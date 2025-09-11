'જીવતા બચવું મુશ્કેલ હતું' નેપાળથી પાછા ફરેલા મજૂરોની આપવીતી, 'નરક બની ગયો છે પાડોશી દેશ'
નેપાળથી શિવહર પરત ફરેલા કામદારોએ હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોની વાર્તા વર્ણવી છે. તેમણે ત્યાંની પરિસ્થિતિને નર્ક જેવી ગણાવી છે.
Published : September 11, 2025 at 4:30 PM IST
શિવહર: સોશિયલ મીડિયા પ્રતિબંધને લઈને નેપાળમાં ચાલી રહેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે, પાડોશી દેશથી બિહાર પરત ફરતા લોકોએ પોતાની અગ્નિપરીક્ષા જણાવી છે. આ એ લોકો છે જે વર્ષોથી નેપાળમાં આજીવિકા માટે નાના કામમાં રોકાયેલા હતા. હવે ત્યાંની પરિસ્થિતિ જોઈને તેઓ પોતાના ઘરે પાછા ફરી રહ્યા છે.
બિહારના સરહદી જિલ્લાઓમાં હાઇ એલર્ટ: નેપાળમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને ધ્યાનમાં રાખીને, બિહારના સરહદી જિલ્લાઓમાં હાઇ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બરગણીયા સરહદ પર સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. અનિચ્છનીય ઘટનાઓને રોકવા માટે ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.
નેપાળથી બિહાર પરત ફરતા મજૂરોની અગ્નિપરીક્ષા: પૂર્ણિયા બ્લોકના નાગેશ્વર સાહ અને તેમની પત્ની સરિતા દેવીએ જણાવ્યું કે અમે નેપાળમાં સજાવટની દુકાન ચલાવતા હતા, પરંતુ વિરોધ પ્રદર્શનો પછી, અમે બધું છોડીને ઘરે પાછા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યાંનું વાતાવરણ હવે નર્ક જેવું બની ગયું છે. દરેક ક્ષણે મૃત્યુ અને હિંસાનો ડર રહે છે.
'બચવું મુશ્કેલ હતું, દરેક ક્ષણે મૃત્યુનો ડર રહેતો હતો': દંપતીએ વધુમાં કહ્યું કે, અમે સારા જીવનની આશામાં નેપાળ તરફ વળ્યા હતા. પણ હવે દરેક ક્ષણ ત્યાં મૃત્યુનો ડર હતો. હિંસા અને ભયના પડછાયામાં ટકી રહેવું મુશ્કેલ હતું.
'નેપાળમાં ઘણો વિવાદ થયો છે. જેના કારણે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બન્યું. અમે બધા ત્યાં છુપાઈને રહેતા હતા. બધી ખાણી-પીણીની દુકાનો બંધ હતી. ઘરમાં જે કંઈ રાશન ઉપલબ્ધ હતું, તેનાથી અમે અમારી ભૂખ સંતોષી. ક્યારેક અમે ખાલી પેટ પણ સૂતા હતા'. - વિવેક કુમાર, મજૂર નેપાળથી પરત ફર્યા
સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ પછી વિરોધ: તમને જણાવી દઈએ કે નેપાળમાં સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધના વિરોધમાં રાજધાની કાઠમંડુ અને કેટલાક અન્ય વિસ્તારોમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. નેપાળના પીએમ કેપી શર્મા ઓલીએ પણ વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. અગાઉ ગૃહમંત્રી રમેશ લેખકે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.
'નેપાળમાં પરિસ્થિતિ થોડી સુધરી છે. જેના કારણે અસ્થિરતાને કારણે આજીવિકા માટે નેપાળમાં સ્થાયી થયેલા ઘણા લોકો પાછા ફરવા લાગ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્દેશ પર સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. હાલમાં, કોઈને પણ અનિયંત્રિત પ્રવેશની મંજૂરી નથી" - દુષ્યંત સિંહ, સરહદ અધિકારી
