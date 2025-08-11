નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે બિહારમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર ટોચના અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત માટે સાંસદોએ સમય માંગ્યા બાદ કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે 30 સાંસદોનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે આમંત્રણ સ્વીકાર્યા પછી કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને સંદેશાવ્યવહારના પ્રભારીએ હવે પોતાનો સૂર બદલી નાખ્યો છે.
"ગઈકાલે જયરામ રમેશે આજે બપોરે 12 વાગ્યે ચૂંટણી પંચને મળવા માટે 30 સાંસદોને આમંત્રણ આપ્યું હતું. હવે તેમણે પોતાનો સૂર બદલી નાખ્યો છે," ચૂંટણી પંચના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું.
#WATCH | On the opposition's march to the Election Commission, Congress MP Jairam Ramesh says, "My letter to the Election Commission was direct and I had clearly written that all opposition MPs will hold a peaceful march from the Parliament to the Election Commission. All MPs… pic.twitter.com/uVAMvCT5iw— ANI (@ANI) August 11, 2025
ECI નું આ નિવેદન કોંગ્રેસના નેતાએ દાવો કર્યા બાદ આવ્યું છે કે તેમણે ચૂંટણી પંચને વિનંતી કરી હતી કે વિપક્ષી સાંસદોને SIR સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર માત્ર પ્રતિનિધિમંડળ નહીં પણ સામૂહિક રીતે મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે.
ETV ભારત પાસે ઉપલબ્ધ નકલ અનુસાર, ચૂંટણી પંચ દ્વારા જયરામ રમેશને મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં, ECI સચિવે લખ્યું છે કે, "મને 10 ઓગસ્ટ 2025 ના રોજના તમારા પત્રનો સંદર્ભ લેવા અને જણાવવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે કમિશને તેમાં કરવામાં આવેલી વિનંતી પર વિચાર કર્યો છે અને 11 ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ બપોરે 12:00 વાગ્યે સુકુમાર સેન હોલ, 7મો માળ, નિર્વાચન સદન, અશોક રોડ, નવી દિલ્હી ખાતે વાટાઘાટો માટે એપોઇન્ટમેન્ટ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે." પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "જગ્યાના અભાવને કારણે, કૃપા કરીને મહત્તમ 30 વ્યક્તિઓના નામ અને વાહન નંબર election@eci.gov.in પર ઈ-મેલ દ્વારા જણાવો."
અગાઉ, કોંગ્રેસના નેતાએ X પર એક પોસ્ટમાં ECI ને મોકલેલા તેમના પત્રની નકલ શેર કરી હતી, જેમાં લખ્યું હતું કે, "ECI ને અમારી મૂળ વિનંતી એ છે કે વિપક્ષી સાંસદો સામૂહિક રીતે એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કરે, માત્ર એક પ્રતિનિધિમંડળ નહીં."
રવિવારે ચૂંટણી પંચને લખેલા પોતાના પત્રમાં રમેશે લખ્યું હતું કે, "હું કમિશનને જાણ કરવા માટે લખી રહ્યો છું કે બધા વિપક્ષી સાંસદો 11 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સવારે 11:30 વાગ્યા પછી સંસદ ભવનથી નિર્વાચન સદન સુધી શાંતિપૂર્ણ કૂચ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ, સાંસદો સામૂહિક રીતે વિવિધ મુદ્દાઓ પર કમિશન સાથે મુલાકાત કરવા માંગે છે, જેમાં બિહારમાં મતદાર યાદીઓના ખાસ સઘન સુધારણા અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ તેનો પ્રસ્તાવ મૂકવાનો સમાવેશ થાય છે."
કોંગ્રેસના સાંસદે લખ્યું હતું કે, "અમે કમિશન સાથે મુલાકાતની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, જે આપણા સંસદીય લોકશાહીની સર્વોચ્ચ પરંપરા અનુસાર હશે." નોંધનીય છે કે સોમવારે, ઇન્ડિયા બ્લોકના નેતાઓએ બિહારમાં ચાલી રહેલા SIR અને 2024 ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન કથિત મત ચોરી સામે વિરોધ કર્યો હતો. લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને વિરોધ પક્ષોના અન્ય ટોચના સાંસદોના નેતૃત્વમાં ઇન્ડિયા બ્લોક સાંસદોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. જોકે, સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
"મત ચોરીનું સત્ય દેશ સમક્ષ બહાર આવી ગયું છે. આ બંધારણને બચાવવાની લડાઈ છે," ગાંધીએ પત્રકારોને જણાવ્યું. તેમણે "સ્વચ્છ" મતદાર યાદીની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
"આ એક વ્યક્તિ, એક મતના મૂળભૂત સિદ્ધાંત માટેની લડાઈ છે અને તેની અખંડિતતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આપણને સ્વચ્છ, પારદર્શક મતદાર યાદીની જરૂર છે," ગાંધીએ કહ્યું. અગાઉ, ચૂંટણી પંચે ગાંધીના મત ચોરી અને મતદાર યાદીમાં મોટા પાયે છેતરપિંડીના આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: