ભાજપ સરકાર ન બનતા જમ્મુ કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો પાછો નથી મળી રહ્યો: ઓમર અબ્દુલ્લા

જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે રાજ્યનો વિરોધ ભાજપ તરફથી થઈ રહ્યો છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા
જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા (ફાઇલ ફોટો ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 3:25 PM IST

શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ બુધવારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પર રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં વિલંબ અંગે આકરા પ્રહારો કર્યા અને તેને લોકો સાથે અન્યાયી ગણાવ્યો. પત્રકારો સાથે વાત કરતા, અબ્દુલ્લાએ ભાજપ પર ચૂંટણી હાર્યા પછી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં વિલંબ અને વિરોધ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

લોકોએ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો. ભાજપનું દુર્ભાગ્ય છે કે તેઓ જીતી શક્યા નહીં. જોકે, અહીંના લોકોને આ માટે સજા આપી શકાતી નથી. એવું લાગે છે કે ભાજપ સરકાર બનાવી શકી ન હોવાથી, લોકોને રાજ્યનો દરજ્જો નકારવામાં આવી રહ્યો છે. આ લોકો સાથે અન્યાય છે. એવું કહેવામાં આવ્યું ન હતું કે જો પરિણામો ભાજપના પક્ષમાં આવે તો જ રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. રાજ્યનો દરજ્જો આપવાનો વિરોધ ભાજપ તરફથી થઈ રહ્યો છે.

મુખ્યમંત્રી અબ્દુલ્લાએ કહ્યું, "લોકોએ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો. ભાજપનું દુર્ભાગ્ય છે કે તેઓ જીતી શક્યા નહીં. જોકે, અહીંના લોકોને આ માટે સજા આપી શકાતી નથી." એવું લાગે છે કે ભાજપ સરકાર ન બનાવી શકી હોવાથી લોકોને રાજ્યનો દરજ્જો નકારવામાં આવી રહ્યો છે. આ લોકો સાથે અન્યાય છે. એવું કહેવામાં આવ્યું ન હતું કે જો પરિણામો ભાજપના પક્ષમાં આવે તો જ રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. ભાજપ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાનો વિરોધ કરી રહી છે.

રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં વિલંબને "સૌથી મોટો પડકાર" ગણાવતા, જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રીએ સમજાવ્યું કે કેન્દ્ર દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટને સીમાંકન, ચૂંટણી અને રાજ્યનો દરજ્જો ત્રણ-પગલાની પ્રક્રિયા વિશે જાણ કરવા છતાં, રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો નથી.

અબ્દુલ્લાએ કહ્યું, "સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે આપણે હવે રાજ્ય નથી. અમે જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોને આપેલા વચનો પૂરા થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ત્રણ-પગલાની પ્રક્રિયા લાગુ કરવામાં આવશે: સીમાંકન, પછી ચૂંટણી અને રાજ્યનો દરજ્જો. સીમાંકન અને ચૂંટણીઓ થઈ." તેમણે ઉમેર્યું, "અમને આશા હતી કે કાશ્મીરમાં પ્રવાસન ફરી શરૂ થશે."

5 ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ, કેન્દ્રએ જમ્મુ અને કાશ્મીરનો વિશેષ દરજ્જો રદ કર્યો અને તત્કાલીન રાજ્યને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં વિભાજીત કર્યું: જમ્મુ અને કાશ્મીર (વિધાનસભા સાથે) અને લદ્દાખ (વિધાનસભા વિના). આ વર્ષે 14 ઓગસ્ટના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરી. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યનો દરજ્જો આપતી વખતે જમ્મુ અને કાશ્મીરની જમીની પરિસ્થિતિને અવગણી શકાય નહીં અને ઉમેર્યું હતું કે પહેલગામની ઘટનાઓને અવગણી શકાય નહીં.

