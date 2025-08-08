Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ISROએ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર , જુઓ આપત્તિએ વિસ્તારની ભૂગોળ કેવી રીતે બદલી નાખી - UTTRAKHAND DISASTER

ખીર ગંગામાં અચાનક આવેલા પૂરથી માત્ર ધરાલી શહેરનો જ નાશ થયો નથી, પરંતુ ભાગીરથી નદીના પ્રવાહ પર પણ અતિક્રમણ થયું છે.

ISROએ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર
ISROએ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર (ફોટો સૌજન્ય: NRSC, ISRO, Hyderabad)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read

ઉત્તરકાશી: આ દિવસોમાં દેશ અને દુનિયા ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં સ્થિત ધરાલીમાં બનેલી ભયાનક આપત્તિ વિશે વાત કરી રહી છે. ભૌગોલિક અને કુદરતી પ્રયોગો સાથે સંકળાયેલી મોટી સંસ્થાઓ આ આપત્તિ પર સંશોધન કરી રહી છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે કેવી રીતે એક વસાહતી શહેર માત્ર 30 થી 35 સેકન્ડમાં કુદરતી આપત્તિમાં નાશ પામ્યું.

ISRO એ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર:

ISRO (ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન) એ NRSC (નેશનલ રિમોટ સેન્સિંગ સેન્ટર) દ્વારા લેવામાં આવેલી ધરાલીની બે તસવીરો જાહેર કરી છે. પહેલી તસવીર 13 જૂન 2024 ની છે. જયારે બીજી તસવીર 7 જુલાઈ 2025 ની છે, જે આપત્તિ પછી ત્રીજા દિવસે લેવામાં આવી હતી. ચાલો જાણીએ કે આ તસવીરોમાં શું દેખાય છે.

ISROએ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર
ISROએ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર (NRSC, ISRO, Hyderabad)

ઇસરો દ્વારા ગયા વર્ષે ૧૩ જૂને ધરાલીનો પહેલો ફોટો બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો:

ગયા વર્ષે ૧૩ જૂને લેવામાં આવેલા ઇસરો દ્વારા તેની વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવેલા આ ફોટામાં ખીર ગંગા નદીની સામે અને તેની આસપાસ અને ભાગીરથીના કિનારે આવેલા ધરાલી ગામ અને તેના બજારના ફોટા દેખાય છે. ખીર ગંગાના પ્રવાહ વિસ્તારમાં, જ્યારે તે ટેકરી પરથી નીચે ઉતરીને મેદાનોમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેની સામે હોટલો, ઘરો અને મોટા વૃક્ષો અને છોડ દેખાય છે. એકંદરે એક પહાડી શહેરની વસાહત દેખાય છે.

7 ઓગસ્ટના રોજ ધરાલીની બીજી તસ્વીર કરી જાહેર

5 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તરકાશી ધરાલીમાં થયેલી આપત્તિ પછી 7 ઓગસ્ટ 2025નો ISRO દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ બીજો ફોટો. આ ફોટોમાં ધારાલીમાં ખીરગંગા નદીની સામે અને તેની આસપાસનો વિસ્તાર સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયો છે. ત્યાં ફક્ત એક મેદાન દેખાય છે જેના પર કાટમાળ જમા થયેલ છે. ખીર ગંગાથી થયેલા વિનાશ અને તેની સાથે લાવેલા કાટમાળના જથ્થાએ ભાગીરથીની લય અને ગતિને પણ ખલેલ પહોંચાડી છે.

બંને ફોટોમાં ધરાલીની ભૂગોળ બદલાયેલી જોવા મળી

7 ઓગસ્ટના ફોટોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે ખીરગંગાના પૂરે ભાગીરથી નદીના પ્રવાહ વિસ્તારને પણ સાંકડો કરી દીધો છે. ભાગીરથી નદીનો અડધાથી વધુ વિસ્તાર કાટમાળથી ઢંકાયેલો જોવા મળે છે. આ કાટમાળને કારણે, ભાગીરથી એક સાંકડા માર્ગે વહે છે. પર્વત પરથી ઉતર્યા પછી જમણી બાજુ વહેતી ખીર ગંગાએ સામેની વસાહતનો નાશ કરીને સીધો રસ્તો બનાવી દીધો છે. આ દર્શાવે છે કે ખીર ગંગા દુર્ઘટનાએ ધરાલીની ભૂગોળ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. ધરાલીની ભૂગોળ જ બદલાઈ નથી પરંતુ ભાગીરથી જેવી ઘણી મોટી નદીના પ્રવાહ માર્ગને પણ ખલેલ પહોંચાડી છે.

  1. ઉત્તરકાશીના આફતગ્રસ્ત ધરાલીમાં થયું હતું 'રામ તેરી ગંગા મૈલી' ફિલ્મનું શૂટિંગ, 40 વર્ષ પહેલા ફિલ્મમાં દેખાયા હતાં ધરાલીના આ દ્રશ્યો
  2. ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની

ઉત્તરકાશી: આ દિવસોમાં દેશ અને દુનિયા ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં સ્થિત ધરાલીમાં બનેલી ભયાનક આપત્તિ વિશે વાત કરી રહી છે. ભૌગોલિક અને કુદરતી પ્રયોગો સાથે સંકળાયેલી મોટી સંસ્થાઓ આ આપત્તિ પર સંશોધન કરી રહી છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે કેવી રીતે એક વસાહતી શહેર માત્ર 30 થી 35 સેકન્ડમાં કુદરતી આપત્તિમાં નાશ પામ્યું.

ISRO એ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર:

ISRO (ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન) એ NRSC (નેશનલ રિમોટ સેન્સિંગ સેન્ટર) દ્વારા લેવામાં આવેલી ધરાલીની બે તસવીરો જાહેર કરી છે. પહેલી તસવીર 13 જૂન 2024 ની છે. જયારે બીજી તસવીર 7 જુલાઈ 2025 ની છે, જે આપત્તિ પછી ત્રીજા દિવસે લેવામાં આવી હતી. ચાલો જાણીએ કે આ તસવીરોમાં શું દેખાય છે.

ISROએ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર
ISROએ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર (NRSC, ISRO, Hyderabad)

ઇસરો દ્વારા ગયા વર્ષે ૧૩ જૂને ધરાલીનો પહેલો ફોટો બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો:

ગયા વર્ષે ૧૩ જૂને લેવામાં આવેલા ઇસરો દ્વારા તેની વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવેલા આ ફોટામાં ખીર ગંગા નદીની સામે અને તેની આસપાસ અને ભાગીરથીના કિનારે આવેલા ધરાલી ગામ અને તેના બજારના ફોટા દેખાય છે. ખીર ગંગાના પ્રવાહ વિસ્તારમાં, જ્યારે તે ટેકરી પરથી નીચે ઉતરીને મેદાનોમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેની સામે હોટલો, ઘરો અને મોટા વૃક્ષો અને છોડ દેખાય છે. એકંદરે એક પહાડી શહેરની વસાહત દેખાય છે.

7 ઓગસ્ટના રોજ ધરાલીની બીજી તસ્વીર કરી જાહેર

5 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તરકાશી ધરાલીમાં થયેલી આપત્તિ પછી 7 ઓગસ્ટ 2025નો ISRO દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ બીજો ફોટો. આ ફોટોમાં ધારાલીમાં ખીરગંગા નદીની સામે અને તેની આસપાસનો વિસ્તાર સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયો છે. ત્યાં ફક્ત એક મેદાન દેખાય છે જેના પર કાટમાળ જમા થયેલ છે. ખીર ગંગાથી થયેલા વિનાશ અને તેની સાથે લાવેલા કાટમાળના જથ્થાએ ભાગીરથીની લય અને ગતિને પણ ખલેલ પહોંચાડી છે.

બંને ફોટોમાં ધરાલીની ભૂગોળ બદલાયેલી જોવા મળી

7 ઓગસ્ટના ફોટોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે ખીરગંગાના પૂરે ભાગીરથી નદીના પ્રવાહ વિસ્તારને પણ સાંકડો કરી દીધો છે. ભાગીરથી નદીનો અડધાથી વધુ વિસ્તાર કાટમાળથી ઢંકાયેલો જોવા મળે છે. આ કાટમાળને કારણે, ભાગીરથી એક સાંકડા માર્ગે વહે છે. પર્વત પરથી ઉતર્યા પછી જમણી બાજુ વહેતી ખીર ગંગાએ સામેની વસાહતનો નાશ કરીને સીધો રસ્તો બનાવી દીધો છે. આ દર્શાવે છે કે ખીર ગંગા દુર્ઘટનાએ ધરાલીની ભૂગોળ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. ધરાલીની ભૂગોળ જ બદલાઈ નથી પરંતુ ભાગીરથી જેવી ઘણી મોટી નદીના પ્રવાહ માર્ગને પણ ખલેલ પહોંચાડી છે.

  1. ઉત્તરકાશીના આફતગ્રસ્ત ધરાલીમાં થયું હતું 'રામ તેરી ગંગા મૈલી' ફિલ્મનું શૂટિંગ, 40 વર્ષ પહેલા ફિલ્મમાં દેખાયા હતાં ધરાલીના આ દ્રશ્યો
  2. ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARALI DISASTERFLOOD IN UTTARKASHI DHARALIISRO SHARE PHOTOS OF DHARALIUTTRAKHAND CLOUDBURSTUTTRAKHAND DISASTER

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.