ઘટનાને શિષ્ટાચારનો આઘાતજનક ભંગ અને ભારતના લોકશાહી ઇતિહાસમાં એક ખતરનાક નવું પતન ગણાવ્યો, તેને ન્યાયતંત્ર અને બંધારણ પર હુમલો ગણાવ્યો.

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કહ્યું કે, આ હુમલો "સત્તામાં બેઠેલા લોકો દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવેલી દંડમુક્તિ અને નફરતની સંસ્કૃતિ" દર્શાવે છે. એક નિવેદનમાં, કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે, આ ફક્ત મુખ્ય ન્યાયાધીશ પર જ નહીં પરંતુ બંધારણ પર પણ હુમલો છે.

ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં, કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, આ હુમલો ન્યાયતંત્રની ગરિમા અને બંધારણની ભાવના પર હુમલો છે.

કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે, મુખ્ય ન્યાયાધીશ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ અભૂતપૂર્વ, શરમજનક અને ધિક્કારપાત્ર હતો. તેમણે કહ્યું કે, તે ન્યાયતંત્રની ગરિમા અને કાયદાના શાસન પર હુમલો છે.

ભાજપે મુખ્ય ન્યાયાધીશ ગવઈ પર હુમલાના પ્રયાસની સખત નિંદા કરી અને કહ્યું કે, બંધારણ દ્વારા સંચાલિત લોકશાહી સમાજમાં આવા અસામાજિક કૃત્યો માટે કોઈ સ્થાન નથી.

બહુજન સમાજ પાર્ટીના પ્રમુખ માયાવતીએ આ ઘટનાને શરમજનક ગણાવી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં તેમણે કહ્યું, "આજે કોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાનો પ્રયાસ અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે અને આ શરમજનક ઘટના માટે ગમે તેટલી નિંદા પૂરતી ન હોય."

આ હુમલાની નિંદા કરતા, તમિલનાડુના મુખ્ય પ્રધાન એમ.કે. સ્ટાલિને કહ્યું કે, આ "શરમજનક કૃત્ય" સખત નિંદાને પાત્ર છે.

કેરળના મુખ્ય પ્રધાન પિનરાયી વિજયને પણ આ કૃત્યની નિંદા કરી, તેને સંઘ પરિવાર દ્વારા ફેલાવવામાં આવેલા "નફરતનું પ્રતિબિંબ" ગણાવ્યું.

રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (એસપી) ના પ્રમુખ શરદ પવારે કહ્યું કે, આ ઘટના માત્ર ન્યાયતંત્ર પર હુમલો જ નહીં પરંતુ બંધારણ અને દેશનું પણ ગંભીર અપમાન છે.

શિવસેના (યુનાઇટેડ) ના નેતા પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ કહ્યું કે, મુખ્ય ન્યાયાધીશ પર કોઈ ઉશ્કેરણી વિનાનો હુમલો નિંદનીય અને શરમજનક છે.

ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) ના પોલિટબ્યુરોએ આ ઘટનાને "હિન્દુત્વ સાંપ્રદાયિક શક્તિઓ દ્વારા સમાજમાં ફેલાવવામાં આવી રહેલા મનુવાદી અને સાંપ્રદાયિક ઝેરનું બીજું ઉદાહરણ" ગણાવ્યું. સીપીઆઈના મહાસચિવ ડી. રાજાએ આ ઘટનાને ન્યાયતંત્ર પર સીધો હુમલો ગણાવ્યો.

સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જૂતા ફેંકવાની ઘટનામાં દર્શાવવામાં આવેલા "ઘમંડ અને અનાદર" ની નિંદા કરી અને આ કૃત્યને અહંકારથી પ્રેરિત, ઘમંડી વ્યક્તિઓની ઉપજ ગણાવી.

