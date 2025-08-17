ETV Bharat / bharat

શુભાંશુનું સ્વાગત તેમના પિતા, કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ અને સીએમ રેખા ગુપ્તાએ IGI એરપોર્ટ પર કર્યું હતું. શુભાંશુ શુક્લા આજે પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરશે.

અવકાશથી પાછા ફરેલા શુભાંશુ શુક્લા દિલ્હી એરપોર્ટ પહોંચ્યા
અવકાશથી પાછા ફરેલા શુભાંશુ શુક્લા દિલ્હી એરપોર્ટ પહોંચ્યા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 9:13 AM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: નાસાના એક્સિઓમ-4 (AX-4) અવકાશ મિશન પૂર્ણ કરીને 15 જુલાઈના રોજ પૃથ્વી પર પરત ફરેલા ભારતીય અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લા આજે રવિવારે વહેલી સવારે દિલ્હી પહોંચ્યા. પહેલી વાર આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર આવેલા ભારતીય અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લા લગભગ એક વર્ષ પછી ભારત પરત ફર્યા છે.

રવિવારે વહેલી સવારે દિલ્હી IGI એરપોર્ટ પર તેમના પિતા, કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહ અને મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ તેમનું સ્વાગત કર્યું. શુભાંશુ શુક્લા આજે પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરશે. ત્યાર બાદ તેઓ બેંગલુરુ જશે. આગામી 23 ઓગસ્ટના રોજ તેઓ ISROના આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ ઉજવણીમાં હાજરી આપશે. ત્યારે તેઓ લખનૌ આવી શકે છે.

"ભારત માટે ગર્વની ક્ષણ"

કેન્દ્રીય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી રાજ્યમંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે રવિવારની વહેલી સવારે દિલ્હી પહોંચીને ભારતીય અવકાશયાત્રી શુભ્રાંશુ શુક્લાનું સ્વાગત કર્યું અને તેમને ભારત અને ISRO માટે ગર્વની ક્ષણ ગણાવી.

લખનૌના ત્રિવેણી નગરના રહેવાસી અવકાશયાત્રી અને વિંગ કમાન્ડર શુભાંશુ શુક્લાનું ખૂબ જ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, "ભારત માટે ગર્વની ક્ષણ ! ISRO માટે ગર્વની ક્ષણ! પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં આ સુવિધા આપનાર સિસ્ટમ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની ક્ષણ. ભારતનું અવકાશ ગૌરવ ભારતીય ભૂમિને સ્પર્શે છે. કારણ કે ભારત માતાના પ્રતિષ્ઠિત પુત્ર, ગગનયાત્રી શુભાંશુ શુક્લા આજે સવારે વહેલી સવારે દિલ્હી પહોંચ્યા. તેમની સાથે સફળ ગ્રુપ કેપ્ટન પ્રશાંત બાલકૃષ્ણન નાયર પણ હતા, જે ભારતના પ્રથમ માનવ મિશન ગગનયાન માટે પસંદ કરાયેલા અવકાશયાત્રીઓમાંના એક હતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ સ્ટેશન ISSના મિશન માટે ભારતનું નિયુક્ત બેકઅપ હતા".

તેમણે વધુમાં કહ્યું, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા, ઈસરોના અધ્યક્ષ ડૉ. વી. નારાયણન અને બાદમાં વિદ્યાર્થીઓના એક જૂથ દ્વારા નવી દિલ્હી એરપોર્ટ પર સ્વાગત કરીને મને ખૂબ આનંદ થયો. તમને જણાવી દઈએ કે શુક્લા નાસાના એક્સિઓમ-4 અવકાશ મિશનનો ભાગ હતા, જે 25 જૂને અમેરિકાના ફ્લોરિડા સ્થિત નાસાના કેનેડી સ્પેસ સેન્ટરથી ઉડાન ભરી હતી. તેઓ 15 જુલાઈના રોજ કેલિફોર્નિયાના દરિયાકાંઠે ઉતરીને પૃથ્વી પર પાછા ફર્યા. તેઓ 41 વર્ષમાં અવકાશમાં મુસાફરી કરનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા.

તેમણે લખ્યું, 'ભારત પાછા ફરતા પહેલા, શુક્લાએ એક્સિઓમ વિશે એક ભાવનાત્મક નોંધ શેર કરી, જેમાં તેમણે તેમની એક વર્ષ લાંબી તાલીમ અને મિશન દરમિયાન બનાવેલા સંબંધોને યાદ કર્યા'.

"ભારત પરત ફરવા માટે વિમાનમાં ચઢતી વખતે, હું ઘણી બધી લાગણીઓથી ભરાઈ ગયો છું. આ મિશન દરમિયાન છેલ્લા એક વર્ષથી મારા મિત્રો અને પરિવાર જેવા અદ્ભુત લોકોને છોડીને જવાનું મને દુઃખ છે. મિશન પછી પહેલી વાર મારા બધા મિત્રો, પરિવાર અને મારા દેશના લોકોને મળવા માટે હું પણ ઉત્સાહિત છું. મને લાગે છે કે જીવન આજ છે - બધુ જ એક સાથે."

તમને જણાવી દઈએ કે Axiom Mission 4 હેઠળ, શુભાંશુ શુક્લા 25 જૂને અમેરિકાના મિશન કમાન્ડર પેગી વ્હિટસન, પોલેન્ડના મિશન સ્પેશિયાલિસ્ટ સ્લાવોજ ઉઝનાન્સ્કી-વિસ્નીવસ્કી અને હંગેરીના ટિબોર કાપુ સાથે ફાલ્કન-9 રોકેટ પર અવકાશ માટે રવાના થયા હતા. તેઓ 26 જૂને ભારતીય સમય મુજબ 4:01 વાગ્યે આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પહોંચ્યા હતા. 18 દિવસ ત્યાં રહ્યા પછી, તેઓ 15 જુલાઈએ પૃથ્વી પર પાછા ફર્યા. તેઓ કેલિફોર્નિયા નજીક સમુદ્રમાં ઉતર્યા. આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકથી પાછા ફર્યા પછી, શુભાંશુ શુક્લા ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ હતા અને દરરોજ 4 કલાક ચાલવા અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓનો અભ્યાસ કરતા હતા.

