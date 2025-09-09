લદ્દાખ: સિયાચીનમાં આર્મી કેમ્પ પાસે હિમસ્ખલન; ત્રણ સૈનિકો શહીદ, એક ઘાયલ

ETV Bharat / bharat

સિયાચીનમાં હિમપ્રપાતમાં ભારતીય સેનાના ત્રણ જવાનો શહીદ થયા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 10:08 PM IST

શ્રીનગર: મંગળવારે લદ્દાખમાં સિયાચીન બેઝ કેમ્પમાં મોટો હિમસ્ખલન થયો, જેમાં ત્રણ ભારતીય સેનાના જવાનો શહીદ થયા અને એક ઘાયલ થયો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે મહાર રેજિમેન્ટના સૈનિકો લગભગ પાંચ કલાક સુધી બરફમાં ફસાયા.

ભારતીય સેનાના ફાયર એન્ડ ફ્યુરી કોર્પ્સે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે સિપાહી મોહિત કુમાર, અગ્નિવીર નીરજ કુમાર ચૌધરી અને અગ્નિવીર ડાભી રાકેશ દેવભાઈએ 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ સિયાચીનમાં ફરજ દરમિયાન સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું હતું. સેનાએ કહ્યું કે સેના તેના બહાદુર સૈનિકોને સલામ કરે છે.

એક સૈન્ય અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે હિમસ્ખલનમાં ફસાયેલા એક આર્મી કેપ્ટનને નાની ઇજાઓ સાથે જીવતો બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીએ કહ્યું કે શોધ અને બચાવ કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે.

સિયાચીન ગ્લેશિયર, જેને ઘણીવાર વિશ્વનું સૌથી ઊંચું યુદ્ધક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે, તે ભારત અને પાકિસ્તાનને વિભાજીત કરતી નિયંત્રણ રેખા (LoC) ના ઉત્તરીય છેડે લગભગ 20,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર સ્થિત છે. તાપમાન માઈનસ 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી જવાથી અને હિમપ્રપાત માટે સંવેદનશીલ ભૂપ્રદેશ હોવાથી, આ ગ્લેશિયર આખા વર્ષ દરમિયાન ત્યાં તૈનાત સૈનિકો માટે ગંભીર ખતરો ઉભો કરે છે.

ગયા મહિને જ, લદ્દાખ સ્કાઉટ્સ રેજિમેન્ટમાં ફરજ બજાવતા હિમાચલ પ્રદેશના એક સૈનિકનું સિયાચીનમાં તૈનાતી દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું. 2021 માં, સબ-સેક્ટર હનીફમાં હિમપ્રપાતમાં બે સૈનિકો માર્યા ગયા હતા. 2019 માં, 18,000 ફૂટની ઊંચાઈએ પેટ્રોલિંગ કરતી એક મોટી હિમપ્રપાતમાં ચાર સૈનિકો અને બે નાગરિક કુલીઓ માર્યા ગયા હતા. સૌથી ભયંકર ઘટના 2022 માં અરુણાચલ પ્રદેશના કામેંગ સેક્ટરમાં બની હતી, જ્યાં સાત સૈનિકો બરફ નીચે દટાઈ ગયા હતા. તેમના મૃતદેહ ત્રણ દિવસ પછી મળી આવ્યા હતા.

