'અમારી સાથે દગો થયો, રશિયન સેનાએ જબરજસ્તી યુદ્ધમાં મોકલ્યો', રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં ફસાયો ભારતીય યુવક

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં બિકાનેરનો એક યુવક પણ ફસાયો છે.

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં ફસાયો ભારતીય યુવક
રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં ફસાયો ભારતીય યુવક (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 4:41 PM IST

બિકાનેર: રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં રશિયામાં અભ્યાસ માટે ગયેલા યુવાનોને બળજબરીથી લડવા માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. બિકાનેરનો એક યુવક પણ તેમની વચ્ચે ફસાયો છે. હવે યુવકના પરિવારના સભ્યોએ સરકારને અપીલ કરી છે. તે જ સમયે, કોંગ્રેસના મહાસચિવ ડૉ. રાજેન્દ્ર મુંડે આ મામલે મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માને પત્ર મોકલ્યો છે. મુંડે પત્રમાં માંગ કરી છે કે અજયને શક્ય તેટલી વહેલી તકે દેશમાં પાછા બોલાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.

આ કિસ્સામાં, અજયના પિતા મહાવીર ગોદરા કહે છે કે તેમણે પોતાની વાત બધા સુધી પહોંચાડી છે અને હવે તેમને આશા છે કે સરકાર આ મામલે ગંભીરતા દાખવશે જેથી તેમનો પુત્ર શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઘરે આવે. અજયના પિતરાઈ ભાઈ પ્રકાશ કહે છે કે, તેઓ આ મામલે કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન મેઘવાલને મળ્યા હતા અને વિદેશ મંત્રાલયનો પણ સંપર્ક કર્યો છે. જોકે, બધાએ કહ્યું છે કે, તેઓ પ્રયાસ કરશે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ નક્કર ખાતરી મળી નથી. આ મામલે સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ મંત્રી સુમિત ગોદરા સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમનો સંપર્ક થઈ શક્યો નથી.

પરિવાર દિલ્હીના ધક્કા ખાઈ રહ્યો છે: ખરેખર, બિકાનેરના લુણકરાંસરના અર્જુનસરનો રહેવાસી મહાવીર ગોદારાના પુત્ર અજય ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં અભ્યાસ માટે રશિયા ગયો હતો. હવે અજયનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે પોતાની અગ્નિપરીક્ષા વર્ણવી રહ્યો છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ત્યાંથી બહાર કાઢવાની માંગ કરી રહ્યો છે. આ વીડિયો પરિવાર સુધી પહોંચ્યા બાદ, પરિવારના સભ્યો હવે આ સંદર્ભમાં કેન્દ્ર સરકારને અપીલ કરી રહ્યા છે. અજયના ભાઈએ દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન મેઘવાલ, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ સાથે મુલાકાત કરી છે. તે જ સમયે, લુણકરાંસરના ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ મંત્રી સુમિત ગોદારાએ પણ આ મામલે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન મેઘવાલ સાથે વાત કરી છે.

હરિયાણાના યુવાનો પણ ફસાયેલા: અજયના પરિવારે જણાવ્યું કે, અજય ઉપરાંત, અભ્યાસ માટે રશિયા ગયેલા અન્ય યુવાનો પણ ફસાયેલા છે. તેમાંથી કેટલાક હરિયાણાના પણ છે. તે બધાને રશિયન સેના વતી લડવા માટે બળજબરીથી બંધક બનાવીને સરહદ પર મોકલવામાં આવ્યા છે.

દગો ગયો: અજયે રશિયાના કબજા હેઠળના યુક્રેનના એક શહેરમાંથી એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે અને યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે મદદ માટે અપીલ કરી છે. પોતાના દુઃખનું વર્ણન કરતા અજયે કહ્યું કે, તેને યુક્રેનિયન સેનામાં જોડાવા માટે છેતરવામાં આવ્યો હતો અને છેતરપિંડી કરીને સરહદ પર મોકલવામાં આવ્યો હતો. તે કહે છે કે તે શિક્ષણ અને રોજગારની આશા સાથે ત્યાં ગયો હતો, પરંતુ હવે તે મૃત્યુના પડછાયા હેઠળ જીવવા માટે મજબૂર છે. અજયે કહ્યું કે તેની સાથે અન્ય યુવાનો પણ ફસાયેલા છે. તેના એક સાથીનું મૃત્યુ થયું છે.

