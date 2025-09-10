ETV Bharat / bharat

દિલ્હી હાઈકોર્ટે સંજય કપૂરની ત્રીજી પત્નીને સંપૂર્ણ મિલકતની વિગતો આપવાનો આદેશ આપ્યો, કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ માંગ્યો હિસ્સો

દિલ્હી હાઈકોર્ટે સંજય કપૂરની ત્રીજી પત્ની પ્રિયા કપૂરને સંજય કપૂરની સંપત્તિની સંપૂર્ણ વિગતો આપવાનો આદેશ આપ્યો છે.

કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો
કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો (LEFT IMAGE ETV BHARAT, RIGHT IMAGE INSTAGRAM)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : દિલ્હી હાઈકોર્ટે ફિલ્મ અભિનેત્રી કરિશ્મા કપૂરના 2 બાળકો વતી તેમના સ્વર્ગસ્થ પિતા સંજય કપૂરની 30 હજાર કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિમાં હિસ્સો માંગ્યો છે. જસ્ટિસ જ્યોતિ સિંહની બેન્ચે સંજય કપૂરની ત્રીજી પત્ની પ્રિયા કપૂરને સંજય કપૂરની સંપત્તિનું સંપૂર્ણ નિવેદન દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કેસની આગામી સુનાવણી 9 ઓક્ટોબરે કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

કરિશ્મા કપૂરે તેના બંને બાળકોના વાલી તરીકે હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે સંજય કપૂરની ત્રીજી પત્ની પ્રિયા કપૂરે સંજય કપૂરના વસિયતનામા સાથે ચેડા કર્યા છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રિયા કપૂર તેમના વસિયતનામા સાથે ચેડા કરીને સંજય કપૂરની સંપૂર્ણ મિલકત પર નિયંત્રણ મેળવવા માંગે છે. આ જ કારણ છે કે કરિશ્મા કપૂરના બાળકોને સંજય કપૂરના વસિયતનામામાં કોઈ અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી.

સંજય કપૂરનું વસિયતનામું 21 માર્ચ 2025નું હોવાનું કહેવાય છે, આ વસિયતનામા મુજબ, સંજય કપૂરની સંપૂર્ણ મિલકત પ્રિયા કપૂરની રહેશે. હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી અરજીમાં જણાવાયું છે કે પ્રિયા કપૂરે સંજય કપૂરના મૃત્યુ પછી સાત અઠવાડિયા સુધી આ વસિયતનામાને છુપાવીને રાખ્યો હતો. આ વસિયતનામાનો ખુલાસો 30 જુલાઈના રોજ પરિવારની બેઠક દરમિયાન થયો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે સંજય કપૂરનું 12 જૂનના રોજ યુકેના વિન્ડસરમાં પોલો રમતી વખતે અવસાન થયું હતું.

અરજીમાં કરિશ્મા કપૂરના બાળકોની માંગ

અરજીમાં કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ કહ્યું છે કે તેમના સંજય કપૂર સાથે ખૂબ જ ગાઢ સંબંધો હતા અને તેઓ રજાઓ દરમિયાન ઘણીવાર તેમની મુલાકાત લેતા હતા. સંજય કપૂર હંમેશા તેમના બાળકોને સારા ભવિષ્ય અને નાણાકીય સુરક્ષાની ખાતરી આપતા હતા. અરજીમાં, કરિશ્મા કપૂરના બાળકોએ માંગ કરી છે કે તેમને સંજય કપૂરના પ્રથમ વર્ગના વારસદાર જાહેર કરવામાં આવે અને તેમને સંજય કપૂરની મિલકતના પાંચમા ભાગનો અધિકાર આપવામાં આવે. અરજીમાં વચગાળાની માંગ કરવામાં આવી છે કે અરજીનો નિકાલ ન થાય ત્યાં સુધી સંજય કપૂરની અંગત સંપત્તિઓ સ્થગિત કરવામાં આવે.

'હું વિધવા છું અને છ વર્ષનું બાળક પણ છું'

પ્રિયા કપૂર વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ રાજીવ નાયરે વળતો જવાબ આપ્યો કે આ દાવો જાળવવા યોગ્ય નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે વાદીઓ પહેલાથી જ ટ્રસ્ટના લાભાર્થી છે અને તેમણે દાવો દાખલ થયાના થોડા દિવસો પહેલા જ 1,900 કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા. "એવું નથી કે આ લોકોને રસ્તા પર ત્યજી દેવામાં આવ્યા હોય. હું વિધવા છું અને મારો છ વર્ષનો બાળક છે. 15 વર્ષથી, તેઓ ક્યાંય દેખાતા નહોતા," તેમણે કહ્યું. નાયરે પુષ્ટિ આપી કે વસિયતનામા તેમના ક્લાયન્ટ પાસે છે અને તેમણે તેને તપાસ માટે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તેને ગુપ્તતા કરાર હેઠળ વાદીઓ સાથે શેર કરી શકાય છે.

ટ્રસ્ટમાં મારા માટે કંઈ નથી - સંજય કપૂરની માતા

સંજય કપૂરની માતા રાની કપૂરે પણ વરિષ્ઠ વકીલ વૈભવ ગગ્ગર દ્વારા દરમિયાનગીરી કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "કંઈક અપવિત્ર થઈ રહ્યું છે. હું 80 વર્ષની છું અને મારા પૌત્ર-પૌત્રીઓ વિશે ચિંતિત છું. મેં જે ટ્રસ્ટ બનાવ્યું છે તેમાં મારા માટે કંઈ નથી? વારંવાર મેઇલ કરવા છતાં, મને ક્યારેય વસિયતનામાની નકલ મળી નથી." તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે પ્રિયા કપૂરના લગ્ન પછી ટ્રસ્ટ હેઠળના અધિકારો સમાપ્ત થઈ ગયા છે અને સોના કોમસ્ટારના 500 કરોડ રૂપિયાના શેર સિંગાપોરની એક એન્ટિટીને તેમની જાણ વગર વેચવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

તેમણે કોર્ટને મિલકત પર યથાસ્થિતિ જાળવવા વિનંતી કરી. સંપત્તિના વિભાજન, ખાતાઓના ટ્રાન્સફર અને પ્રતિવાદીઓ સામે મનાઈ હુકમની માંગ કરી રહેલા બાળકોનો દાવો છે કે 12 જૂને યુકેના વિન્ડસરમાં તેમના પિતાના અચાનક અવસાન સુધી તેઓ તેમના પિતાની ખૂબ નજીક હતા. તેમનો આરોપ છે કે સંજય કપૂર દ્વારા તેમની નાણાકીય સુરક્ષા અંગે વારંવાર ખાતરી આપવામાં આવી હોવા છતાં, પ્રિયા કપૂરે ટ્રસ્ટ દસ્તાવેજો સુધી તેમની પહોંચ મર્યાદિત કરી અને બાદમાં 21 માર્ચે એક વસિયતનામા રજૂ કર્યા, જે તેઓ માને છે કે બનાવટી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. કંગના રનૌતને મંડીથી ટિકિટ આપતા, કોંગ્રેસના અગ્રણીએ અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરતા મુદ્દો રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચ્યો - Kangana Ranaut
  2. Resignation of ias abhishek singh: સની લિયોની સાથે આલ્બમ બનાવનાર IASની રાજીનામું મંજૂર, જૌનપુરથી લડી શકે છે ચૂંટણી

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY KAPUR PROPERTY MATTERDELHI HIGH COURT KARISHMA KAPOORSANJAY KAPUR CHILDREN MOVE DELHI HCBUSINESSMAN SUNJAY KAPURDELHI HIGH COURT KARISHMA KAPOOR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.