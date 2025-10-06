ETV Bharat / bharat

જયપુરની SMS હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં ભીષણ આગ લાગી, ICUમાં એડમિટ 8 દર્દીઓના મોત

આ અકસ્માતમાં ઘણા દર્દીઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને હાલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

SMS હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં ભીષણ આગ લાગી
SMS હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં ભીષણ આગ લાગી (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 10:27 AM IST

3 Min Read
જયપુર: રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરની સવાઈ માનસિંહ હોસ્પિટલમાં (SMS હોસ્પિટલ) મોડી રાત્રે એક મોટી દુર્ઘટના બની. હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરના બીજા માળે અચાનક આગ લાગી, જેના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો. આગ એટલી ભયંકર હતી કે ICUમાં દાખલ આઠ દર્દીઓના મોત થયા. આ અકસ્માત સવારે 2 થી 3 વાગ્યાની વચ્ચે થયો. શોર્ટ સર્કિટને કારણે આ અકસ્માત થયો હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે.

ICUમાં ધુમાડાને કારણે ગભરાટ ફેલાયો: મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. દીપક મહેશ્વરીએ જણાવ્યું કે, આગ અને ગૂંગળામણને કારણે છ લોકોના મોત થયા છે, અને અન્ય ઘાયલોની સારવાર ચાલી રહી છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓ અને તેમના સંબંધીઓએ જણાવ્યું કે ICUમાંથી અચાનક ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો. લોકોએ હોસ્પિટલ સ્ટાફને જાણ કરી, પરંતુ શરૂઆતમાં કોઈ પહોંચ્યું નહીં. ધીમે ધીમે, આખું ટ્રોમા સેન્ટર ધુમાડાથી ભરાઈ ગયું, અને દર્દીઓને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી. થોડીવારમાં જ પરિસ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ, અને ઘણા દર્દીઓની તબિયત બગડી ગઈ.

મુખ્યમંત્રી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા: અકસ્માતની માહિતી મળતાં, મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્મા તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. મંત્રી જવાહર સિંહ બેધમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. બંને નેતાઓએ હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્ર પાસેથી સંપૂર્ણ રિપોર્ટ માંગ્યો હતો અને રાહત પ્રયાસોની સમીક્ષા કરી હતી. ભજનલાલ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માતની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે અને દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ફાયર બ્રિગેડે કલાકો પછી આગ પર કાબુ મેળવ્યો: લગભગ અડધો ડઝન ફાયર બ્રિગેડની ટીમો આખી રાત ઘટનાસ્થળે હાજર હતી. આગ પર કાબુ મેળવવામાં ફાયર ફાઇટર્સને લગભગ બે કલાક લાગ્યા. આગ પર કાબુ મેળવ્યા પછી, ટ્રોમા સેન્ટરમાં રહેલા તમામ દર્દીઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. સાવચેતી રૂપે, હોસ્પિટલની બહાર ડોકટરોની એક ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી હતી, જે દર્દીઓને પ્રાથમિક સારવાર આપી રહી હતી.

8 લોકોના મોત, તપાસ ચાલુ: સવાઈ માનસિંહ મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. દીપક મહેશ્વરીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘાયલ દર્દીઓની સારવાર ચાલી રહી છે. ટ્રોમા સેન્ટરના ઇન્ચાર્જ ડૉ. અનુરાગ ધાકડે પુષ્ટિ આપી હતી કે, હાલમાં 8 લોકોના મોતની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આગનું મુખ્ય કારણ શોર્ટ સર્કિટ હોવાનું જણાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં આગ લાગી હતી તે ICU માં 11 દર્દીઓ હતા અને બાજુના ICU માં 13 દર્દીઓ હતા. SMS આગમાં વધુ બે દર્દીઓના મોત થયા છે. દિગમ્બર અને સર્વેશ પણ ઘાયલ થયા છે. કુલ મૃત્યુઆંક હવે આઠ પર પહોંચી ગયો છે.

દર્દીઓ અને સંબંધીઓ રસ્તા પર દોડી આવ્યા: આગને કારણે હોસ્પિટલ પરિસરમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. ડરથી ઘણા દર્દીઓના સંબંધીઓ તેમના પ્રિયજનો સાથે હોસ્પિટલની બહાર દોડી આવ્યા હતા. કેટલાક દર્દીઓને તેમના પલંગ સાથે હોસ્પિટલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ઘણા દર્દીઓ રસ્તા પર પડેલા જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં બહાર હાજર ડોકટરોએ તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરી હતી.

મોડી રાત્રે સવાઈ માનસિંહ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં આગમાં આઠ દર્દીઓના મોત થયા છે. આ ઘટનામાં પાંચ પુરુષો અને ત્રણ મહિલાઓએ જીવ ગુમાવ્યો. આગને કારણે દર્દીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા ન હતા, અને તેઓ દાઝી જવા અને ગૂંગળામણને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્માએ સમગ્ર મામલાની તપાસ માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરી છે. આ ઘટના બાદ મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્માએ ટ્રોમા સેન્ટરની મુલાકાત લીધી.

18 દર્દીઓને ખસેડવામાં આવ્યા: જ્યાં આગ લાગી હતી તે આઈસીયુની નજીક દર્દીઓને બીજા આઈસીયુ અને સેમી આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. કુલ 18 દર્દીઓને અન્ય સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે, અને હાલમાં એવું જાણવા મળી રહ્યું છે કે અડધો ડઝન દર્દીઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.

