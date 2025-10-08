ETV Bharat / bharat

કેરળ હાઈકોર્ટે કેન્દ્રને બંધારણ વાંચવાની સલાહ આપી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

કેરળ હાઈકોર્ટે વાયનાડ આપત્તિ પીડિતો સામેની તમામ લોન વસૂલાત કાર્યવાહી પર રોક લગાવી દીધી છે.

કેરળ હાઈકોર્ટે
કેરળ હાઈકોર્ટે (ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 5:27 PM IST

એર્નાકુલમ : કેરળ હાઈકોર્ટે કેન્દ્ર સરકારના આ દાવાની આકરી ટીકા કરી છે કે વાયનાડ ભૂસ્ખલન પીડિતો દ્વારા લેવામાં આવેલા બેંક લોન માફ કરી શકાતી નથી. કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારની દલીલને સખત ઠપકો આપ્યો અને બંધારણ વાંચવાની સલાહ આપી.

કેન્દ્ર સરકારે પોતાના સોગંદનામામાં જણાવ્યું હતું કે બેંક લોન માફી માટે કોઈ કાનૂની જોગવાઈ નથી. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો સ્વતંત્ર સંસ્થાઓ છે જેના ડિરેક્ટર બોર્ડે આવા નિર્ણયો લેવા જોઈએ. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે નાણા મંત્રાલય ફક્ત નીતિ માર્ગદર્શિકા જારી કરે છે અને બેંકોના આંતરિક કાર્યમાં દખલ કરી શકતું નથી. આ સ્થિતિ 2015ના સરકારના નિર્ણય સાથે સુસંગત છે.

હાઈકોર્ટે કેન્દ્રના પ્રતિભાવને "ખલેલ પહોંચાડનારો" ગણાવ્યો. "તમે કોને મૂર્ખ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો?" કોર્ટે પૂછ્યું. "બંધારણમાં આવી સત્તાઓ આપવામાં આવી છે - વાસ્તવિક પ્રશ્ન એ છે કે શું તમારી પાસે કાર્ય કરવાની ઇચ્છાશક્તિ છે. જ્યારે ગુજરાત અને રાજસ્થાનને સહાય આપવામાં આવી હતી, ત્યારે વાયનાડને સમાન સહાય કેમ નકારી કાઢવામાં આવી? જો તમારો મદદ કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી, તો લોકોને ખુલ્લેઆમ કહો."

સુનાવણી બાદ, કોર્ટે વાયનાડ આપત્તિ પીડિતો સામેની તમામ લોન વસૂલાત કાર્યવાહી પર રોક લગાવી દીધી અને બેંકોને કોઈપણ દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવાથી રોકી દીધી. કોર્ટે બેંકોને કેસમાં પક્ષકાર બનાવવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો અને લોન માફીના મુદ્દા પર તેમની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવાનો આદેશ આપ્યો.

સરકારે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ કેન્દ્રને લોન માફીનો સીધો આદેશ આપવાનો અધિકાર આપતો નથી, અને દલીલ કરી હતી કે આવા નિર્ણયો તેના અધિકારક્ષેત્રની બહાર છે. જોકે, કોર્ટે અસંમતિ વ્યક્ત કરી. કોર્ટે કહ્યું કે, "આ સત્તાનો મામલો નથી, પરંતુ ઇરાદાનો છે."

વાયનાડમાં શું થયું

વાયનાડમાં ભૂસ્ખલનથી મોટા પાયે જાનમાલનું નુકસાન થયું હતું. કેન્દ્ર સરકારે પુનર્વસન માટે અત્યાર સુધીમાં રુ.260.56 કરોડ મંજૂર કર્યા છે, જે રાજ્ય સરકાર અને વિપક્ષ બંને દ્વારા અત્યંત અપૂરતા ગણાવીને ટીકા કરવામાં આવી હતી.

મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને માંગ કરી હતી કે આ આપત્તિને રાષ્ટ્રીય આફત જાહેર કરવામાં આવે અને ખાસ રાહત પેકેજ મંજૂર કરવામાં આવે. વાયનાડના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી અને અન્ય યુડીએફ સાંસદોએ પણ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરીને આ જ માંગણી કરી.

