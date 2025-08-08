ઉત્તરકાશી: આ દિવસોમાં દેશ અને દુનિયા ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં સ્થિત ધરાલીમાં બનેલી ભયાનક આપત્તિ વિશે વાત કરી રહી છે. ભૌગોલિક અને કુદરતી પ્રયોગો સાથે સંકળાયેલી મોટી સંસ્થાઓ આ આપત્તિ પર સંશોધન કરી રહી છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે કેવી રીતે એક વસાહતી શહેર માત્ર 30 થી 35 સેકન્ડમાં કુદરતી આપત્તિમાં નાશ પામ્યું.
ISRO એ ધરાલીની બે તસવીરો કરી જાહેર:
ISRO (ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન) એ NRSC (નેશનલ રિમોટ સેન્સિંગ સેન્ટર) દ્વારા લેવામાં આવેલી ધરાલીની બે તસવીરો જાહેર કરી છે. પહેલી તસવીર 13 જૂન 2024 ની છે. જયારે બીજી તસવીર 7 જુલાઈ 2025 ની છે, જે આપત્તિ પછી ત્રીજા દિવસે લેવામાં આવી હતી. ચાલો જાણીએ કે આ તસવીરોમાં શું દેખાય છે.
ઇસરો દ્વારા ગયા વર્ષે ૧૩ જૂને ધરાલીનો પહેલો ફોટો બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો:
ગયા વર્ષે ૧૩ જૂને લેવામાં આવેલા ઇસરો દ્વારા તેની વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવેલા આ ફોટામાં ખીર ગંગા નદીની સામે અને તેની આસપાસ અને ભાગીરથીના કિનારે આવેલા ધરાલી ગામ અને તેના બજારના ફોટા દેખાય છે. ખીર ગંગાના પ્રવાહ વિસ્તારમાં, જ્યારે તે ટેકરી પરથી નીચે ઉતરીને મેદાનોમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેની સામે હોટલો, ઘરો અને મોટા વૃક્ષો અને છોડ દેખાય છે. એકંદરે એક પહાડી શહેરની વસાહત દેખાય છે.
7 ઓગસ્ટના રોજ ધરાલીની બીજી તસ્વીર કરી જાહેર
5 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તરકાશી ધરાલીમાં થયેલી આપત્તિ પછી 7 ઓગસ્ટ 2025નો ISRO દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ બીજો ફોટો. આ ફોટોમાં ધારાલીમાં ખીરગંગા નદીની સામે અને તેની આસપાસનો વિસ્તાર સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયો છે. ત્યાં ફક્ત એક મેદાન દેખાય છે જેના પર કાટમાળ જમા થયેલ છે. ખીર ગંગાથી થયેલા વિનાશ અને તેની સાથે લાવેલા કાટમાળના જથ્થાએ ભાગીરથીની લય અને ગતિને પણ ખલેલ પહોંચાડી છે.
બંને ફોટોમાં ધરાલીની ભૂગોળ બદલાયેલી જોવા મળી
7 ઓગસ્ટના ફોટોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે ખીરગંગાના પૂરે ભાગીરથી નદીના પ્રવાહ વિસ્તારને પણ સાંકડો કરી દીધો છે. ભાગીરથી નદીનો અડધાથી વધુ વિસ્તાર કાટમાળથી ઢંકાયેલો જોવા મળે છે. આ કાટમાળને કારણે, ભાગીરથી એક સાંકડા માર્ગે વહે છે. પર્વત પરથી ઉતર્યા પછી જમણી બાજુ વહેતી ખીર ગંગાએ સામેની વસાહતનો નાશ કરીને સીધો રસ્તો બનાવી દીધો છે. આ દર્શાવે છે કે ખીર ગંગા દુર્ઘટનાએ ધરાલીની ભૂગોળ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. ધરાલીની ભૂગોળ જ બદલાઈ નથી પરંતુ ભાગીરથી જેવી ઘણી મોટી નદીના પ્રવાહ માર્ગને પણ ખલેલ પહોંચાડી છે.