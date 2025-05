ETV Bharat / bharat

સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયધીશ તરીકે શપથ લેનાર મૂળ ગુજરાતના જસ્ટિસ એન.વી અંજારિયા કોણ છે? - JUSTICE NV ANJARIYA

જસ્ટિસ એન.વી અંજારિયા ( Source/bengaluru.dcourts.gov.in )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 30, 2025 at 3:51 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 4:05 PM IST 2 Min Read

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટમાં ત્રણ નવા ન્યાયાધીશોએ શપથ લીધા. મુખ્ય ન્યાયાધીશ ભૂષણ રામકૃષ્ણ ગવઈએ તેમને શપથ લેવડાવ્યા. સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમે 26 મેના રોજ આ ન્યાયાધીશોની ભલામણ કેન્દ્ર સરકારને મોકલી હતી. રાષ્ટ્રપતિએ 29 મેના રોજ તેનો સ્વીકાર કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટ ઓડિટોરિયમમાં આયોજિત સમારોહમાં મૂળ ગુજરાતના જસ્ટિસ એન.વી અંજારિયાએ શપથ લીધા હતા. આ પછી જસ્ટિસ વિજય બિશ્નોઈ અને જસ્ટિસ અતુલ શરદચંદ્ર ચાંદુરકરે પદના શપથ લીધા. કોણ છે જસ્ટિસ એન.વી અંજારિયા?

બેંગ્લુરુ અર્બન કોર્ટની વેબસાઈટ પર આપેલી માહિતી મુજબ, જસ્ટિસ એન.વી અંજારિયા (N.V Anjariya) કર્ણાટક હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા. તેઓ મૂળ ગુજરાતના છે અને તેમનું પૂરું નામ નિલય વિપિનચંદ્ર અંજારિયા છે. જસ્ટિસ અંજારિયાનો જન્મ 23 માર્ચ 1965ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો. તેમનું વતન કચ્છનું માંડવી છે. તેમણે અમદાવાદની એચ.એલ. કોલેજ ઓફ કોમર્સમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમણે શ્રી. એલ.એ શાહ લો કોલેજમાંથી 1988માં LLB અને અમદાવાદની લો યુનિવર્સિટીમાંથી 1989માં કાયદામાં માસ્ટર્સની ડિગ્રી મેળવી હતી. તેમણે 1988માં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી કાયદાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી હતી. તેમણે બંધારણીય મુદ્દાઓ અને તમામ શ્રેણીના સિવિલ કેસ, શ્રમ અને સેવાને લગતા કેસોનું સંચાલન કર્યું હતું. તેઓ હાઈકોર્ટ અને ગૌણ અદાલતો, રાજ્ય ચૂંટણી પંચ, ગુજરાત માહિતી પંચ, ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ, નગરપાલિકાઓ વગેરે માટે સ્ટેન્ડિંગ કાઉન્સેલ / પેનલ એડવોકેટ હતા.

તેમણે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI), BSNL, યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC), યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC), ઓલ ઈન્ડિયા કાઉન્સેલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન (AICTE) અને નેશનલ કાઉન્સેલ ફોર ટીચર એજ્યુકેશન (NCTE) માટે સિનિયર પેનલ કાઉન્સેલ તરીકે સેવા આપી છે. તેમને 1992 માં સ્વ. શ્રી નવીનચંદ્ર દેસાઈ ફાઉન્ડેશન, અમદાવાદ દ્વારા 'ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ એન્ડ એક્સપ્રેશન - વિથ રેફરન્સ ટુ મીડિયા' પર રિસર્ચ ફેલોશિપ એનાયત કરવામાં આવી હતી. 21 નવેમ્બર, 2011 ના રોજ તેમને ગુજરાત હાઇકોર્ટના એડિશનલ જજ તરીકે બઢતી આપવામાં આવી હતી અને 6 સપ્ટેમ્બર, 2013 ના રોજ ગુજરાત હાઇકોર્ટના કાયમી ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ બાદ 25 ફેબ્રુઆરી, 2024 ના રોજ તેમણે કર્ણાટક હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે શપથ લીધા હતા. આ પણ વાંચો: NEET PGની પરીક્ષા પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, એક જ શિફ્ટમાં યોજાશે પરીક્ષા

