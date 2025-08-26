જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સતત ભારે વરસાદને કારણે, મંગળવારે બપોરે ત્રિકુટા ટેકરી પર સ્થિત માતા વૈષ્ણો દેવી મંદિર તરફ જવાના માર્ગ પર ભૂસ્ખલન થયું, જેમાં પાંચ લોકો માર્યા ગયા અને 14 ઘાયલ થયા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઘણા લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે.
ભૂસ્ખલન બાદ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના રિયાસી જિલ્લામાં સ્થિત આ પ્રખ્યાત મંદિરની યાત્રા સ્થગિત કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પર્વતનો ઢાળ બપોરે 3 વાગ્યાની આસપાસ તૂટી પડ્યો અને પથ્થરો અને ખડકો ઝડપથી નીચે પડવા લાગ્યા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, અધક્વારીમાં સ્થિત ઇન્દ્રપ્રસ્થ ભોજનાલય પાસે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. કટરાથી ટેકરી પર સ્થિત મંદિર સુધીના 12 કિમીના વળાંકવાળા માર્ગ પર લગભગ અડધા રસ્તે એક જગ્યાએ ભૂસ્ખલન થયું.
મંદિર સુધી પહોંચવાના બે રસ્તા છે - હિમકોટી ટ્રેક રૂટ પરની યાત્રા સવારથી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ યાત્રા બપોરે 1.30 વાગ્યા સુધી જૂના રૂટ પર ચાલુ રહી, જ્યારે અધિકારીઓએ મુશળધાર વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને આગળના આદેશ સુધી તેને સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો.
#WATCH | J&K: At least five people died and 10-11 injured in a landslide that occurred near Inderprastha Bhojnalaya at Adhkwari in Katra. Visuals from CHC Katra where the bodies and injured people have been brought. pic.twitter.com/3050IkeyCE— ANI (@ANI) August 26, 2025
શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી શ્રાઈન બોર્ડે ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "અધક્વારી ખાતે ભૂસ્ખલનની એક કમનસીબ ઘટનામાં 5 લોકોના મોત થયા છે અને 14 લોકો ઘાયલ થયા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે."
પંજાબના મોહાલીની કિરણ ખડકો, ઝાડ અને પથ્થરોમાં ફસાયેલા લોકોમાં સામેલ હતી. કિરણને કટરા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. તેણે કહ્યું, "હું દર્શન કરીને ટેકરી પરથી નીચે આવી રહી હતી ત્યારે લોકોએ બૂમો પાડવાનું શરૂ કર્યું. મેં પથ્થરો પડતા જોયા. હું સલામત સ્થળે દોડી ગઈ પણ ઘાયલ થઈ ગઈ." બીજી એક છોકરી જે બચી ગઈ તેણે કહ્યું, "અમે પાંચ લોકોનું જૂથ હતા, જેમાંથી ત્રણ ઘાયલ થયા છે."
ત્રણ દિવસથી સતત વરસાદે જમ્મુના ઘણા ભાગોમાં તબાહી મચાવી દીધી છે. વહેલી સવારે, ડોડા જિલ્લામાં વાદળ ફાટવાથી ચાર લોકોના મોત થયા હતા.
#WATCH | J&K | The Chenab river flows in spate in Akhnoor following continuous heavy rainfall across the Union Territory. pic.twitter.com/ojM1xpXihA— ANI (@ANI) August 26, 2025
મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, મંગળવારે સતત ત્રીજા દિવસે જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઘણા ભાગોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, પરંતુ મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓ અચાનક બંધ થવાથી સમગ્ર પ્રદેશમાં સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું હતું. ટેલિકોમ ઓપરેટરોના જણાવ્યા મુજબ, કોલ કનેક્ટ થવામાં નિષ્ફળ ગયા, મોબાઇલ ડેટા સેવાઓ ઠપ રહી અને લેન્ડલાઇન અને ફાઇબર નેટવર્ક પણ ઠપ થઈ ગયા, જેના કારણે ગ્રાહકો દિવસભર સિગ્નલ વગર રહ્યા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "ટેકનિકલ ટીમો ખામી શોધવા અને સુધારવા માટે મોકલવામાં આવી છે."
ટેલિકોમ કંપનીઓએ તેને "મોટી નેટવર્ક સમસ્યા" ગણાવી હતી કારણ કે કેબલ અનેક સ્થળોએ ક્ષતિગ્રસ્ત થયા હતા. પ્રદેશના સૌથી મોટા સર્વિસ પ્રોવાઈરમાં એક એરટેલે જણાવ્યું હતું કે "જમ્મુમાં એક નોડ પર એલાર્મ" ના કારણે આઉટેજ થયું હતું. કંપનીએ કહ્યું, "અમે સેવાઓને ઝડપથી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ."
ડિજિટલ ચુકવણીમાં સમસ્યાઓ
પરંતુ રહેવાસીઓ માટે, વિક્ષેપનો અર્થ વધતી જતી હતાશાનો દિવસ હતો. દુકાનોમાં ડિજિટલ ચુકવણી નિષ્ફળ ગઈ, વ્યવસાયોને ઑનલાઇન વ્યવહાર કરવામાં મુશ્કેલી પડી અને પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ સામગ્રી મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી.
શ્રીનગરના સ્થાનિક રહેવાસી અબ્દુલ મજીદે કહ્યું કે, "મારે દવાઓ ખરીદવી હતી, પરંતુ ઇન્ટરનેટ બંધ હોવાથી હું UPI દ્વારા ચૂકવણી કરી શક્યો નહીં. મારે પૈસા શોધવા માટે દોડવું પડ્યું."
કાશ્મીર યુનિવર્સિટીની અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થી સના બશીરે કહ્યું કે, "હું મારા પ્રોફેસર સાથે વાત કરી રહી હતી અને અચાનક ફોન ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો. તે મારા માટે ખૂબ જ નિરાશાજનક હતું."
મુસાફરો રાઈડ-હેઈલિંગ એપ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા ન હતા અને રીઅલ-ટાઇમ ટ્રાવેલ અપડેટ્સ મેળવી શકતા ન હતા. દિલ્હીના રહેવાસી રાજીવ કુમારે કહ્યું કે, "વરસાદ પડી રહ્યો હતો અને મારી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટ હતી. હું એરપોર્ટ માટે કેબ બુક કરી શકતો ન હતો અને મારી પાસે પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો."
કુરિયર સેવાઓ સહિત ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી પર આધાર રાખતા વ્યવસાયોએ નુકસાનની જાણ કરી છે. શ્રીનગરમાં કુરિયર સેવા ચલાવતા ઝહૂર અહમદે જણાવ્યું કે, "ઈન્ટરનેટ વિના દર કલાકે નુકસાન થાય છે. ચુકવણીઓ અટકી જાય છે અને ઓર્ડર અપડેટ થતા નથી."
દરમિયાન, અધિકારીઓએ રહેવાસીઓને કોઈપણ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા વિનંતી કરી છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "આ સંપૂર્ણપણે ટેલિકોમ કંપનીઓ સાથેનો મુદ્દો છે અને તેને પ્રાથમિકતાના ધોરણે ઉકેલવામાં આવી રહ્યો છે. આવી પરિસ્થિતિઓ ક્યારેક હવામાનને કારણે ઊભી થાય છે, ગભરાવાની જરૂર નથી."
