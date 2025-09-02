હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના રાજકારણમાં એક મોટું રાજકીય નાટક સામે આવ્યું છે. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને BRS વડા કે. ચંદ્રશેખર રાવ (KCR) એ તેમની પુત્રી અને MLC કે.કવિતાને પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કર્યા છે. કવિતાએ થોડા દિવસો પહેલા પાર્ટી નેતાઓ પર ખુલ્લેઆમ આરોપ લગાવ્યા હતા અને તેમની વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડવાની વાત કરી હતી ત્યારબાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (BRS) એ પાર્ટી MLC કે. કવિતાના તાજેતરના નિવેદનો અને કથિત પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓને ગંભીરતાથી લીધી છે અને તેમને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કર્યા છે. પાર્ટી પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી કે. ચંદ્રશેખર રાવ (KCR) એ આ કડક પગલું ભર્યું છે.
K Kavitha suspended from the BRS.— ANI (@ANI) September 2, 2025
BRS tweets, " the party leadership is taking this matter seriously as the recent behavior and ongoing anti-party activities of party mlc k. kavitha are damaging the brs party. party president k. chandrasekhar rao has taken a decision to suspend… pic.twitter.com/DrIaoJur1P
નિઝામાબાદ મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા કવિતાનો લાંબા સમયથી પાર્ટી નેતૃત્વ સાથે મતભેદ ચાલી રહ્યો છે. અમેરિકા પ્રવાસથી પરત ફર્યા બાદ, તેમણે સોમવારે હૈદરાબાદમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં સનસનાટીભર્યા આરોપો લગાવ્યા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેસીઆરની છબી ખરાબ કરવા માટે મંત્રી હરીશ રાવ અને સાંસદ સંતોષ જવાબદાર છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે વર્તમાન મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી તેમને ટેકો આપી રહ્યા છે અને તેમની વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડી રહ્યા છે.
કવિતાએ એમ પણ કહ્યું કે જો કેસીઆર સામે કેસ નોંધાય છે, તો પાર્ટીનું અસ્તિત્વ અર્થહીન થઈ જશે. તેમણે કાલેશ્વરમ પ્રોજેક્ટમાં સીબીઆઈ તપાસ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે કવિતાએ પાર્ટી નેતૃત્વની ખુલ્લેઆમ ટીકા કરી હોય. તેમની છેલ્લી યુએસ યાત્રા દરમિયાન, તેમણે કહ્યું હતું કે કેસીઆર તેમના માટે 'ભગવાન' જેવા છે, પરંતુ તેમની આસપાસ 'રાક્ષસો' છે. આ વખતે તેમણે હરીશ રાવ અને સંતોષ પર સીધું નિશાન સાધ્યું છે.
આ ઉપરાંત, કવિતાએ બીઆરએસની પછાત વર્ગ (બીસી) અનામત નીતિ સાથે અસંમતિ વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે તેમની વિરુદ્ધ સતત કાવતરાં ઘડવામાં આવી રહ્યા છે. તેમના નિવેદનો અને સતત વધતા મતભેદોને ધ્યાનમાં રાખીને, પાર્ટી નેતૃત્વએ તેમને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો.