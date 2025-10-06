સબમરીન વિરોધી યુદ્ધ જહાજ 'INS એન્ડ્રોથ' રાષ્ટ્રને સમર્પિત, નૌકાદળની તાકાત વધારશે
દેશના સંરક્ષણ ક્ષેત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિમાં, ભારતીય નૌકાદળે સબમરીન વિરોધી યુદ્ધ જહાજ INS એન્ડ્રોથ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું.
Published : October 6, 2025 at 1:53 PM IST
વિશાખાપટ્ટનમ : નૌકાદળ સંરક્ષણમાં સ્વદેશીકરણ તરફની તેની સફરમાં ભારતે વધુ એક પગલું આગળ વધાર્યું છે. ભારતીય નૌકાદળે આજે વિશાખાપટ્ટનમ નૌકાદળ ડોકયાર્ડ ખાતે તેનું બીજું સબમરીન વિરોધી યુદ્ધ જહાજ 'INS એન્ડ્રોથ' રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું. પૂર્વીય નૌકાદળના વડા વાઇસ એડમિરલ રાજેશ પેંઢારકરે યુદ્ધ જહાજને ઔપચારિક રીતે નૌકાદળના કાફલામાં સામેલ કર્યું.
INS એન્ડ્રોથનો નૌકાદળમાં સમાવેશ
INS એન્ડ્રોથ આ વર્ગનું બીજું જહાજ છે, જેના લક્ષદ્વીપના એક દ્વીપકલ્પના નામ પરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, INS અર્નાલાને નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. બંને જહાજો સબમરીન વિરોધી યુદ્ધ માટે રચાયેલ છે, જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં દુશ્મન સબમરીનને શોધી કાઢવા અને તેને નિષ્ક્રિય કરવામાં સક્ષમ છે.
The #IndianNavy is set to commission #Androth, the second Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC), at a ceremonial event scheduled to be held on #06Oct 2025 at the Naval Dockyard, Visakhapatnam.— SpokespersonNavy (@indiannavy) October 5, 2025
The ceremony will be presided over by VAdm Rajesh Pendharkar, #FoCinC,… pic.twitter.com/iAjFL74VAi
આ જહાજ ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જિનિયર્સ (GRSE), કોલકાતા દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ અત્યાધુનિક જહાજમાં વોટર જેટ પ્રોપલ્શન સાથેનું ડીઝલ એન્જિન, આધુનિક સેન્સર સ્યુટ અને અદ્યતન શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ છે, જે તેને દરિયાઈ દેખરેખ અને દરિયાકાંઠાના સંરક્ષણ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સંપત્તિ બનાવે છે. તેનું ઇન્ડક્શન ભારતના નૌકાદળના સંચાલનને વધુ મજબૂત બનાવશે.
સ્વદેશીકરણ તરફ ભારતીય નૌકાદળ
INS એન્ડ્રોથનું ઇન્ડક્શન રશિયન-નિર્મિત ફ્રિગેટ INS તમાલ, હિન્દુસ્તાન શિપયાર્ડ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ડાઇવિંગ સપોર્ટ જહાજ INS નિસ્તાર અને માઝગોન ડોક અને GRSE ખાતે બનાવવામાં આવેલ નીલગિરિ-ક્લાસ જહાજ INS ઉદયગિરિ અને INS હિમગિરિ સહિત અનેક મુખ્ય જહાજોના નૌકાદળમાં સમાવેશ પછી તરત જ આવ્યું છે.
#Androth delivered to the #IndianNavy!— SpokespersonNavy (@indiannavy) September 14, 2025
A proud moment as the second of eight Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts being built by @OfficialGRSE, was handed over to the Indian Navy.
At 77 m length, the ASW SWC ships are the largest Indian Navy warships propelled by Diesel… pic.twitter.com/iW2bqJjexJ
INS અર્નાલા, નિસ્તાર, ઉદયગિરિ, નીલગીરી અને હવે એન્ડ્રોથના તાજેતરના ઇન્ડક્શનથી નૌકાદળમાં એક નવો જોશ ભરાયો છે, જે ઓપરેશનલ ક્ષમતાને મજબૂત બનાવે છે અને ભારતની દરિયાઈ સુરક્ષામાં વધારો કરે છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, INS એન્ડ્રોથનું નૌકાદળમાં સમાવેશ માત્ર દરિયાકાંઠા અને સબમરીન વિરોધી સંરક્ષણને મજબૂત બનાવશે નહીં, પરંતુ સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં સ્વ-નિર્ભરતા પર ભારતના ભારને પણ પ્રતિબિંબિત કરશે. આ જહાજ રાષ્ટ્રીય હિતોનું રક્ષણ કરવામાં, વ્યૂહાત્મક પાણીને સુરક્ષિત કરવામાં અને આ ક્ષેત્રમાં એક મજબૂત દરિયાઈ શક્તિ તરીકે ભારતની સ્થિતિને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
આ પણ વાંચો...