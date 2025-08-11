ETV Bharat / bharat

'સગીર વયના વ્યક્તિને આજીવન કેદની સજા ફટકારવી ગેરકાયદેસર': કર્ણાટક હાઈકોર્ટે 13 વર્ષ પછી હત્યાના આરોપીને મુક્ત કર્યો - KARNATAKA HIGH COURT

કર્ણાટક હાઈકોર્ટે કહ્યું કે 'સેશન્સ કોર્ટનો સગીરને પુખ્ત વયના ગણીને તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારવાનો નિર્ણય ગેરકાયદેસર છે.'

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ
કર્ણાટક હાઈકોર્ટ (ETV ભારત)
બેંગલુરુ: કર્ણાટક હાઈકોર્ટે સેશન્સ કોર્ટના એ આદેશને રદ કર્યો છે, જેમાં એક સગીરને હત્યાના કેસમાં ખોટી રીતે પુખ્ત ગણીને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. 13 વર્ષ પછી, તેને જેલમાંથી મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટે કહ્યું કે આરોપી દ્વારા કરવામાં આવેલા ગુના માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો તે યોગ્ય હતો, પરંતુ તે સગીર હોવાથી તેની સજા રદ કરવામાં આવી રહી છે.

જસ્ટિસ એસ. સુનિત દત્તા યાદવ અને જસ્ટિસ રામચંદ્ર ડી. હુદ્દરની બેન્ચે યાદગીરના રહેવાસી ચન્નાપ્પાની અરજી પર સુનાવણી કરી. તેને તેની બહેનના પતિની હત્યાના કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું કે સેશન્સ કોર્ટનો સગીરને પુખ્ત ગણીને તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારવાનો નિર્ણય ગેરકાયદેસર છે. બેન્ચે કિશોર ન્યાય બોર્ડને 50 હજાર રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.

બેન્ચે શું કહ્યું:

બેન્ચે કહ્યું, "આ કેસની સુનાવણી શરૂઆતથી જ ખામીયુક્ત હતી. અધિકારીઓએ પહેલા જ તબક્કે કિશોર ગુનેગારોની ઓળખ કરવી જોઈએ, નિર્ધારિત નિયમોનું સખત પાલન કરવું જોઈએ. જો ગુનેગારની ઉંમર અંગે કોઈ શંકા હોય, તો મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે તેની ધરપકડનો આદેશ આપતી વખતે તેની ફરીથી પુષ્ટિ કરવી જોઈએ. અરજદાર હત્યાના ગુનામાં 13 વર્ષની જેલની સજા ભોગવી ચૂક્યો છે. તેથી, જુવેનાઇલ જસ્ટિસ (બાળકોની સંભાળ અને સુરક્ષા) અધિનિયમ, 2000 ની કલમ 15 હેઠળ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ દ્વારા નવી સુનાવણીની જરૂર નથી."

શું છે કેસ:

ભીમરાયએ અરજદાર ચન્નાપ્પાની બહેન સાથે તેના પરિવારની ઇચ્છા વિરુદ્ધ લગ્ન કર્યા હતા. તેનાથી ગુસ્સે થઈને, 16 વર્ષીય ચન્નાપ્પાએ અન્ય આરોપી સૈબન્ના સાથે મળીને એપ્રિલ 2011 માં યાદગીર જિલ્લાના હલીસાગરમાં ભીમરાયની હત્યા કરી હતી. કેસની સુનાવણી પૂર્ણ થાય તે પહેલાં જ આરોપી સૈબન્નાનું મૃત્યુ થયું હતું. આમ, સૈબન્ના સામેના આરોપો રદ કરવામાં આવ્યા હતા.

કેસની સુનાવણી કરતી યાદગીર સેશન્સ કોર્ટે ચન્નાપ્પાને પુખ્ત માન્યો હતો. સુનાવણી પછી, 2018 માં, તેને આજીવન કેદ અને 2,000 રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. ચન્નાપ્પાએ આ સજાને પડકારતી હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી અને સજા રદ કરવાની વિનંતી કરી હતી.

