શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સતત ત્રીજા દિવસે મુશળધાર વરસાદે ભારે વિનાશ મચાવ્યો છે. પહાડી વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન, અચાનક પૂર અને નદીઓના વધતા જળસ્તરથી પ્રચંડ વહેણને કારણે અત્યાર સુધીમાં સાત શ્રદ્ધાળુઓ સહિત ઓછામાં ઓછા 11 લોકોના મોત થયા છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વૈષ્ણોદેવી યાત્રા સ્થગિત કરવામાં આવી છે, જ્યારે રાજ્યભરમાં સંદેશાવ્યવહાર, પરિવહન અને શિક્ષણકાર્યને ભારે અસર થઈ છે.
ડોડા અને રિયાસીમાં ભારે નુકસાન
વહીવટી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ડોડા જિલ્લામાં ચાર લોકોના મોત થયા છે. તેમાંથી બે લોકોના મોત તેમના ઘરના કાટમાળ નીચે દટાઈ જવાથી થયા છે, જે તૂટી પડ્યું હતું, જ્યારે બે અન્ય લોકો અચાનક પૂરમાં વહી ગયા હતા. રિયાસી જિલ્લાના અર્ધકુવારી વિસ્તારમાં વૈષ્ણોદેવી મંદિર જતા માર્ગ પર ઇન્દ્રપ્રસ્થ ભોજનાલય પાસે મોટું ભૂસ્ખલન થયું હતું. આ અકસ્માતમાં સાત શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે રાહત અને બચાવ કાર્ય ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે અને ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
વૈષ્ણોદેવી યાત્રા અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત
શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી શ્રાઈન બોર્ડે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે, યાત્રા આગામી સૂચના સુધી યાત્રા સ્થગિત કરવામાં આવી છે. બોર્ડે ભક્તોને હાલના ખરાબ હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની યાત્રા યોજનાઓ ફરીથી નિર્ધારિત કરવાની અપીલ કરી છે.
Jai Mata Di— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) August 26, 2025
In view of the landslide incident at Adhkwari, a dedicated Helpline Desk has been established at E&R Niharika. May contact for the updates.
Call/whatsApp:
+91 9906019460
+91 9906019446
+91 9103491554#yatraupdate #VaishnoDeviYatra #Helpline
ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ અને હાઇવે પર વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો
વરસાદને કારણે, રામબન જિલ્લામાં ભૂસ્ખલન અને પથ્થર પડવાના કારણે શ્રીનગર-જમ્મુ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (NH-44) પર વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયો છે. ડોડા અને કિશ્તવાડ વચ્ચે NH-244 નો એક ભાગ ધોવાઈ જવાને કારણે આ માર્ગ પણ બંધ થઈ ગયો છે. જ્યારે ભારે હિમવર્ષાને કારણે ઝોજીલા પાસ બંધ થઈ ગયો છે, જેના કારણે શ્રીનગર-લેહ માર્ગ પર પણ વાહનવ્યવહારને અસર પહોંચી છે. ભૂસ્ખલનને કારણે કિશ્તવાડ-સિંથન-અનંતનાગ માર્ગ, મુઘલ રોડ અને શ્રીનગર-સોનામાર્ગ-ગુમરી માર્ગ પણ બંધ થઈ ગયો છે.
Jai Mata Di— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) August 26, 2025
In view of recent incessant rain and inclement weather, all the yatries are hereby advised to replan their yatra to the shrine once the weather improves.#smvdsb #yatraupdate
રેલ સેવાઓને પણ અસર
કટરાને જોડતી ઘણી ટ્રેનો, જેમાં વંદે ભારત એક્સપ્રેસ, શ્રી શક્તિ એક્સપ્રેસ અને હેમકુંડ એક્સપ્રેસનો સમાવેશ થાય છે, તે રદ કરવામાં આવી છે. રેલ્વે અધિકારીઓએ મુસાફરોને સ્ટેશન પર અથવા સત્તાવાર વેબસાઇટ પર સ્થિતિની પુષ્ટિ કરવાની સલાહ આપી છે.
Just spoke to the Union Home Minister @AmitShah ji on the phone to brief him about the situation in J&K, especially Jammu province, where heavy & continuous rains have caused a lot of damage and disruption to normal life. Efforts are being made to restore phone/data connectivity…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 26, 2025
શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રજા જાહેર
કુદરતી આફતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, જમ્મુ અને કાશ્મીર બંને વિભાગોમાં વહીવટીતંત્રે 27 ઓગસ્ટના રોજ તમામ શાળાઓ, કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ અને તાલીમ સંસ્થાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ જારી કર્યો છે. આ આદેશ ખાસ કરીને કાશ્મીરના છ જિલ્લાઓ - અનંતનાગ, કુલગામ, પુલવામા, શોપિયાન, બડગામ અને શ્રીનગરમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
ભારતીય સેના અને NDRF દ્વારા રાહત કામગીરી
ભારતીય સેના અને રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF)ની ટીમો અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સહાય અને આપત્તિ રાહતની (HADR) કામગીરીમાં જોડાઈ છે. આરએસપુરામાં યુનિવર્સિટીમાં ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને સ્થાનિક નાગરિકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. કઠુઆ જિલ્લામાં, રાવિ નદીના વધતા પાણીમાં ફસાયેલા ગ્રામજનોને હેલિકોપ્ટરની મદદથી એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. મકોરા ગામના 70 થી વધુ લોકોને બોટ દ્વારા સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.