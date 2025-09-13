30 કરોડ ખર્ચતા 10 મહિને દીકરાનો શબ ઘરે આવ્યો, પાકિસ્તાની ડ્રગ પેડલર્સના સકંજામાં ફસાયેલા ગૌરવની ક્રૂર હત્યા
પાકિસ્તાની ડ્રગ પેડલર્સના સકંજામાં ફસાયેલો ભોજપુરનો ગૌરવ ઈરાનથી પોતાના ગામ તો પહોંચ્યો, પણ એક મૃત 'મમ્મી' બનીને-
Published : September 13, 2025 at 10:31 PM IST
ભોજપુર: બિહારના ભોજપુરના સુખરૌલી ગામનો પુત્ર, જેના સહારે માતા-પિતાએ વૃદ્ધાવસ્થાના સપનાઓ ગૂંથ્યા હતા, તે આજે શબપેટીમાં પાછો ફર્યો. 20 મહિના પહેલા ડ્રગ માફિયાઓના પ્રભાવ હેઠળ વિદેશ ગયેલો ગૌરવ જીવતો ઘરે પાછો ફરી શક્યો નહીં. કરોડો રૂપિયા ખર્ચવા છતાં, જ્યારે તેનો શબ ગામમાં આવ્યો ત્યારે સામે એવું દ્રશ્ય હતું કે આખું ગામ ધ્રુજી ઉઠ્યું.
પાકિસ્તાની ડ્રગ પેડલરે તેને બંધક બનાવ્યો: ગૌરવને કેટલાક લોકો લાલચ આપીને ગામમાંથી લઈ ગયા. કહેવામાં આવ્યું- "આપણે વિદેશમાં લાખો કમાઈશું, ખર્ચ પણ અમારો હશે." ત્યારે ગૌરવને આ પ્રસ્તાવ ગમ્યો. લોભ અને સપના વચ્ચે, ગૌરવ તે લોકો સાથે ઈરાન પહોંચ્યો, પરંતુ ત્યાં તેનું જીવન નર્ક બની ગયું. તે પોતાના દેશ પરત ફરવા માટે ઝંખતો હતો પરંતુ ડ્રગ પેડલરે તેનું અપહરણ કરીને તેને બંધક બનાવ્યો.
2 કરોડ રૂપિયાની ખંડણીની માંગ: આ દરમિયાન, પરિવારને વિદેશથી ફોન આવવા લાગ્યા. પાકિસ્તાની ડ્રગ પેડલરે બે કરોડ રૂપિયાની માંગણી શરૂ કરી. સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે - "જો પૈસા નહીં મળે તો તેને એવી રીતે મારી નાખવામાં આવશે કે તેની ઓળખ કરવી પણ મુશ્કેલ થઈ જશે." પરિવારની હાલત ખરાબ હતી, પરંતુ રકમ એટલી મોટી હતી કે તેઓ કંઈ કરી શક્યા નહીં.
ઈરાનમાં ગૌરવની ક્રૂર હત્યા: આ ભયાનક ધમકીની સમયમર્યાદા પૂરી થતાં જ ડ્રગ્સના વેપારીઓએ ગૌરવની ભયાનક રીતે હત્યા કરી દીધી. ગામમાં લાવવામાં આવેલા મૃતદેહને જોઈને લાગે છે કે તેની સાથે ક્રૂર વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું. ગૌરવના માથા પર લોખંડના સળિયાથી માર મારવામાં આવ્યો હતો, તેનો એક હાથ પણ ગાયબ થઈ ગયો હતો. હત્યા એટલી ક્રૂર હતી કે મૃતદેહ જોઈને ગામનો દરેક સભ્ય ધ્રુજી ઉઠ્યો.
લાશ લાવવામાં 30 કરોડ રૂપિયા ખર્ચાયા: ઈરાનથી લાશ લાવવાની પ્રક્રિયા લગભગ 9-10 મહિના સુધી ચાલી. આ સમય દરમિયાન, ગૌરવના મૃતદેહને લગભગ 30 કરોડ રૂપિયા ખર્ચીને ભારત લાવી શકાયો હતો. પરંતુ લાંબી રાહ અને મુસાફરીમાં લાશ સંપૂર્ણપણે સડી ગઈ હતી. ગંધ એટલી તીવ્ર હતી કે પરિવારને મોં પર કપડું બાંધીને લાશ પાસે ઊભા રહેવું પડ્યું. દુર્ગંધ ઓછી કરવા માટે, પરિવારે પરફ્યુમ છાંટી પણ દુર્ગંધ ઓછી ન થઈ.
નાના દીકરાના મૃત્યુથી ભાંગી પડેલા માતા-પિતા: ગામમાં શબપેટી ખોલતાની સાથે જ બધાની આંખો ભીની થઈ ગઈ. પિતાએ કહ્યું - "ગૌરવ ઘરનો સૌથી આજ્ઞાકારી દીકરો હતો, તે વૃદ્ધ માતા-પિતાનો સહારો હતો." વૃદ્ધ પિતાએ ધ્રૂજતા હાથે પોતાના દીકરાના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. પરિવાર કહે છે - "ગૌરવ અમારો શ્રવણ કુમાર હતો, જેણે અમને સહારો આપવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ લોભ અને કપટે તેને અમારી પાસેથી છીનવી લીધો."
"ગૌરવને અહીંથી લઈ જનાર વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે દોષિત છે. મને ખબર પણ નથી કે તે ક્યાંનો હતો. પૈસાના લોભને કારણે ગૌરવને અહીંથી લઈ જવામાં આવ્યો હતો, તેણે ગૌરવને કહ્યું હતું કે મારી સાથે આવ, તું મહિનામાં બે થી ચાર લાખ રૂપિયા કમાઈશ. અમે તને અમારા પૈસાથી લઈ જઈશું, તારે એક રૂપિયો પણ ખર્ચ કરવો પડશે નહીં. આ લોભને કારણે ગૌરવ ડ્રગ્સ વેચનારાઓ સાથે ગયો. 9 થી 10 મહિના સમય વીતી ગયો. દીકરાના રૂપમાં ધન પણ જતું રહ્યું.'' - મૃતક ગૌરવના પિતા
ન્યાયની માંગ: પરિવાર હવે સરકારને વિનંતી કરી રહ્યો છે કે જેમણે ગૌરવને ફસાવીને વિદેશ મોકલ્યો અને પછી તેની હત્યા કરી, તેમને એવી સજા આપવી જોઈએ કે જોનારા પણ ધ્રુજી જાય.
''ઘણા સમય પહેલા, પાકિસ્તાન અને ઈરાન નંબરો પરથી વોટ્સએપ કોલિંગ દ્વારા બે કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. ડ્રગ્સ વેચનારાઓએ કહ્યું હતું કે, જો પૈસા નહીં આપવામાં આવે તો તેની ક્રૂરતાથી હત્યા કરવામાં આવશે. થોડા દિવસો પછી, બીજો ફોન આવ્યો કે તેઓ તેને એટલો માર મારશે કે આત્મા ધ્રુજી જશે. આજે તેમની વાત સાચી લાગે છે. ગૌરવનો મૃતદેહ બિલકુલ જોવા લાયક નથી. અમે સરકાર પાસે માંગ કરીએ છીએ કે આવી આત્મા ધ્રુજાવી દે તેવી સજા તે લોકોને પણ આપવામાં આવે. '' - પ્રેમ કુમાર, મૃતક ગૌરવના પરિવારના સભ્ય