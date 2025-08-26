કોટા: પ્રતિષ્ઠિત ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (IIT) માં પ્રવેશ માટે જોઈન્ટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ એડવાન્સ્ડ (JEE એડવાન્સ્ડ 2025)નું આયોજન કરનાર જોઈન્ટ એપ્લિકેશન કમિટી (JIC)નો રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર, JEE એડવાન્સ્ડ 2025 માં માત્ર 92 ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારને પણ સીટ મળી છે. બીજી તરફ, જો આપણે સુપર ન્યુમેરિક સીટની વાત કરીએ તો, 80 ગુણ ધરાવતી છોકરીને પણ જનરલ કેટેગરીમાંથી સીટ મળી છે.
જોકે, અનામત કેટેગરીમાં, ઘણી ઓછી સીટો પણ મળી છે. શિક્ષણ નિષ્ણાત દેવ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે જનરલ કેટેગરીમાં, એક છોકરીને 25.55% અને છોકરાને 22.22% સાથે પ્રવેશ મળ્યો છે. આ વખતે, IIT પ્રવેશ પરીક્ષામાં પ્રશ્નપત્ર 360 ગુણનું હતું અને તે પાછલા વર્ષોની તુલનામાં મુશ્કેલ માનવામાં આવતું હતું.
37 ગુણ ધરાવતા ઉમેદવારોને પણ બેઠકો મળી: દેવ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે જો આપણે અનામત શ્રેણીના ઉમેદવારોની વાત કરીએ, તો EWS માં, એક છોકરાને 78 ગુણ એટલે કે 24.67% ગુણ સાથે IIT સીટ મળી, જ્યારે એક છોકરીને 21.67% ગુણ સાથે એટલે કે માત્ર 78 ગુણ મળ્યા. તેવી જ રીતે, એક OBC ઉમેદવારને માત્ર 20.55 ગુણ એટલે કે 74 ગુણ સાથે અને એક છોકરીને 18.33% એટલે કે 66 ગુણ સાથે બેઠક મળી. SC ઉમેદવારને 46 ગુણ એટલે કે 12.78% ગુણ સાથે બેઠક મળી. જ્યારે આ શ્રેણીમાં, વિદ્યાર્થીને 43 ગુણ એટલે કે 11.94% ગુણ સાથે બેઠક મળી. ST ઉમેદવારને 41 ગુણ એટલે કે 11.39% ગુણ સાથે બેઠક મળી. વિદ્યાર્થીને 37 ગુણ એટલે કે 10.28% ના સ્કોર પર સીટ મળી.
JEE Advanced માં આ ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ હતા: JEE Advanced પરીક્ષામાંથી કાઉન્સેલિંગ માટે ક્વોલિફાઇંગ કરનારા ઉમેદવારોની સામાન્ય શ્રેણી માટે આ વખતે કટઓફ ૭૪ ગુણ હતો, જ્યારે JoSAA કાઉન્સેલિંગમાં, ફક્ત 92 ગુણ સુધીના છોકરાઓ અને 80 ગુણ સુધીની છોકરીઓને જ સીટ મળી. OBC અને EWS માટે 66 ગુણ હતા. આમાં, છોકરાઓને 74 ગુણ અને છોકરીઓને 66 ગુણ પર પ્રવેશ મળ્યો. SC અને ST શ્રેણીમાં, 37 ગુણ કાઉન્સેલિંગ માટે લાયક ગણવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે JoSAA કાઉન્સેલિંગમાં, છોકરાઓને 46 ગુણ પર અને છોકરીઓને 43 ગુણ પર સીટ મળી. તેવી જ રીતે, ST શ્રેણીમાં, એક છોકરાને 41 ગુણ પર અને એક છોકરીને 37 ગુણ પર સીટ મળી.
સીટ મેટ્રિક્સ કરતાં 28 ઉમેદવારોને વધુ પ્રવેશ મળ્યો: શિક્ષણ નિષ્ણાત દેવ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે સીટ મેટ્રિક્સના આધારે દેશના 23 IIT માં 18160 બેઠકો છે. જોકે, આ વખતે આમાં 18188 પ્રવેશ થયા છે, એટલે કે 28 ઉમેદવારોને વધુ પ્રવેશ મળ્યો છે. આમાંથી, IIT કાનપુરમાં સૌથી વધુ પ્રવેશ એટલે કે બેઠકો કરતાં 5 વધુ પ્રવેશ મળ્યા છે. આ પછી, IIT બોમ્બે અને ખડગપુરમાં ચાર-ચાર પ્રવેશ, મદ્રાસ, રૂરકી અને ધનબાદમાં ત્રણ-ત્રણ પ્રવેશ, IIT દિલ્હી અને ભિલાઈમાં બે-બે પ્રવેશ, હૈદરાબાદ, તિરુપતિ અને ધારવાડમાં એક-એક પ્રવેશ મળ્યો છે. IIT BHU વારાણસીમાં બેઠકો કરતાં એક ઓછો પ્રવેશ મળ્યો છે. શિક્ષણ નિષ્ણાત દેવ શર્મા કહે છે કે ડિફેન્સ સુપર ન્યુમેરિકલ, ફોરેન ક્વોટા અને મિનિમમ કટ ઓફ કેટેગરીમાં બેઠકો ઉપલબ્ધ હોવાને કારણે આમાં વધુ પ્રવેશ થયા છે.
