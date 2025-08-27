ETV Bharat / bharat

સુપ્રીમ કોર્ટના નવા જજ બન્યા પટણા હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ વિપુલ પંચોલી, ગુજરાત સાથે છે ખાસ કનેક્શન - CJ VIPUL M PANCHOLI

રાષ્ટ્રપતિએ પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ વિપુલ એમ પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેઓ 2031 માં CJI પણ બનશે.

જસ્ટિસ વિપુલ પંચોલી
જસ્ટિસ વિપુલ પંચોલી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 5:56 PM IST

1 Min Read

પટણા: કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈની અધ્યક્ષતા હેઠળના સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમની ભલામણને મંજૂરી આપી હતી કે બોમ્બે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ આલોક આરાધે અને પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ વિપુલ મનુભાઈ પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે બઢતી આપવામાં આવે.

આ પછી રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પટણા હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ વિપુલ એમ પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જોડાયાની તારીખથી તેમનો કાર્યકાળ શરૂ કરશે.

2031 થી દોઢ વર્ષ માટે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રહેશે: સુપ્રીમ કોર્ટમાં વિપુલ એમ પંચોલીનો કાર્યકાળ લાંબો રહેશે. તેઓ ઓક્ટોબર 2031 થી મે 2033 સુધી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ પદ પર રહેશે. આ નિમણૂક સાથે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં 34 મંજૂર જગ્યાઓ સંપૂર્ણ રીતે ભરાઈ ગઈ છે.

અમદાવાદમાં જન્મ: મુખ્ય ન્યાયાધીશ વિપુલ એમ પંચોલીનો જન્મ 28 મે 1968 ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો. તેમણે સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં બીએસસીની ડિગ્રી મેળવી હતી.

1991 માં કાયદાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી: જસ્ટિસ પંચોલીએ 1991 માં ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં વકીલ તરીકે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. આ પછી તેમણે સરકારી વકીલ તરીકે પણ કામ કર્યું. તેમને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જજ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

જુલાઈ 2025 માં તેઓ પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા: ગુજરાત હાઈકોર્ટ પછી, તેમની બદલી પટના હાઈકોર્ટમાં થઈ. તેમણે 24 જુલાઈ 2023 ના રોજ ન્યાયાધીશ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. આ વર્ષે જુલાઈમાં જ, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તેમને પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતના બંધારણ દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, રાષ્ટ્રપતિ, ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સાથે પરામર્શ કર્યા પછી, બોમ્બે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ આલોક આરાધે અને પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ વિપુલ મનુભાઈ પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરે છે."

આ પણ વાંચો:

  1. પેશાબ પીવડાવ્યો, માથું મુંડાવ્યું, જૂતાની માળા પહેરાવી, બિહારમાં દંપતી સાથે મૉબ લિંચિંગ, પતિનું મોત
  2. મહારાષ્ટ્ર: પાલઘરના વિરારમાં 10 વર્ષ જૂની ઇમારત ધરાશાયી, 2 લોકોના મોત, બચાવ કામગીરી ચાલુ

પટણા: કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈની અધ્યક્ષતા હેઠળના સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમની ભલામણને મંજૂરી આપી હતી કે બોમ્બે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ આલોક આરાધે અને પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ વિપુલ મનુભાઈ પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે બઢતી આપવામાં આવે.

આ પછી રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પટણા હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ વિપુલ એમ પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જોડાયાની તારીખથી તેમનો કાર્યકાળ શરૂ કરશે.

2031 થી દોઢ વર્ષ માટે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રહેશે: સુપ્રીમ કોર્ટમાં વિપુલ એમ પંચોલીનો કાર્યકાળ લાંબો રહેશે. તેઓ ઓક્ટોબર 2031 થી મે 2033 સુધી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ પદ પર રહેશે. આ નિમણૂક સાથે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં 34 મંજૂર જગ્યાઓ સંપૂર્ણ રીતે ભરાઈ ગઈ છે.

અમદાવાદમાં જન્મ: મુખ્ય ન્યાયાધીશ વિપુલ એમ પંચોલીનો જન્મ 28 મે 1968 ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો. તેમણે સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં બીએસસીની ડિગ્રી મેળવી હતી.

1991 માં કાયદાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી: જસ્ટિસ પંચોલીએ 1991 માં ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં વકીલ તરીકે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. આ પછી તેમણે સરકારી વકીલ તરીકે પણ કામ કર્યું. તેમને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જજ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

જુલાઈ 2025 માં તેઓ પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા: ગુજરાત હાઈકોર્ટ પછી, તેમની બદલી પટના હાઈકોર્ટમાં થઈ. તેમણે 24 જુલાઈ 2023 ના રોજ ન્યાયાધીશ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. આ વર્ષે જુલાઈમાં જ, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તેમને પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતના બંધારણ દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, રાષ્ટ્રપતિ, ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સાથે પરામર્શ કર્યા પછી, બોમ્બે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ આલોક આરાધે અને પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ વિપુલ મનુભાઈ પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરે છે."

આ પણ વાંચો:

  1. પેશાબ પીવડાવ્યો, માથું મુંડાવ્યું, જૂતાની માળા પહેરાવી, બિહારમાં દંપતી સાથે મૉબ લિંચિંગ, પતિનું મોત
  2. મહારાષ્ટ્ર: પાલઘરના વિરારમાં 10 વર્ષ જૂની ઇમારત ધરાશાયી, 2 લોકોના મોત, બચાવ કામગીરી ચાલુ

For All Latest Updates

TAGGED:

PATNA HIGH COURTCJ VIPUL M PANCHOLISUPREME COURT JUDGECJ VIPUL M PANCHOLI

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.