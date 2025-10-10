સબરીમાલા સોનાની ચોરી મામલે કેસ નોંધવાનો આદેશ, SIT 6 અઠવાડિયામાં તપાસ રિપોર્ટ રજૂ કરે
કેરળ હાઈકોર્ટે સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ને કથિત સબરીમાલા સોનાની ચોરીના સંદર્ભમાં કેસ નોંધવાનો આદેશ આપ્યો.
Published : October 10, 2025 at 3:56 PM IST
કોચી: કેરળ હાઈકોર્ટે શુક્રવારે સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ને કથિત સબરીમાલા સોનાની ચોરી કેસની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. હાઈકોર્ટે તપાસ એજન્સીને તપાસ પૂર્ણ કરવા અને છ અઠવાડિયામાં તેનો રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. કોર્ટે તપાસને સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવાનો પણ આદેશ આપ્યો.
કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તપાસ સંબંધિત કોઈપણ માહિતી લીક થવી જોઈએ નહીં. વચગાળાના આદેશમાં, હાઈકોર્ટની બેન્ચે એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો કે સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ સમગ્ર તપાસ રિપોર્ટ સીલબંધ પરબિડીયુંમાં સીધો કોર્ટમાં રજૂ કરે. હાઈકોર્ટે ઉન્નીકૃષ્ણન પોટીને સબરીમાલા મુદ્દે મીડિયા સાથે વાત કરવાથી પણ રોક લગાવી. કોર્ટે રાજ્ય પોલીસ વડાને પણ આ કેસમાં પક્ષકાર બનાવ્યા.
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે 2019 માં મંદિરના સોનાના ઢોળકામની જવાબદારી ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીને સોંપવાનો દેવસ્વોમ બોર્ડનો નિર્ણય શંકાસ્પદ હતો. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મંદિરના દરવાજા પર સોનાનો ઢોળકામ ઝાંખું પડી ગયું હતું.
કોર્ટના જણાવ્યા અનુસાર, સ્માર્ટ ક્રિએશન્સ નામની કંપની, જેને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું, તેમાં સોનાને ચાદરથી અલગ કરવા માટે જરૂરી યોગ્ય ટેકનોલોજીનો અભાવ હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટી દ્વારા કંપનીને પૂરી પાડવામાં આવેલી ચાદર પાછળથી તાંબાના ચાદર તરીકે પરત કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે ટિપ્પણી કરી હતી કે સ્માર્ટ ક્રિએશન્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ટેકનોલોજી અયોગ્ય હતી અને પુરાવાઓ હેરાફેરી અને ગેરઉપયોગ તરફ ઈશારો કરે છે.
કથિત સબરીમાલા મંદિર સોનાની ચોરી કેસમાં, કોર્ટે વધુમાં નિર્દેશ આપ્યો હતો કે કેસમાં હાલમાં જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો રજિસ્ટ્રાર પાસે સુરક્ષિત રાખવામાં આવે. કેસની જટિલતાને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તપાસ ટીમનો વિસ્તાર કરી શકાય છે.
કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે કેસની તપાસ કરવા માટે એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરવામાં આવે અને છ અઠવાડિયામાં વિગતવાર અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવે. SIT ને દર બે અઠવાડિયે સીધા કોર્ટમાં પ્રગતિ અહેવાલો ફાઇલ કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટે ભાર મૂક્યો કે તપાસ નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક હોવી જોઈએ.
બેન્ચે મીડિયાને સલાહ આપી કે જ્યાં સુધી હકીકતો સંપૂર્ણપણે સ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી સંયમ રાખવો જોઈએ, ભાર મૂક્યો કે લોકશાહીમાં પારદર્શિતા આવશ્યક છે અને સત્ય બહાર ન આવે ત્યાં સુધી તમામ પક્ષોએ જવાબદારીપૂર્વક કાર્ય કરવું જોઈએ. દસ દિવસમાં કેસની ફરી સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: