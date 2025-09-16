નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં તપાસ અધિકારીને ફાઇલ સાથે સમન્સ, કોર્ટ દસ્તાવેજોની ફરીથી કરશે તપાસ
કોર્ટે કહ્યું કે કેસ સંબંધિત દસ્તાવેજોની ફરીથી તપાસ જરૂરી છે. આગામી સુનાવણી 26 સપ્ટેમ્બરે છે.
Published : September 16, 2025 at 7:33 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે નેશનલ હેરાલ્ડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસ અધિકારીને કેસ ફાઇલ સાથે કોર્ટમાં હાજર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. સ્પેશિયલ જજ વિશાલ ગોગને કહ્યું કે આ કેસ સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજોની ફરીથી તપાસ જરૂરી છે. કેસની આગામી સુનાવણી 26 સપ્ટેમ્બરે થશે.
6 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ED એ નેશનલ હેરાલ્ડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોર્ટ દ્વારા માંગવામાં આવેલા બે દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા હતા. કોર્ટે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિત પ્રસ્તાવિત આરોપીઓને બંને દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
ED એ 4 જુલાઈ 2014 ના રોજ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી દ્વારા ED માં દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદની નકલ અને 30 જૂન 2021 ના રોજના દસ્તાવેજની નકલ ફાઇલ કરી હતી, જેને કોર્ટે રેકોર્ડ પર લીધી હતી અને આ દસ્તાવેજો બધા આરોપીઓને ઉપલબ્ધ કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન, ED એ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસને દાન આપનારા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. ED એ કહ્યું હતું કે દાન આપનારા કેટલાક લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. રાજુએ ગાંધી પરિવારના આ દલીલનો વિરોધ કર્યો હતો કે તેમનો એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) પર કોઈ નિયંત્રણ નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે AJL મૂળ રીતે નેશનલ હેરાલ્ડના પ્રકાશક હતા.
આ કેસમાં, રાહુલ ગાંધી વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ આર.એસ. ચીમાએ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસે AJL વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો પરંતુ આ સંસ્થાને બચાવવા માંગતી હતી કારણ કે તે સ્વતંત્રતા ચળવળનો ભાગ હતી. ચીમાએ કહ્યું હતું કે ED AJL ના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનને કેમ બતાવી રહ્યું નથી.
AJL ની સ્થાપના 1937 માં જવાહરલાલ નેહરુ, જેબી ક્રિપલાણી, રફી અહેમદ કિદવાઈ અને અન્ય કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ચીમાએ કહ્યું હતું કે AJL ના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં જણાવાયું છે કે તેની બધી નીતિઓ કોંગ્રેસની હશે.
સોનિયા ગાંધી વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ કહ્યું હતું કે 'ED એ આશ્ચર્યજનક અને અણધાર્યો કેસ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ED એ એક એવો કેસ કર્યો છે જે આશ્ચર્યજનક કરતાં વધુ છે. 'આ મની લોન્ડરિંગનો કેસ છે જેમાં મિલકતનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી.'
સિંઘવીએ કહ્યું હતું કે યંગ ઇન્ડિયનએ એસોસિએટેડ જનરલ લિમિટેડને દેવામુક્ત કરવા માટે સમગ્ર કાર્યવાહી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે દરેક કંપની પોતાને દેવામુક્ત કરવા માટે કાયદા અનુસાર પગલાં લે છે. સિંઘવીએ કહ્યું હતું કે ED એ વર્ષો સુધી કંઈ કર્યું નથી અને કોઈ વ્યક્તિગત ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
કોર્ટે 2 મેના રોજ આ કેસમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિત સાત આરોપીઓને નોટિસ ફટકારી હતી. ED એ 15 એપ્રિલના રોજ કોર્ટમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ED એ આ કેસમાં કોંગ્રેસના નેતા સોનિયા ગાંધી, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને સેમ પિત્રોડાને આરોપી બનાવ્યા છે. ED એ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 44 અને 45 હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.
