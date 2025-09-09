કેટલાકે પ્રેમમાં સરહદ પાર કરી, તો કેટલાકે ઘરેલુ ઝઘડાને કારણે; ભારતે 67 પાકિસ્તાની કેદીઓને મુક્ત કર્યા
ભારતે 67 પાકિસ્તાની કેદીઓને મુક્ત કર્યા છે. આમાં 14 નાગરિક કેદીઓ અને 53 માછીમારો શામેલ છે.
September 9, 2025
અમૃતસર: ભારત સરકારે ફરી એકવાર ઉદારતા બતાવી છે અને 67 પાકિસ્તાની કેદીઓને મુક્ત કર્યા છે, જેમને આજે અટારી-વાઘા સરહદ દ્વારા પાકિસ્તાનને સોંપવામાં આવ્યા હતા. આ બધા કેદીઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભારતની વિવિધ જેલોમાં સજા ભોગવી રહ્યા હતા.
પ્રોટોકોલ ઓફિસર અરુણ મહલે જણાવ્યું હતું કે મુક્ત કરાયેલા કેદીઓમાં 14 નાગરિક કેદીઓ અને 53 માછીમારો શામેલ છે. આમાંથી 21 કેદીઓ ગુજરાતના, એક રાજસ્થાનનો, 39 પોરબંદર, હૈદરાબાદ અને લુધિયાણામાં એક-એક અને 4 અમૃતસર જેલમાં બંધ હતા. તેમની ઇમિગ્રેશન અને કસ્ટમ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, તેમને પાકિસ્તાની રેન્જર્સને સોંપવામાં આવ્યા હતા.
છોકરીને મળવા ભારત આવ્યો હતો
મુક્ત કરાયેલા કેદીઓમાંથી એકે પોતાની વાર્તા શેર કરી અને કહ્યું કે તે પ્રેમથી આંધળો થઈને ભારતની સરહદ પાર કરી ગયો હતો. જોકે, પ્રેમમાં નસીબે તેને સાથ ન આપ્યો અને તે છોકરીને મળે તે પહેલાં જ ઝીરો લાઇન પરથી ભારતીય સેના દ્વારા તેને પકડી લેવામાં આવ્યો.
સ્નેપચેટ પર એક છોકરી સાથે વાત કર્યા પછી, મોહમ્મદ અહેમદ ભારત આવ્યો, જ્યાં તેને પકડવામાં આવતા તેને 4 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી. આજે તે પોતાના વતન પરત ફરી રહ્યો છે. તે પાકિસ્તાનના બહાવલપુર જિલ્લાનો રહેવાસી છે. તેણે જણાવ્યું કે 4 ડિસેમ્બર, 2021 ના રોજ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે લગભગ 26 મહિના જેલમાં હતો, પરંતુ આજે તે ચાર વર્ષ પછી ઘરે પરત ફરી રહ્યો છે.
ઝીરો લાઇન પર ધરપકડ
મોહમ્મદ અહેમદે કહ્યું, "તે સ્નેપચેટ દ્વારા મુંબઈની એક છોકરીને મળ્યો. વાતચીત દરમિયાન, તે તેના પ્રેમમાં પડી ગયો અને તેને મળવા માટે સરહદ પાર કરી ગયો. ભારતીય સેનાએ તેને ઝીરો લાઇન પર ધરપકડ કરી અને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો. કોર્ટમાં, છોકરીએ સ્વીકાર્યું કે તેણે મજાકમાં છોકરાને ભારત આવવા કહ્યું હતું, પરંતુ તેને ખબર નહોતી કે મોહમ્મદ અહેમદ ખરેખર સરહદ પાર કરીને ભારત આવશે."
મુક્ત થયેલા યુવક મોહમ્મદ અહેમદે જણાવ્યું કે તે સમયે ભારત માટે વિઝા ઉપલબ્ધ નહોતા, જેના કારણે તે છોકરીના પ્રેમમાં એટલો ગાંડો હતો કે તે વિઝા વિના તેને મળવા માટે ભારતીય સરહદમાં પ્રવેશ્યો. તેણે કહ્યું કે તે 25 વર્ષનો છે અને તેના પરિવારમાં માતા-પિતા અને ભાઈ-બહેન છે.
ભારત સરકારને અપીલ
મુક્ત થવા પર ખુશી વ્યક્ત કરતા તેણે કહ્યું, "આજે હું એક અપંગ વ્યક્તિ જેટલો ખુશ છું જ્યારે તેને તેના પગ પાછા મળે છે." આ સાથે, મોહમ્મદ અહેમદે બંને દેશોની સરકારોને અપીલ કરી કે તેઓ ભારતીય જેલમાં બંધ પાકિસ્તાની કેદીઓને અથવા પાકિસ્તાની જેલમાં બંધ ભારતીય કેદીઓને શક્ય તેટલી વહેલી તકે મુક્ત કરે જેથી તેઓ તેમના પરિવારોને મળી શકે.
ઘરેલુ વિવાદને કારણે સરહદ પાર કરી
બીજા એક કેદીએ જણાવ્યું કે ઘરેલુ વિવાદને કારણે તે સરહદ પાર કરીને ભારતમાં પ્રવેશ્યો, જ્યાં તેને 5 વર્ષની સજા ભોગવવી પડી. હવે તે પોતાના પરિવારને મળવાની આશા સાથે પાછો ફરી રહ્યો છે.
માછીમારી કરતી વખતે ભારતીય સરહદમાં પ્રવેશ્યો
એક માછીમારે જણાવ્યું કે જ્યારે તે માત્ર 16 વર્ષનો હતો, ત્યારે તે માછીમારી કરતી વખતે ભૂલથી ભારતીય પાણીમાં પ્રવેશ્યો હતો. તેમની સાથે ૧૫ વધુ લોકો હતા, જેમાંથી બેનું મૃત્યુ થયું હતું. આજે તેમને તેમના પિતા સાથે મુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ તેમના કેટલાક સાથીઓ હજુ પણ ભારતીય જેલમાં છે. તેમણે ભારત સરકારને અપીલ કરી હતી કે તેમના સાથીઓને જલ્દી મુક્ત કરવામાં આવે.
નોંધનીય છે કે તાજેતરમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામ વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા નિર્દોષ લોકોની હત્યા બાદ ભારત-પાક સંબંધો બગડ્યા હતા. તેમ છતાં, ભારત સરકારના આ પગલાને બંને દેશો વચ્ચે વિશ્વાસ અને માનવતાનું ઉદાહરણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
