અમદાવાદ: દિલ્હીના આમ આદમી પાર્ટીના અધ્યક્ષ સૌરભ ભારદ્વાજના નિવાસે પડેલા EDના દરોડાથી આપ નેતાઓમાં કેન્દ્ર સરકાર સામે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. દિલ્હીમાં એક દાયકા સુધી પ્રચંડ બહુમતી સાથે શાસન કરનાર આમ આદમી પાર્ટી હવે સત્તાથી બહાર થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય પ્રધાન સૌરભ ભારદ્વાજ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓની તપાસના કાર્યક્ષેત્રની બહાર હતા.
જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા, સંજય સિંહ, સત્યેન્દ્ર જૈન મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેલમાં જઈ ચૂક્યા છે. પરંતુ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય પ્રધાન સૌરભ ભારદ્વાજના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડીને ફરી એકવાર દિલ્હીના રાજકારણમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. 5,590 કરોડ રૂપિયાના હોસ્પિટલ બાંધકામ કૌભાંડ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ (નાણાકીય અનિયમિતતા) કેસમાં આ દરોડો પાડવામાં આવ્યો છે.
#WATCH दिल्ली | AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्ली स्थित आवास पर ईडी छापेमारी कर रही है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2025
अस्पताल निर्माण घोटाले में ईडी AAP नेता सौरभ भारद्वाज के आवास और 12 अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। pic.twitter.com/KJW4UEQlWy
EDની ટીમ દ્વારા 13 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા
મંગળવારે સવારે, ED ટીમોએ દિલ્હી અને તેની આસપાસના 13 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા, જેમાં સૌરભ ભારદ્વાજના ચિરાગ દિલ્હી સ્થિત નિવાસસ્થાન અને તેમની સાથે સંકળાયેલી કેટલીક ઓફિસોનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસ 2018-19 દરમિયાન દિલ્હી સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલા 24 હોસ્પિટલ પ્રોજેક્ટ્સ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં ગંભીર નાણાકીય અનિયમિતતાઓ, બિનજરૂરી ખર્ચમાં વધારો અને સરકારી ભંડોળના દુરુપયોગના આરોપો છે.
આ મામલો ક્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો: આમ આદમી પાર્ટી સરકારે તેના બીજા કાર્યકાળમાં સરકારી હોસ્પિટલોના વિસ્તરણ માટે ઘણી યોજનાઓને મંજૂરી આપી હતી. આ કૌભાંડ ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યું જ્યારે દિલ્હીની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી શાખા (ACB) એ આ કેસમાં ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય પ્રધાન સૌરભ ભારદ્વાજ અને સત્યેન્દ્ર જૈન વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરી. આ FIRના આધારે, ED એ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરી છે.
सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 26, 2025
मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह “आप” को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया।
“आप” को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की…
શું છે હોસ્પિટલ બાંધકામ કૌભાંડ: આ કૌભાંડ દિલ્હી સરકારના આરોગ્ય માળખાને મજબૂત બનાવવા માટે શરૂ કરાયેલા મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ સાથે સંબંધિત છે. વર્ષ 2018-19માં, દિલ્હી સરકારે 24 હોસ્પિટલોના નિર્માણ અને હાલની હોસ્પિટલોના અપગ્રેડેશન માટે લગભગ 5,590 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી હતી. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં 11 નવી હોસ્પિટલો અને 13 હાલની હોસ્પિટલોના નવીનીકરણનો સમાવેશ થાય છે.
#WATCH दिल्ली: AAP नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और AAP नेता आतिशी ने कहा, " एक rti कार्यकर्ता ने cic का आदेश निकलवाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी पड़ेगी। डिग्री दिखाने के बजाय विश्वविद्यालय cic… pic.twitter.com/so9Zsvx5uZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2025
#WATCH दिल्ली: AAP नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, " सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी के पीछे एकमात्र कारण यह है कि कल प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। देश… pic.twitter.com/0JaSlFKmvL— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2025
કેજરીવાલે કહ્યું ભાજપના આ દરોડાથી ડરીશું નહીં: દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આ મામલે કહ્યુ હતું કે, 'સૌરભ ભારદ્વાજના ઘરે EDનો દરોડો મોદી સરકાર દ્વારા એજન્સીઓના દુરુપયોગનો વધુ એક દાખલો છે. મોદી સરકાર આમ આદમી પાર્ટીની પાછળ પડી ગઈ છે. જે રીતે AAPને નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે, ઇતિહાસમાં અન્ય કોઈ પક્ષને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો નથી. આપ પાર્ટીને એટલા માટે નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે કારણ કે AAP મોદી સરકારની ખોટી નીતિઓ અને ભ્રષ્ટ કામો સામે સૌથી વધુ અવાજ ઉઠાવનાર પાર્ટી છે. મોદી સરકાર અમારા અવાજને દબાવવા માંગે છે. આવું ક્યારેય નહીં થાય. પાર્ટી ભાજપના આ દરોડાથી ડરવાની નથી. હંમેશની જેમ, અમે દેશના હિતમાં ખોટી નીતિઓ અને ભ્રષ્ટાચાર સામે અમારો અવાજ ઉઠાવતા રહીશું'.
