જમ્મુ અને કાશ્મીર : ઉધમપુર જિલ્લાના બસંતગઢ વિસ્તારમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. CRPF નું વાહન ઊંડી ખાડીમાં પડી ગયું, જેમાં 18 જવાન સવાર હતા. આ બનાવમાં હાલ ઓછામાં ઓછા બે CRPF જવાનોના મોત અને 12 જવાન ઘાયલ થયાની માહિતી મળી છે. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વાહન ઉંચેથી નીચે પટકાયું હતું.
સેનાનું વાહન ઊંડી ખાડીમાં પડ્યું : આજે સવારે લગભગ 10:30 વાગ્યે બસંતગઢ વિસ્તારમાં કંડવા નજીક આ અકસ્માત થયો હતો. ઉધમપુરના અધિક પોલીસ અધિક્ષક સંદીપ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. વાહન ઘણા સો ફૂટ નીચે પટકાઈ ગયું હોવાથી મૃત્યુઆંક વધી શકે છે, જેમાં કેટલાક મુસાફરો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.
J&K | Two CRPF personnel died and 12 others were injured after a CRPF vehicle met with an accident near Kandva in the Basantgarh area of Jammu and Kashmir's Udhampur district. Police rushed to the spot and started a rescue operation, and shifted all injured persons to the nearby… https://t.co/uJhJpj9bsZ— ANI (@ANI) August 7, 2025
2 CRPF જવાનોના મોત, 12 ઘાયલ
જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું કે, ઉધમપુરના DC સાથે વાત કરી અને ઘાયલ સૈનિકોને શક્ય તેટલી મદદ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. 'ઉધમપુર કંડવા-બસંતગઢ વિસ્તારમાં CRPF વાહન સાથે થયેલા માર્ગ અકસ્માતના સમાચાર સાંભળીને મને દુઃખ થયું છે. વાહનમાં ઘણા બહાદુર CRPF જવાનો હતા. મેં હમણાં જ DC સલોની રાય સાથે વાત કરી છે, જેઓ પરિસ્થિતિનું વ્યક્તિગત રીતે નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને મને અપડેટ આપી રહ્યા છે. બચાવ કામગીરી તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક લોકો સ્વેચ્છાએ મદદ માટે આગળ આવ્યા છે. શક્ય તેટલી મદદ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો...