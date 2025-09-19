આજે જ રિલીઝ થશે 'જોલી LLB 3': કર્ણાટક હાઇકોર્ટે અરજી ફગાવી, અરજદારને ફટકાર્યો દંડ
કર્ણાટક હાઇકોર્ટે 'જોલી LLB 3' ની રિલીઝ પર રોક લગાવવાની માંગ કરતી અરજી ફગાવી દીધી અને અરજદાર પર દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : September 19, 2025 at 8:03 AM IST
બેંગલુરુ : કર્ણાટક હાઇકોર્ટે 'જોલી LLB 3' ની રિલીઝ અને સ્ક્રીનિંગ પર રોક લગાવવાની માંગ કરતી જાહેર હિતની અરજી ફગાવી દીધી છે. આ ઉપરાંત અરજદાર પર 50,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. અક્ષય કુમાર અને અરશદ વારસી અભિનીત આ કોર્ટરૂમ કોમેડી-ડ્રામા આજે 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ રિલીઝ થઈ રહી છે.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ પ્રસન્ના બી. વરાલે (નોંધ: "વિભુ બખરુ" મૂળમાંથી સુધારેલ છે) અને ન્યાયાધીશ સી. એમ. જોશીની બનેલી ડિવિઝન બેન્ચે બેંગલુરુના મંજુનાથ નગરના રહેવાસી 27 વર્ષીય સૈયદ નીલોફર દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી. કોર્ટે દંડની રકમ હાઈકોર્ટ રજિસ્ટ્રીમાં જમા કરવાનો આદેશ આપ્યો અને ચેતવણી આપી હતી કે દંડ ચૂકવવામાં નિષ્ફળતાથી આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
આ કેસ 4 ઓક્ટોબર માટે ફરીથી સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, અરજદારના વકીલે દલીલ કરી હતી કે તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલા જોલી LLB 3 ના ટીઝરમાં એવા સંવાદો અને દ્રશ્યો છે જે ન્યાયાધીશો અને વકીલો માટે અપમાનજનક છે અને ન્યાયતંત્રની ગરિમાને ઓછી કરે છે.
જોકે, બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ ફિલ્મ મનોરંજન માટે બનાવવામાં આવેલી કોમેડી હતી. કોર્ટે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "તે અમારી અથવા તમારી રમૂજની ભાવનાને આકર્ષિત ન કરી શકે, પરંતુ તે ફક્ત સર્જનાત્મકતાને રોકવા અથવા સેન્સરશીપ લાદવાનું કારણ હોઈ શકે નહીં."
ન્યાયાધીશોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આવી જાહેર હિતની અરજી કિંમતી ન્યાયિક સમયનો બગાડ કરે છે અને ગુપ્ત હેતુઓ સાથે દાખલ કરવામાં આવી હોય તેવું લાગે છે. અરજીમાં ભારતીય દંડ સંહિતા અને માહિતી ટેકનોલોજી કાયદાના ઉલ્લંઘન માટે ફિલ્મના કલાકારો અને નિર્માતા પર કાર્યવાહી કરવા અને તેમને રાષ્ટ્રીય અખબારોમાં જાહેર માફી પ્રકાશિત કરવા ફરજ પાડવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અરજીમાં નામ આપવામાં આવેલા પ્રતિવાદીઓમાં કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન, કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર અને પોલીસ વડા, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા, કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રની બાર કાઉન્સિલ, અભિનેતા અક્ષય કુમાર, અરશદ વારસી, દિગ્દર્શક સુભાષ કપૂર અને ફોક્સ સ્ટાર સ્ટુડિયો અને પ્રોડક્શન હાઉસનો સમાવેશ થાય છે.