આમ આદમી પાર્ટી દિલ્લીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ @Saurabh_MLAgk ના ઘરે ભાજપની ED ની રેડ પડી છે. આ મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી @isudan_gadhvi ની પ્રતિક્રિયા. https://t.co/gvyDY0PPV5— AAP Gujarat (@AAPGujarat) August 26, 2025
ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીની પ્રતિક્રિયા
ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ આ મામલે કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે, ઈસુદાન ગઢવીએ કહ્યું કે, 'સુપ્રીમ કોર્ટ પણ ટિપ્પણી કરી ચુક્યું છે ED અને CBI કેન્દ્ર સરકારના પોપટ બની ગયા છે'
ઈસુદાન ગઢવીએ ઉમેર્યુ કે, સૌરભ ભારદ્વાજના ઘરે ઈડીના દરોડા પડ્યા છે, પરંતુ જે નકલી કૌભાંડની વાત કરવામાં આવી રહી છે, તે સમયે સૌરભ ભારદ્વાજ મંત્રી હતા જ નહીં. સમગ્ર દેશ જાણવા માંગે છે કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી અસલી છે કે નકલી ? પીએમ મોદીનો ડિગ્રી વિવાદ દબાવવા માટે આપ નેતાઓના ઘરે ઈડીના દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
AAPના નેતાઓ ભાજપની ગંદી રાજનીતિથી તૂટશે નહીં: ઈસુદાન
અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા, સંજય સિંહ અને સત્યેન્દ્ર જૈનને પણ ઘણા મહિનાઓ સુધી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કોઈ પણ સામે કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી કારણ કે કોઈ કૌભાંડ થયું નથી. આપ નેતાઓને તોડવા માટે EDના દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ AAPના નેતાઓ ભાજપની ગંદી રાજનીતિથી તૂટશે નહીં, અગાઉ પણ ઘણી અન્ય પાર્ટીઓના નેતાઓ પર EDના દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને તે નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા, પરંતુ AAPના નેતાઓ ભાજપમાં જોડાશે નહીં. સૌરભ ભારદ્વાજ સામે કોઈ પુરાવા નહીં મળે અને તેઓ નિર્દોષ પણ સાબિત થશે, ઇસુદાને વધુમાં કહ્યું કે, 'હું નરેન્દ્ર મોદીને કહેવા માંગુ છું - આ દેશનો વિકાસ કરો, તમે સરકારો તોડવા માટે સત્તામાં નથી'
आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष @Saurabh_MLAgk जी के घर पे भाजपा ने ED की फर्जी रेड करवाई हे उस पर गुजरात गुजरात की महिला नेता @reshmapatel__ का बयान। pic.twitter.com/XSRnadkSws— AAP Gujarat (@AAPGujarat) August 26, 2025
સૌરભ ભારદ્વાજના ઘરે નકલી ED દરોડા પાડીને કંઈ મળવાનું નથી: રેશ્મા પટેલ
આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ રેશ્મા પટેલે પણ સૌરભ ભારદ્વાજના નિવાસે પડેલા ઈડીના દરોડા મામલે સરકાર પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને એક્સ પર એક વીડિયો શેર કરીને ઉગ્ર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, 'હું, ગુજરાતની રેશ્મા પટેલ, મોદીજીને કહેવા માંગુ છું કે અમારા વરિષ્ઠ નેતા સૌરભ ભારદ્વાજના ઘરે નકલી ED દરોડા પાડીને કંઈ મળવાનું નથી.
EDને ગુજરાત મોકલો: રેશ્મા પટેલ
રેશ્મા પટેલે આગળ ઉમેર્યું કે, EDને ગુજરાત મોકલો, કેન્દ્રમાં શક્તિશાળી BJP નેતાઓ બેઠા છે, ત્યાંથી કાળું નાણું મળી શકે છે. તમે દેશની સેવા કરવા માટે નીકળ્યા છો, તે સેવા ફળદાયી બનશે. આજ સુધી તમને અમારા આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ પાસેથી એક પૈસો પણ કાળું નાણું મળ્યું નથી, હવે તમે સમજી શકો છો કે કાળું નાણું ક્યાં છે'.
સૌરભ ભારદ્વાજ મામલે શું છે મામલો ?
ઉલ્લેખનીય છે કે, EDએ આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી સૌરભ ભારદ્વાજના 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી આરોગ્ય માળખાગત સુવિધાઓ સાથે સંબંધિત 5,590 કરોડ રૂપિયાના કથિત કૌભાંડ સાથે સંબંધિત છે. ACB એ જૂનમાં અને ED એ જુલાઈમાં કેસ નોંધ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે 2018-19માં મંજૂર થયેલા 24 હોસ્પિટલ પ્રોજેક્ટ્સમાં મોટી ગેરરીતિઓ અને ભંડોળનો દુરુપયોગ થયો હતો.