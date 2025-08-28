ETV Bharat / bharat

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદ, પૂર અને ભૂસ્ખલન જેવી આફત વચ્ચે, કિશ્તવાડમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે.

કિશ્તવાડમાં ભીષણ આગ
કિશ્તવાડમાં ભીષણ આગ (IANS)
Published : August 28, 2025 at 8:10 AM IST

જમ્મુ અને કાશ્મીર : કિશ્તવાડમાં ગઈકાલે રાત્રે એક રહેણાંક વિસ્તારમાં કેટલાક ઘરોમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ અકસ્માતમાં ઘણા ઘરોને નુકસાન થયું હતું, જ્યારે 7 લોકો ઘાયલ થયા હતા. આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો છે. ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આગ લાગવાનું કારણ જાણી શકાયું નથી. પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.

કિશ્તવાડમાં ભીષણ આગ, 7 ઘાયલ થયા

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવારે કિશ્તવાડમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેમાં છ રહેણાંક ઘરોને નુકસાન થયું હતું, અને સાત લોકો ઘાયલ થયા હતા. મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ યુદ્ધવીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, ઘાયલોને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી ચારની હાલત ગંભીર છે અને તેમને બાદમાં સરકારી મેડિકલ કોલેજ ડોડા મોકલવામાં આવ્યા હતા.

"આગની ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા આઠ લોકોને કિશ્તવાડની જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી ચાર ગંભીર રીતે ઘાયલ હતા તેમને સરકારી મેડિકલ કોલેજ ડોડામાં મોકલવામાં આવ્યા છે." -- યુદ્ધવીરસિંહ (મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ)

કિશ્તવાડના ધારાસભ્ય શગુન પરિહારે આ ઘટનાને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવતા કહ્યું કે, અધિકારીઓએ હવે આગ પર કાબુ મેળવી લીધો છે. કિશ્તવાડમાં લગભગ છ ઘરમાં આગ લાગી તે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના છે. લગભગ સાત લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અગ્નિશામકોની ઘણી મહેનત પછી આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. ઘટના અંગે વધુ વિગતો હજુ આવવાની બાકી છે.

