ભારતીય નેવીના કાફલામાં સામેલ થઈ સ્વદેશી લડાકુ સબમરીન'એન્ડ્રોથ', જાણો તેની ખાસીયત
એન્ડ્રોથ યુદ્ધ સબમરીન ભારતીય નેવી માટે વધુ એક સીમાચિહ્નરૂપ છે. તે 80 ટકાથી વધુ સ્વદેશી સામગ્રીથી બનેલી છે.
Published : September 15, 2025 at 11:00 AM IST
નવી દિલ્હી: કોલકાતાના ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જિનિયર્સ (GRSE) દ્વારા એન્ટિ-સબમરીન વોરફેર (ASW-SWC) 'એન્ડ્રોથ' બનાવવામાં આવી છે. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ જહાજ શનિવારે ભારતીય નૌકાદળને સોંપવામાં આવ્યું હતું. સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ આ બીજું મોટું પગલું છે. ASW SWC જહાજોને નૌકાદળમાં તેની એન્ટિ-સબમરીન અને કોસ્ટલ સર્વેલન્સ ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવા માટે સામેલ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
'એન્ડ્રોથ' નામનું વ્યૂહાત્મક અને પ્રતીકાત્મક મહત્વ છે કારણ કે આ નામ લક્ષદ્વીપ દ્વીપસમૂહના એન્ડ્રોથ ટાપુ પરથી લેવામાં આવ્યું છે. તે ભારતના વિશાળ દરિયાઈ વિસ્તારોની સુરક્ષા પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂકે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લગભગ 77 મીટર લાંબું આ જહાજ ડીઝલ એન્જિન-વોટરજેટ સંયોજન દ્વારા સંચાલિત છે અને ભારતીય નેવીના સૌથી મોટા યુદ્ધ જહાજો પૈકીનું છે, આ અત્યાધુનિક, હળવા વજનના ટોર્પિડો અને સ્વદેશી સબમરીન યુદ્ધ રૉકેટથી સુસજ્જ છે.
#Androth delivered to the #IndianNavy!— SpokespersonNavy (@indiannavy) September 14, 2025
A proud moment as the second of eight Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts being built by @OfficialGRSE, was handed over to the Indian Navy.
At 77 m length, the ASW SWC ships are the largest Indian Navy warships propelled by Diesel… pic.twitter.com/iW2bqJjexJ
નૌસેના તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 'એન્ડ્રોથ'ની ડિલિવરી ભારતીય નૌકાદળના સ્વદેશી જહાજ નિર્માણના પ્રયાસમાં એક વધુ સીમાચિહ્નરૂપ છે. તે 80 ટકાથી વધુ સ્વદેશી સામગ્રી સાથે 'આત્મનિર્ભર ભારત' ના સરકારના વિઝનને દર્શાવે છે, અને વધતી જતી સ્થાનિક ક્ષમતાઓ અને આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો પુરાવો છે.'
સીડીએસ તેમજ આર્મી, એરફોર્સ અને નેવીના વડાઓ સહિત ટોચના સંરક્ષણ અધિકારીઓએ સતત સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં સ્વદેશીકરણ અથવા સ્વનિર્ભરતાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે. INS એન્ડ્રોથ સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભરતા તરફનું બીજું પગલું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતીય નૌકાદળના બે અત્યાધુનિક મલ્ટી-મિશન સ્ટીલ્થ ફ્રિગેટ્સ - INS ઉદયગિરી અને હિમગિરી - ગયા મહિને વિશાખાપટ્ટનમ નૌકાદળ મથક પર સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની હાજરીમાં સંરક્ષણ કાફલામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.