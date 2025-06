ETV Bharat / bharat

ચિપવાળા e-Passportની શરૂઆત, જાણો કેવી રીતે અરજી કરવી? ઘરે બેઠા મળશે ડિલિવરી - HOW TO APPLY FOR E PASSPORT

પાસપોર્ટની તસવીર ( Getty Images )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 28, 2025 at 7:31 AM IST 3 Min Read