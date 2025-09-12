ETV Bharat / bharat

કંગના રનૌતને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી ઝટકો, ન્યાયાધીશે કહ્યું, 'તમે ટ્વીટમાં મસાલા ઉમેર્યા'

કંગના રનૌતે 2020-21ના ખેડૂત વિરોધના સંદર્ભમાં એક મહિલા પર અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) સાંસદ કંગના રનૌતની અરજી પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેમાં 2021ના ખેડૂત આંદોલનમાં એક મહિલા પ્રદર્શનકારી વિશેના તેમના ટ્વીટ સામે દાખલ કરાયેલ ફોજદારી માનહાનિની ​​ફરિયાદને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ મામલો ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને ન્યાયાધીશ સંદીપ મહેતાની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો.

કંગના રનૌતના વકીલે બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે તેમના ક્લાયન્ટે એક ટ્વીટ રીટ્વીટ કર્યું હતું અને મૂળ ટ્વીટ અન્ય લોકો દ્વારા રીટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું. વકીલે કહ્યું કે રનૌતે એક મહિલા સહભાગી વિશે વાત કરી હતી. ત્યારબાદ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને મેજિસ્ટ્રેટે રનૌતને સમન્સ જારી કરવાનું યોગ્ય માન્યું હતું, જેને હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યું હતું.

'આ કોઈ સરળ રી-ટ્વીટ નથી'

આના પર, ન્યાયાધીશ મહેતાએ કહ્યું, "આ એક સરળ રી-ટ્વીટ નથી જેમ તમે કહી રહ્યા છો. તમે કંઈક ઉમેર્યું. તમે પહેલાથી જ જે હતું તેને મસાલેદાર બનાવ્યું..." વકીલે દલીલ કરી કે તેમના ક્લાયન્ટે તેમની ટિપ્પણીઓ પર સ્પષ્ટતા આપી છે. બેન્ચે કહ્યું કે સ્પષ્ટતા નીચલી કોર્ટમાં આપી શકાય છે.

આના પર, વકીલે આગ્રહ કર્યો કે તેમના ક્લાયન્ટ પંજાબમાં મુસાફરી કરી શકતા નથી. બેન્ચે કહ્યું કે તે વ્યક્તિગત હાજરીમાંથી મુક્તિ માંગી શકે છે. આ પછી, વકીલે કહ્યું કે મુક્તિ માંગવામાં આવી હતી, પરંતુ આપવામાં આવી ન હતી અને સમન્સ જારી કરતી વખતે નીચલી કોર્ટે તેમના સ્પષ્ટતા પર વિચાર કર્યો ન હતો.

કેસમાં ટૂંકી દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે વકીલને પૂછ્યું કે શું તે અરજી પાછી ખેંચવા માટે તૈયાર છે, જેના પર તેણી સંમત થઈ. સુપ્રીમ કોર્ટે અરજી પાછી ખેંચી લેતા તેને ફગાવી દીધી.

ખેડૂત વિરોધ દરમિયાન મહિલા પર ટિપ્પણી

તમને જણાવી દઈએ કે કંગના રનૌતે 2020-21 ખેડૂત વિરોધના સંદર્ભમાં મહિલા પર કથિત રીતે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી હતી, જેના માટે તેની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. તેણીએ પોતાની સામે નોંધાયેલા કેસને રદ કરવા માટે હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. જોકે, હાઇકોર્ટે તેની અરજી ફગાવી દીધી હતી. આ પછી, તેણીએ હાઇકોર્ટના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.

નોંધનીય છે કે 2021 માં, પંજાબના ભટિંડા જિલ્લાના બહાદુરગઢ જંડિયન ગામની રહેવાસી મહિન્દર કૌરે તેની સામે ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. ભટિંડા કોર્ટમાં કરેલી ફરિયાદમાં, કૌરે કહ્યું હતું કે અભિનેત્રીએ રીટ્વીટમાં તેના વિરુદ્ધ ખોટા આરોપો અને ટિપ્પણીઓ કરી હતી. અભિનેત્રીએ કહ્યું હતું કે તે એ જ 'દાદી' એટલે કે બિલ્કીસ બાનો છે, જે શાહીન બાગ વિરોધ પ્રદર્શનનો ભાગ હતી.

પંજાબ હાઇકોર્ટે શું કહ્યું?

પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે 1 ઓગસ્ટના રોજ આપેલા આદેશમાં રનૌતની અરજીને ફગાવી દીધી હતી અને કહ્યું હતું કે, "અરજદાર, જે એક સેલિબ્રિટી છે, તેના વિરુદ્ધ ચોક્કસ આરોપો છે કે રિટ્વીટમાં તેના દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ખોટા અને બદનક્ષીભર્યા આરોપોએ પ્રતિવાદીની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને તેણીને માત્ર તેની નજરમાં જ નહીં પરંતુ અન્ય લોકોની નજરમાં પણ બદનામ કરી છે. તેથી, તેના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે ફરિયાદ દાખલ કરવી એ બદનક્ષીભર્યું ન કહી શકાય."

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

KANGANA RANAUTSUPREME COURTFARMERS MOVEMENTTWEETKANGANA RANAUT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.