ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચ રાષ્ટ્રીય ભાવનાઓનું અપમાન છે: ઉદ્ધવ ઠાકરે

શિવસેના (UBT) એ 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં યોજાનારી ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચનો સખત વિરોધ કર્યો છે.

શિવસેના (UBT) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે
શિવસેના (UBT) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 2:43 PM IST

1 Min Read
મુંબઈ: શિવસેના (UBT) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ શનિવારે કહ્યું કે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ મેચ રમવી એ રાષ્ટ્રીય ભાવનાઓનું અપમાન છે કારણ કે ભારતીય સૈનિકો સરહદ પર પોતાના જીવનું બલિદાન આપી રહ્યા છે. ઉદ્ધવે સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં વિરોધ પ્રદર્શનોની જાહેરાત કરી.

મીડિયાને સંબોધતા, ઠાકરેએ કહ્યું, "રવિવારે બંને દેશો વચ્ચે એશિયા કપ મેચનો બહિષ્કાર કરવો એ આતંકવાદ પરના આપણા વલણથી વિશ્વને વાકેફ કરવાની તક છે."

તેમણે કહ્યું કે ક્રિકેટ મેચ રાષ્ટ્રીય ભાવનાઓનું અપમાન છે. તેમણે પૂછ્યું કે શું આપણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ રમવું જોઈએ જ્યારે આપણા સૈનિકો સરહદ પર પોતાના જીવનું બલિદાન આપી રહ્યા છે? તેમણે ભાજપની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરી અને ક્રિકેટ મેચને દેશભક્તિની મજાક ગણાવી.

ઠાકરેએ કહ્યું, "આપણા વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે લોહી અને પાણી એકસાથે વહી શકતા નથી, તો લોહી અને ક્રિકેટ એકસાથે કેવી રીતે વહી શકે? યુદ્ધ અને ક્રિકેટ એકસાથે કેવી રીતે થઈ શકે? તેમણે દેશભક્તિનો ધંધો કર્યો છે. દેશભક્તિનો ધંધો ફક્ત પૈસા માટે છે. તેઓ કાલે પણ મેચ રમવા જઈ રહ્યા છે કારણ કે તેઓ તે મેચમાંથી જે પૈસા મેળવી શકે તે ઇચ્છે છે." તેમણે વધુમાં જાહેરાત કરી કે, "આવતીકાલે, શિવસેના (UBT) ની મહિલા કાર્યકરો મહારાષ્ટ્રમાં રસ્તાઓ પર ઉતરશે અને દરેક ઘરમાંથી વડાપ્રધાન મોદીને સિંદૂર મોકલશે."

તેમણે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સંરક્ષણમંત્રી રાજનાથ સિંહ પર નિશાન સાધતા કહ્યું, "શું તેઓ ખુલ્લેઆમ કહેશે કે યુદ્ધ બંધ થઈ ગયું છે? શું હિન્દુત્વ કરતાં વ્યવસાય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે?"

બાલ ઠાકરે અને પાકિસ્તાની ક્રિકેટર જાવેદ મિયાંદાદ વચ્ચે તેમના મુંબઈ નિવાસસ્થાન 'માતોશ્રી' ખાતે થયેલી જૂની મુલાકાતનો ઉલ્લેખ કરતા, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું, "મારા પિતાએ જાવેદ મિયાંદાદને કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી પાકિસ્તાનમાંથી ભારત વિરુદ્ધ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહેશે, ત્યાં સુધી કોઈ ક્રિકેટ મેચ રમાશે નહીં."

