ભારત જલ્દી મેટ્રો કનેક્ટિવિટીમાં અમેરિકાથી આગળ નીકળી જળે: કેન્દ્રિય મંત્રી ખટ્ટર
મનોહર લાલ ખટ્ટરે કહ્યું છે કે, મેટ્રો રેલ નેટવર્કની લંબાઈના સંદર્ભમાં ભારત ચીન અને અમેરિકા પછી ત્રીજા સ્થાને છે.
Published : September 12, 2025 at 9:47 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: કેન્દ્રીય ગૃહનિર્માણ અને શહેરી બાબતોના મંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટરે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ભારત ટૂંક સમયમાં મેટ્રો રેલ કનેક્ટિવિટીના સંદર્ભમાં અમેરિકાને પાછળ છોડીને બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો દેશ બનશે. તેઓ કેરળ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય વિભાગ (LSGD) દ્વારા રાજ્ય માટે શહેરી નીતિ ઘડવાના હેતુથી આયોજિત બે દિવસીય શહેરી પરિષદના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં બોલી રહ્યા હતા.
ખટ્ટરે કહ્યું કે, મેટ્રો રેલ નેટવર્કની લંબાઈના સંદર્ભમાં ભારત હાલમાં ચીન અને અમેરિકા પછી ત્રીજા ક્રમે છે. "હાલમાં, 24 શહેરોમાં 1,065 કિલોમીટર મેટ્રો સેવાઓ કાર્યરત છે. ટૂંક સમયમાં આપણે અમેરિકાને પાછળ છોડી દઈશું, જેની પાસે 1,400 કિલોમીટર લાંબુ મેટ્રો નેટવર્ક છે. 955 કિલોમીટર લંબાઈના પાંચ વધુ પ્રોજેક્ટ પાઇપલાઇનમાં છે."
શહેરીકરણ 50 ટકા સુધી
મંત્રીએ કહ્યું કે, ભારતનો શહેરીકરણ દર, જે 1960ના દાયકામાં 20 ટકા હતો, તે 2027 સુધીમાં વધીને 30 ટકા થશે. તેમણે કહ્યું, "2047 સુધીમાં જ્યારે ભારત તેની સ્વતંત્રતાના 100 વર્ષની ઉજવણી કરશે, ત્યારે શહેરીકરણ 50 ટકા સુધી પહોંચી જશે."
Addressed the Kerala Urban Conclave 2025 in Kochi today. pic.twitter.com/KEH5zCBBvT— Manohar Lal (@mlkhattar) September 12, 2025
'10,000 નવી બસોનો ઓર્ડર'
શહેરી વિકાસના મુખ્ય ઘટક તરીકે ઈ-મોબિલિટી પર પ્રકાશ પાડતા, ખટ્ટરે કહ્યું કે, 10,000 નવી બસોનો ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, શહેરીકરણ અભિયાન હેઠળ માર્ગ વિકાસ પણ હાથ ધરવામાં આવશે. 'સ્વચ્છ ભારત' મિશન વિશે, તેમણે કહ્યું કે, બધા મોટા અને નાના શહેરોનું નિયમિતપણે સ્વચ્છતા માટે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.
'સુપર સ્વચ્છ લીગ'
તેમણે કહ્યું, "કેટલાક શહેરો ઘણીવાર ટોચ પર રહે છે, તેથી અમે 'સુપર સ્વચ્છ લીગ' શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જે શહેરો સતત ટોચ પર રહે છે તેમને તેમાં સામેલ કરવામાં આવશે, જ્યારે જે શહેરો નિયમિતપણે તળિયે રહે છે તેમના માટે એક અલગ લીગ બનાવવામાં આવશે."
ખટ્ટરે ભાર મૂક્યો હતો કે, મ્યુનિસિપલ સંસ્થાઓએ શહેરી પ્રોજેક્ટ્સ માટે ફક્ત કેન્દ્ર સરકારના મહેસૂલ પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં, પરંતુ તેમની પોતાની મિલકતો અને કર આવકમાંથી સંસાધનો પણ એકત્ર કરવા જોઈએ.
PMAY હેઠળ ત્રણ કરોડ ઘરો પૂરા પાડવાનું લક્ષ્ય
તેમણે કેરળ સરકારને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY) ના અમલીકરણ માટે કેન્દ્ર સાથે સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા વિનંતી કરી. "PMAY ના બીજા તબક્કા હેઠળ, અમારું લક્ષ્ય ત્રણ કરોડ ઘરો પૂરા પાડવાનું છે."
મંત્રીએ નાગરિકોને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે મ્યુનિસિપલ સંસ્થાઓ દ્વારા ડિજિટલ ટેકનોલોજી અપનાવવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો. અન્ય રાજ્યો માટે એક મોડેલ તરીકે શહેરી સમિટની પ્રશંસા કરતા, ખટ્ટરે કહ્યું કે કેરળ ઝડપથી શહેરીકરણ કરી રહ્યું છે.
તેમણે કહ્યું કે, "કેરળના મંત્રીઓએ મારી સાથે રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ વિશે વાત કરી. મેં તેમને વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ (DPR) સબમિટ કરવાનું કહ્યું અને અમે તેના પર વિચાર કરીશું." સંયુક્ત પ્રયાસો માટે હાકલ કરતા તેમણે કહ્યું, "આપણે સ્થાનિક, રાજ્ય અથવા કેન્દ્રીય યોજનાઓ વચ્ચે ભેદભાવ ન કરવો જોઈએ. સરકારના તમામ સ્તરોએ શહેરી સફળતા માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ."
