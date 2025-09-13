કર્ણાટકમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન મોટી કરૂણાંતિકા, બેકાબૂ ટ્રક ભીડમાં ઘૂસી જતા 8 લોકોના મોત
ટ્રક એક બાઇક સાથે અથડાતાં અકસ્માત થયો અને ટ્રક કાબુ બહાર થઈને ભીડમાં ઘૂસી ગઈ જેના કારણે અફરાતફરી મચી ગઈ.
Published : September 13, 2025 at 7:55 AM IST|
Updated : September 13, 2025 at 8:49 AM IST
હાસન: કર્ણાટકના હાસનમાં શુક્રવારે રાત્રે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ. ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન એક બેકાબુ ટ્રક ભીડ પર ઘૂસી ગઈ, જેમાં 8 લોકોના મોત થયા અને 20 થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા. અકસ્માતની માહિતી મળતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને ઘાયલોને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યાં.
મળતી માહિતી મુજબ, એક કન્ટેનર વાહન હાસનથી હોલેનરસીપુર જઈ રહ્યું હતું અને બાઇકને ટક્કર મારવાથી બચવા માટે ટ્રક શોભાયાત્રામાં ઘૂસી ગઈ. આ બાબતે, આઈજીપી બોરલિંગૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, શુક્રવારે રાત્રે 8 વાગ્યાથી 8:45 વાગ્યાની વચ્ચે મોસલે હોસલ્લીમાં ગણપતિ વિસર્જન શોભાયાત્રામાં એક ટ્રક બેદરકારીપૂર્વક ઘૂસી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં 8 લોકોના મોત થયા છે અને ડ્રાઇવર પણ ઘાયલ થયો છે. 6 ગ્રામજનો અને મોસાલે હોસાહલ્લી સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના 3 એન્જિનિયરિંગ વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મૃતકોમાં મોટાભાગના છોકરાઓ છે.
ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ જણાવ્યું કે, ટ્રક અરકલગુડથી આવી રહી હતી, ત્યારે તે એક બાઇક સાથે અથડાઈ હતી, જેના કારણે ટ્રક કાબુ બહાર થઈ ગઈ અને ભીડમાં ઘૂસી ગઈ. ટ્રકે ઘણા લોકોને કચડી નાખ્યા. તેમણે કહ્યું કે ટ્રક નીચે કચડાઈ જવાથી ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યું નીપજ્યાં
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಹಲವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅತೀವ ದುಃಖವಾಯಿತು.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) September 12, 2025
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ…
કર્ણાટકના CM સિદ્ધારમૈયાએ દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ આ દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે મૃતકોના પરિવારજનો માટે વળતરની પણ જાહેરાત કરી છે. સોશિયલ મીડિયા 'X' પર એક પોસ્ટ શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે 'હાસનમાં ગણેશ વિસર્જન શોભાયાત્રામાં સામેલ લોકોને એક ટ્રકે કચડી નાખ્યાના સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ દુઃખ થયું છે, જેમાં અનેક લોકો માર્યા ગયા અને 20 થી વધુ ઘાયલ થયા. હું પ્રાર્થના કરું છું કે મૃતકોના આત્માને શાંતિ મળે અને ઘાયલો જલદી સ્વસ્થ થાય. સરકાર મૃતકોના પરિવારોને 5 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપશે. આ ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા લોકોની સારવારનો ખર્ચ સરકાર ઉઠાવશે. આ ખૂબ જ દુઃખદ ક્ષણ છે. ચાલો આપણે બધા અકસ્માત પીડિતોના પરિવારો સાથે ઉભા રહીએ'.
કેન્દ્રીય મંત્રી કુમારસ્વામીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ
I am deeply shocked to hear the news of a horrific accident during the Ganapati immersion procession at Mosalehosahalli in Hassan Taluk, where several people lost their lives and more than 20 were seriously injured. It is extremely saddening that devotees lost their lives after…— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) September 12, 2025
કેન્દ્રીય ભારે ઉદ્યોગ અને સ્ટીલ મંત્રી અને રાજ્યના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી એચડી કુમારસ્વામીએ અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને લખ્યું કે 'હાસન તાલુકાના મોસાલે હોસલ્લીમાં ગણપતિ વિસર્જન શોભાયાત્રા દરમિયાન થયેલા ભયાનક અકસ્માતના સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે, જેમાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અને 20 થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. ગણપતિ શોભાયાત્રા દરમિયાન ટ્રકની ટક્કરથી શ્રદ્ધાળુઓએ જીવ ગુમાવ્યો તે ખૂબ જ દુઃખદ છે. આ એક ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના છે. ભગવાન મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. હું તમામ ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરું છું. રાજ્ય સરકારે ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ મફત સારવાર પૂરી પાડવા માટે પગલાં લેવા જોઈએ'.