અખનૂરમાં મોટી દૂર્ઘટના, બસ ખીણમાં ખાબકતા 22 લોકોના મોત, પીએમ મોદીએ વ્યક્ત કર્યુ દુ:ખ - Jammu Akhnoor accident

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 31, 2024, 8:33 AM IST | Updated : May 31, 2024, 9:00 AM IST

અખનૂરમાં મોટી દૂર્ઘટના ( Etv Bharat )

અખનૂરઃ જમ્મુ જિલ્લાના અખનૂરના ચુંગી મોડ વિસ્તારમાં એક બસ ઊંડી ખીણમાં પડતાં 22 લોકોનાં મોત થયાં અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા. ઘટના બાદ તરત જ બચાવ કામગીરીમાં લાગેલા પોલીસ અધિકારીઓએ કહ્યું કે મૃતકોની સંખ્યા વધી શકે છે, બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પોલીસ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે 'બસ નંબર UP81CT-4058 હરિયાણાના કુરુક્ષેત્રથી શિવખોરી, પૌની તરફ શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જઈ રહી હતી, જ્યારે તે તુંગી વળાંક, ચોકી ચૌરા પાસે પહોંચી ત્યારે આ બસ ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ હતી. જેના કારણે 22 મુસાફરોના મોત થયા હતા અને 64 મુસાફરો ઘાયલ થયા હતા. મૃતદેહોને એસડીએચ અખનૂરમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને ઘાયલોને એસડીએચ અખનૂરમાં 7 લોકોને અને જીએમસી જમ્મુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બચાવ કાર્ય હજુ પણ ચાલુ છે. ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરીમાં વ્યસ્ત પોલીસ અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઘટના બાદ તરત જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હોવાથી મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે જમ્મુ-પૂંછ હાઈવે પર ચૌકી ચૌરાના તુંગી વળાંક પાસે બસ ઊંડી ખાઈમાં પડી ગઈ હતી. અધિકારીએ કહ્યું કે જાનહાનિ અને ઇજાગ્રસ્તોની ઓળખ સંબંધિત વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે. માહિતી આપતાં એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે ઘટના સ્થળે મોટા પાયે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ઘણા ઘાયલ લોકોને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. ટીમ તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જઈ રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનો શોક સંદેશ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર X પર લખ્યું કે, 'શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. હું ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરું છું'. પીએમ મોદીએ 2- 2 લાખ રૂપિયાની સહાય જાહેર કરી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા લોકો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને વળતરની જાહેરાત કરી છે. PMOએ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, 'અખનૂરમાં બસ દુર્ઘટનામાં લોકોના મોતથી હું દુઃખી છું. મારી સંવેદના એ લોકો સાથે છે જેમણે પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઘાયલ લોકો જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જાય. બસ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા દરેક વ્યક્તિના પરિવારજનોને 2 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.

Last Updated : May 31, 2024, 9:00 AM IST