પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ભારત વિશ્વના 100 દેશોમાં EV નિકાસ કરવા જઈ રહ્યું છે. ઓટોમોબાઈલ નિકાસ દર વર્ષે 1.2 લાખ કરોડ રૂપિયા છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી (IANS Photos)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 7:36 PM IST

હૈદરાબાદ: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માહિતી આપી હતી કે ભારત વિશ્વભરના 100 દેશોમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની નિકાસ કરીને એક નવો સીમાચિહ્ન હાંસલ કરવા માટે તૈયાર છે. આ ભારતીય ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન સાબિત થશે. પીએમ મોદીએ માહિતી આપી હતી કે વર્ષ 2014 સુધી, ભારતની ઓટોમોબાઈલ નિકાસ વાર્ષિક રૂ. 50,000 કરોડ હતી. હવે, દેશની ઓટોમોબાઈલ નિકાસ વધીને રૂ. 1.2 લાખ કરોડ પ્રતિ વર્ષ થઈ ગઈ છે.

પીએમ મોદીએ એવો પણ સંકેત આપ્યો હતો કે, 26 ઓગસ્ટે આ સિદ્ધિ સંબંધિત એક મોટી ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે. ANI એ પીએમ મોદીને ટાંકીને કહ્યું હતું કે, "હું તમને ભારતની બીજી સફળતા વિશે જણાવવા માંગુ છું. ભારત હવે વિશ્વના 100 દેશોમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની નિકાસ કરવા જઈ રહ્યું છે. 2 દિવસ પછી 26 ઓગસ્ટે આ સંબંધિત એક ખૂબ મોટી ઇવેન્ટનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે."

પીએમ મોદીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે, આયાતી સંશોધન અસ્તિત્વ માટે પૂરતું હોઈ શકે છે, પરંતુ તે ભારતની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરી શકતું નથી. પીએમ મોદીએ સંશોધન ક્ષેત્રે તૈયારી અને કેન્દ્રિત માનસિકતાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો અને ભાર મૂક્યો કે સરકારે સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા અને જરૂરી નીતિઓ અને પ્લેટફોર્મ સતત વિકસાવવા માટે ઝડપથી કામ કર્યું છે.

પીએમ મોદીએ ભારતને વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા ગણાવી અને અંદાજ લગાવ્યો કે ભારત વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે. પીએમ મોદીએ સંકેત આપ્યો કે સરકાર ભારતના ઇલેક્ટ્રિક વાહન ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા, ટકાઉ પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવા અને વૈશ્વિક ઇલેક્ટ્રિક વાહન બજારમાં તેની સ્થિતિ મજબૂત બનાવવાના હેતુથી પહેલ કરી રહી છે.

માહિતી અનુસાર, 26 ઓગસ્ટના રોજ, પીએમ મોદી અમદાવાદના હાંસલપુરમાં સુઝુકી મોટર પ્લાન્ટમાં બે ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નોનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઐતિહાસિક પહેલ ગ્રીન મોબિલિટી માટે વૈશ્વિક કેન્દ્ર તરીકે ભારતના ઉદભવને રેખાંકિત કરે છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારત પ્રત્યે પીએમ મોદીની પ્રતિબદ્ધતાને પણ આગળ ધપાવે છે.

મેક ઇન ઇન્ડિયાની સફળતાના મુખ્ય ઉદાહરણ તરીકે, પીએમ મોદી સુઝુકીના પ્રથમ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વાહન (BEV) 'મારુતિ ઇ-વિતારા'નું ઉદ્ઘાટન અને પ્રસ્થાન કરશે. ભારતમાં ઉત્પાદિત આ BEVs યુરોપ અને જાપાન જેવા અદ્યતન બજારો સહિત સોથી વધુ દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવશે. આ સિદ્ધિ સાથે, ભારત હવે સુઝુકીના ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે વૈશ્વિક ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે કાર્ય કરશે.

ગ્રીન એનર્જીના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનવા તરફ એક મોટું પગલું ભરતા, પીએમ મોદી ગુજરાતમાં TDS લિથિયમ-આયન બેટરી પ્લાન્ટમાં હાઇબ્રિડ બેટરી ઇલેક્ટ્રોડના સ્થાનિક ઉત્પાદનની શરૂઆત સાથે ભારતના બેટરી ઇકોસિસ્ટમના આગામી તબક્કાનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. તોશિબા, ડેન્સો અને સુઝુકીના સંયુક્ત સાહસ હેઠળ, આ પ્લાન્ટ સ્થાનિક ઉત્પાદન અને સ્વચ્છ ઊર્જા નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપશે. આ વિકાસ ખાતરી કરે છે કે હવે 80 ટકાથી વધુ બેટરી ભારતમાં બનાવવામાં આવશે.

