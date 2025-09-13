ભારતના રાજકારણમાં પરિવારવાદનો દબદબો, ADRના રિપોર્ટમાં UPમાં સૌથી વધુ પરિવારવાદ, ગુજરાત કયા નંબરે?
Published : September 13, 2025 at 9:15 PM IST
હૈદરાબાદ (તુષાર ચૌહાણ) : ભારતીય રાજકારણમાં પરિવારવાદનો પ્રભાવ વધ્યો હોવાની હકીકત સામે આવી છે. ADRના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, દેશના કુલ સાંસદો, ધારાસભ્યો અને વિધાન પરિષદના સભ્યોમાંમાંથી આશરે 21 ટકા નેતાઓ રાજકીય પરિવારમાંથી આવે છે. ખાસ કરીને લોકસભામાં પરિવારવાદનું પ્રમાણ વધુ છે, જ્યાં 31 ટકા સાંસદો રાજકીય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે.
ADRના સર્વે મુજબ પરિવારવાદ ધરાવતા રાજ્યોમાં ઉત્તર પ્રદેશ 1નંબરે, મહારાષ્ટ્ર 2નંબરે, બિહાર 3નંબરે, અને કર્ણાટક 4નંબરે છે. ગુજરાતનું સ્થાન પણ છે, જે દર્શાવે છે કે રાજ્ય સ્તરે પણ પરિવારવાદની અસર છે. રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં પરિવારવાદનું પ્રમાણ લોકસભાની તુલનામાં ઓછું છે.
ADRના અહેવાલ મુજબ રાજકીય પ્રભુત્વ પરિવારવાદમાં
ADRના અહેવાલ મુજબ, 5,204 વર્તમાન સાંસદો, ધારાસભ્યો અને વિધાન પરિષદના સભ્યોના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે, કે તેમાંથી 21 ટકા નેતાઓ રાજકીય પરિવારોમાંથી આવે છે. લોકસભામાં તનું પ્રતિનિધિત્વ સૌથી વધુ 31 ટકા છે. રાષ્ટ્રીય પક્ષોમાં, 20 ટકા વર્તમાન પ્રતિનિધિઓ વંશીય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે.
કોંગ્રેસમાં સૌથી વધુ 32 ટકા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) 18 ટકા છે. ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી)નો હિસ્સો સૌથી ઓછો છે, તેના ફક્ત 8 ટકા સભ્યો રાજકીય પરિવારોમાંથી આવે છે.
સૌથી વધુ વંશવાદી મહિલાઓ
- ઉત્તર પ્રદેશ: 69માંથી 29 (42%)
- મહારાષ્ટ્ર: 39માંથી 27 (69%)
- બિહાર: 44માંથી 25 (57%)
- આંધ્ર પ્રદેશ: 29માંથી 20 (69%)
દરેક પાંચમાં એક નેતા રાજકીય કુટુંબ સાથે સીધો સંબંધ
અહેવાલ અનુસાર દેશભરના 5,204 સાંસદો અને ધારાસભ્યોમાંથી આશરે 21 ટકા પ્રતિનિધિઓ રાજકીય પરિવારોમાંથી આવે છે. એટલે કે, લોકશાહીમાં ચૂંટાયેલા દરેક પાંચમાં એક નેતા રાજકીય કુટુંબ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે.
ગુજરાતમાં આ પ્રમાણ રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં ઓછું છે, પરંતુ રાજ્યના લગભગ 12 ટકા પ્રતિનિધિઓ વંશવાદી પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે. ખાસ કરીને કેટલાક જિલ્લાઓ અને ચોક્કસ બેઠકોએ વર્ષોથી એક જ કુટુંબનો પ્રભાવ જળવાયો છે.
પ્રદેશવાર સ્થિતિ
- ઉત્તર ભારત : ઉત્તર પ્રદેશ (23%, 141 પરિવારવાદ) અને રાજસ્થાન (18%, 43 પરિવારવાદ)
- દક્ષિણ ભારત : કર્ણાટક (29%, 94 પરિવારવાદ) અને આંધ્રપ્રદેશ (34%, 86 પરિવારવાદ)
- પૂર્વ/ઉત્તર-પૂર્વ ભારત : બિહાર (27%, 96 પરિવારવાદ), આસામ (9%, 13 પરિવારવાદ)
વર્તમાન સાંસદો, ધારાસભ્યો અને પુરુષ સામે મહિલા વચ્ચે પરિવારવાદ
મહિલા પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા લગભગ બધા રાજ્યોમાં મહિલાઓનો પરિવારવાદ દર પુરુષો કરતાં વધારે છે.
- મહારાષ્ટ્ર : મહિલાઓ 69% સામે પુરુષો 28%
- આંધ્ર પ્રદેશ : મહિલાઓ 69% સામે પુરુષો 29%
- બિહાર : મહિલાઓ 57% સામે પુરુષો 22%
- તેલંગાણા: મહિલાઓ 64% સામે પુરુષો 21%
- રાજ્ય/કેન્દ્ર્શાસિત પ્રદેશો જ્યાં મહિલાઓનો પરિવારવાદ દર 100%
- ગોવા (3માંથી 3), પુડુચેરી (1માંથી 1) અને દાદરા-નગર હવેલી અને દમણ-દીવ (1માંથી 1)
સૌથી ઓછો પરિવારવાદ
પશ્ચિમ બંગાળમાં મહિલાઓ 28%, પુરુષો 5% છે. જે દર્શાવે છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં પરિવાર આધારિત રાજનીતિ ઓછી જોવા મળે છે.
